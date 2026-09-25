Netflix'ten Türkiye'ye Dev Hamle: 10 Milyar Liralık Yatırım Planı Açıklandı

Konferansa katılan bir iş insanı, yatırımın bir film platosuna yönelik olabileceğini öne sürdü. Aynı değerlendirmeye göre en güçlü ihtimal, İstanbul ve çevresinde halihazırda faaliyet gösteren platolardan birine yatırım yapılması.

Antalya'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlatılan film platosu projesi de akla gelen seçenekler arasında yer alıyor. Yine de kulislerde ağır basan görüş, Netflix'in rotasını İstanbul'a çevireceği yönünde. Şirket cephesinden yatırımın nereye ve hangi takvimle yapılacağına dair henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Kararın zamanlaması da dikkat çekici. Bakan Şimşek, aynı konferanstaki sunumunda dizi ve film sektörünü savunma sanayi, turizm, sağlık turizmi ve mobil oyunlarla birlikte Türkiye'nin dijital hizmet ihracatında öne çıkan alanları arasında saydı. Türk dizilerinin son dönemde Netflix'te onlarca ülkede izlenme listelerine girmesi de bu tabloyu destekliyor.