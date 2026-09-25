Daha Üç Bölümü Yayınlanan ATV Dizisi İçin Erken Final İddiası: A.B.İ. ve Aşk ve Taht'tan Sonra Sıra Onda mı?

Yapımını Faro ile Sinehane'nin üstlendiği Mercan Köşk, Tarsus'ta geçen bir aile hesaplaşmasını anlatıyor. Dizide Hafsanur Sancaktutan, düğününün ardından eşi gizemli biçimde ortadan kaybolan Cemre'yi, Kubilay Aka ise ailesini korumak için büyük bir sırrı saklayan Aras'ı canlandırıyor. İkilinin yolu, Mercandağ ve Hozan aileleri arasındaki eski düşmanlığın tam ortasında kesişiyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu dizinin hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor. Kadroda Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Tülin Özen ve Zeyno Eracar gibi isimler de yer alıyor. Aşk 101 ve Çukur ile tanınan Kubilay Aka için Mercan Köşk, yeni sezonun en çok beklenen dönüşlerinden biri olarak görülüyordu. Dizi Cumartesi akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor ve şimdiye kadar üç bölüm yayınlandı.