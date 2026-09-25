Daha Üç Bölümü Yayınlanan ATV Dizisi İçin Erken Final İddiası: A.B.İ. ve Aşk ve Taht'tan Sonra Sıra Onda mı?
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ATV'nin yeni sezonda iki dizisinin fişini birden çekmesi, kanalın diğer yapımlarını da tartışmaya açtı. Sosyal medyada bugün paylaşılan bir iddiaya göre listeye eklenecek üçüncü isim, Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ı buluşturan Cumartesi dizisi olabilir. Henüz üç bölümü yayınlanan dizinin hayranları ise gelecek haberi bekliyor.
Kaynak: Dizi Dünyası
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Mercan Köşk, 5 Eylül'de Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolleriyle ATV'de yayın hayatına başladı.
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A.B.İ. ve Aşk ve Taht'ın ardından ATV'nin bir dizisi için daha final iddiası ortaya atıldı.
Mercan Köşk'ün kanalla 8 bölümlük ön anlaşması var, dizinin geleceğini reytingler belirleyecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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