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Aynı Günde 3 Şirket İflas Etti: Kocaeli Ve İstanbul'daki Mahkemeler Kararlarını Açıkladı

Aynı Günde 3 Şirket İflas Etti: Kocaeli Ve İstanbul'daki Mahkemeler Kararlarını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 09:03
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Konkordatoyla ayakta kalmaya çalışan 3 şirket için mahkemeler iflas kararını açıkladı. Kocaeli ve İstanbul'daki asliye ticaret mahkemelerinin kararlarıyla bir turizm acentesi, bir çelik yapı firması ve bir ecza deposu resmen iflas etti. Alacaklılar ve çalışanlar için şimdi uzun bir tahsilat süreci başlıyor.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

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İlk karar Kocaeli'den geldi: Mahkeme, Kuşçu Seyahat'in konkordato talebini reddedip şirketin iflasına hükmetti.

İlk karar Kocaeli'den geldi: Mahkeme, Kuşçu Seyahat'in konkordato talebini reddedip şirketin iflasına hükmetti.

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/511 esas sayılı dosyada Kuşçu Seyahat Nakliyat İnşaat Turizm Temizlik Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebini İcra ve İflas Kanunu'nun 292/b-c maddeleri uyarınca reddetti. Şirketin iflası, 23 Eylül 2026 günü saat 11.49 itibarıyla açıldı. Kararla birlikte atanan konkordato komiserlerinin görevi sona erdi, süreç boyunca verilen tedbirler de kaldırıldı.

Piyasada Kılıçbey Turizm Seyahat Acentası adıyla bilinen şirket, 2010'dan bu yana İzmit'te Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerindeki ofisinde faaliyet gösteriyordu. Cemal Kuş'a ait olan ve TÜRSAB'a kayıtlı A grubu belgesi bulunan acente, yurt içi ve yurt dışı turların yanı sıra uçak bileti satışı, transfer, personel taşımacılığı ve öğrenci servisi hizmeti veriyordu. Müşterileri arasında Türkiye'nin önde gelen markalarının da bulunduğu belirtiliyor.

Şirket daha önce konkordato başvurusuyla 3 aylık geçici mühlet almış, Levent Biçer, A. Cemkut Badem ve Bedri Keskin'den oluşan komiser heyeti atanmıştı. Turizm Haber Merkezi'nin aktardığına göre şirket sahibi, Haziran 2024'te iş yerinde silahlı saldırıya uğramıştı.

Aynı mahkemenin ikinci iflas kararı ise Kartepe merkezli Ermetal Çelik Yapı için çıktı.

Aynı mahkemenin ikinci iflas kararı ise Kartepe merkezli Ermetal Çelik Yapı için çıktı.

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ermetal Çelik Yapı Hırdavat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de iflasına karar verdi. 2012'de Kartepe'de kurulan şirket, çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı alanında çalışıyordu.

Firmanın finansal sıkıntısı Aralık 2025'te gün yüzüne çıkmıştı. Konkordato talebiyle mahkemeye başvuran şirkete 3 ay geçici mühlet verilmiş, mali durumunu incelemek üzere Doç. Dr. Sinan Okur, mali müşavir Doç. Dr. Ferah Yıldız ve SMMM Nazir Esirci'den oluşan bir komiser heyeti görevlendirilmişti. Kesin mühlet kararının verilip verilmeyeceği 25 Şubat 2026'daki duruşmada ele alınacaktı.

Bölge basınında o dönem 'Kocaeli'de bir metal devi daha krizde' başlıklarıyla duyurulan süreç, yaklaşık 10 ay sonra iflasla noktalanmış oldu.

İstanbul'da ise Kartal'daki Derix İlaç Ecza Deposu'nun iflası açıklandı.

İstanbul'da ise Kartal'daki Derix İlaç Ecza Deposu'nun iflası açıklandı.

Üçüncü karar İstanbul 20. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, Kartal ilçesinin Petrol İş Mahallesi'nde faaliyet gösteren Derix İlaç Ecza Deposu Medikal Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin iflasını duyurdu.

Şirket, ilaç ve medikal ürünlerin toptan dağıtımını yapıyor, sektördeki iş ortaklarının yanı sıra son kullanıcıya perakende satış da sunuyordu. Kartal'daki merkezin yanında Cevizli'de bir şubesi de bulunuyordu.

İflası açılan şirketlerde süreci artık iflas müdürlükleri yürütüyor. İcra ve İflas Kanunu'na göre alacaklılar, iflasın ilanından itibaren bir ay içinde alacaklarını belgeleriyle birlikte iflas müdürlüğüne bildirmek zorunda. Çalışanların ücret ve kıdem alacakları ise sıra cetvelinde ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan hükümet, iflasa uzanan konkordato süreçleri için yeni bir düzenleme hazırlığında.

Öte yandan hükümet, iflasa uzanan konkordato süreçleri için yeni bir düzenleme hazırlığında.

10 Eylül 2026'da açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, ticari hayatta konkordato uygulamasından kaynaklanan aksaklıklara yönelik mevzuat çalışması yapılacak ve kurumun kötüye kullanılmasının önüne geçilecek.

Programda icra ve iflas mevzuatının da günümüz şartları dikkate alınarak güncelleneceği yer aldı. Konkordatodan çıkamayıp iflas eden şirketlerin sayısı arttıkça, yeni düzenlemenin ayrıntılarının nasıl şekilleneceği iş dünyası ve alacaklılar tarafından merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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