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Netflix'ten Türkiye'ye Dev Hamle: 10 Milyar Liralık Yatırım Planı Açıklandı

Netflix'ten Türkiye'ye Dev Hamle: 10 Milyar Liralık Yatırım Planı Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 18:31
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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, Türkiye için şimdiye kadarki en büyük yatırım planlarından birini duyurdu. Şirketin Küresel İlişkiler Başkanı Clete Willems, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yapılacağını açıkladı. 200 milyon doları aşan bu bütçenin nereye harcanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: Ekonomim-Vahap Munyar

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Netflix'in 10 milyar liralık Türkiye planı ABD'li yatırımcıların önünde açıklandı.

Netflix'in 10 milyar liralık Türkiye planı ABD'li yatırımcıların önünde açıklandı.

Netflix'ten açıklama, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-ABD İş Konseyi'nin düzenlediği konferansta geldi. Citigroup'un New York'taki genel merkezinde yapılan toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'li yatırımcılara Türkiye ekonomisinin güncel tablosunu ve yatırım fırsatlarını anlattı.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar'ın aktardığına göre Netflix'in üst düzey yöneticisi Willems, konuşmasında 'Türkiye'ye 10 milyar liralık yatırım planımızı netleştirdik' dedi. 

Netflix, Türkiye'de yıllardır yerli dizi ve film projelerine imza atıyor. Ancak bu büyüklükteki bir bütçenin yalnızca yeni yapımlara harcanmayacağı, kalıcı bir altyapı yatırımına dönüşebileceği konuşuluyor.

Para nereye gidecek? Gözler İstanbul çevresindeki film platolarına çevrildi.

Para nereye gidecek? Gözler İstanbul çevresindeki film platolarına çevrildi.

Konferansa katılan bir iş insanı, yatırımın bir film platosuna yönelik olabileceğini öne sürdü. Aynı değerlendirmeye göre en güçlü ihtimal, İstanbul ve çevresinde halihazırda faaliyet gösteren platolardan birine yatırım yapılması.

Antalya'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde başlatılan film platosu projesi de akla gelen seçenekler arasında yer alıyor. Yine de kulislerde ağır basan görüş, Netflix'in rotasını İstanbul'a çevireceği yönünde. Şirket cephesinden yatırımın nereye ve hangi takvimle yapılacağına dair henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Kararın zamanlaması da dikkat çekici. Bakan Şimşek, aynı konferanstaki sunumunda dizi ve film sektörünü savunma sanayi, turizm, sağlık turizmi ve mobil oyunlarla birlikte Türkiye'nin dijital hizmet ihracatında öne çıkan alanları arasında saydı. Türk dizilerinin son dönemde Netflix'te onlarca ülkede izlenme listelerine girmesi de bu tabloyu destekliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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