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Daha Üç Bölümü Yayınlanan ATV Dizisi İçin Erken Final İddiası: A.B.İ. ve Aşk ve Taht'tan Sonra Sıra Onda mı?

Daha Üç Bölümü Yayınlanan ATV Dizisi İçin Erken Final İddiası: A.B.İ. ve Aşk ve Taht'tan Sonra Sıra Onda mı?

Atv Kubilay Aka Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 08:42
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ATV'nin yeni sezonda iki dizisinin fişini birden çekmesi, kanalın diğer yapımlarını da tartışmaya açtı. Sosyal medyada bugün paylaşılan bir iddiaya göre listeye eklenecek üçüncü isim, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Cumartesi dizisi olabilir. Henüz üç bölümü yayınlanan dizinin hayranları ise gelecek haberi bekliyor.

Kaynak: Dizi Dünyası

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Mercan Köşk, 5 Eylül'de Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolleriyle ATV'de yayın hayatına başladı.

Mercan Köşk, 5 Eylül'de Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolleriyle ATV'de yayın hayatına başladı.

Yapımını Faro ile Sinehane'nin üstlendiği Mercan Köşk, Tarsus'ta geçen bir aile hesaplaşmasını anlatıyor. Dizide Hafsanur Sancaktutan, düğününün ardından eşi gizemli biçimde ortadan kaybolan Cemre'yi, Kubilay Aka ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras'ı canlandırıyor. İkilinin yolu, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki eski düşmanlığın tam ortasında kesişiyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Kadroda Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Tülin Özen ve Zeyno Eracar gibi isimler de yer alıyor. Aşk 101 ve Çukur ile tanınan Kubilay Aka için Mercan Köşk, yeni sezonun en çok beklenen dönüşlerinden biri olarak görülüyordu. Dizi Cumartesi akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor ve şimdiye kadar üç bölüm yayınlandı.

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından ATV'nin bir dizisi için daha final iddiası ortaya atıldı.

A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından ATV'nin bir dizisi için daha final iddiası ortaya atıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre ATV bu hafta iki dizisi için erken final kararı aldı. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i 11 yıl sonra yeniden buluşturan A.B.İ. ve Akın Akınözü'nün Alaaddin Keykubat'ı canlandırdığı Aşk ve Taht, 5. bölümde ekrana veda edecek. Böylece 2026-2027 sezonunda ATV'de final yapan diziler listesi daha ilk haftalarda ikiye çıktı. ATV'nin bir dizisinin daha final yapacağına dair iddialar sosyal medyada yayılınca gözler Mercan Köşk'e çevrildi.

Mercan Köşk'ün kanalla 8 bölümlük ön anlaşması var, dizinin geleceğini reytingler belirleyecek.

Mercan Köşk'ün kanalla 8 bölümlük ön anlaşması var, dizinin geleceğini reytingler belirleyecek.

Mercan Köşk'ün ilk bölümü 5 Eylül'de Total'de 2.78 reytingle ikinci sıraya yerleşmiş, AB'de ise 1.86 ile altıncı olmuştu. 19 Eylül'de yayınlanan üçüncü bölüm Total ve AB'de üçüncü, ABC1'de ikinci sırada kaldı. Akşamın zirvesinde ise Kanal D'nin Güller ve Günahlar dizisi vardı. Dizinin kanalla 8 bölümlük bir ön sözleşmesi bulunuyor ve devam edip etmeyeceği reyting performansına bağlı. Şu an için ne kanaldan ne de yapım şirketinden final iddiasına dair resmî bir açıklama geldi. Dizinin 4. bölümü 26 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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