Aynı Günde 3 Şirket İflas Etti: Kocaeli Ve İstanbul'daki Mahkemeler Kararlarını Açıkladı
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Konkordatoyla ayakta kalmaya çalışan 3 şirket için mahkemeler iflas kararını açıkladı. Kocaeli ve İstanbul'daki asliye ticaret mahkemelerinin kararlarıyla bir turizm acentesi, bir çelik yapı firması ve bir ecza deposu resmen iflas etti. Alacaklılar ve çalışanlar için şimdi uzun bir tahsilat süreci başlıyor.
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İlk karar Kocaeli'den geldi: Mahkeme, Kuşçu Seyahat'in konkordato talebini reddedip şirketin iflasına hükmetti.
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Aynı mahkemenin ikinci iflas kararı ise Kartepe merkezli Ermetal Çelik Yapı için çıktı.
İstanbul'da ise Kartal'daki Derix İlaç Ecza Deposu'nun iflası açıklandı.
Öte yandan hükümet, iflasa uzanan konkordato süreçleri için yeni bir düzenleme hazırlığında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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