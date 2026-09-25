Netflix'ten Türkiye'ye Dev Hamle: 10 Milyar Liralık Yatırım Planı Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, Türkiye için şimdiye kadarki en büyük yatırım planlarından birini duyurdu. Şirketin Küresel İlişkiler Başkanı Clete Willems, New York'ta düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'nda Türkiye'ye yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yapılacağını açıkladı. 200 milyon doları aşan bu bütçenin nereye harcanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'in 10 milyar liralık Türkiye planı ABD'li yatırımcıların önünde açıklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Para nereye gidecek? Gözler İstanbul çevresindeki film platolarına çevrildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın