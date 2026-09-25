Aynı Günde 3 Şirket İflas Etti: Kocaeli Ve İstanbul'daki Mahkemeler Kararlarını Açıkladı

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/511 esas sayılı dosyada Kuşçu Seyahat Nakliyat İnşaat Turizm Temizlik Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin konkordato talebini İcra ve İflas Kanunu'nun 292/b-c maddeleri uyarınca reddetti. Şirketin iflası, 23 Eylül 2026 günü saat 11.49 itibarıyla açıldı. Kararla birlikte atanan konkordato komiserlerinin görevi sona erdi, süreç boyunca verilen tedbirler de kaldırıldı.

Piyasada Kılıçbey Turizm Seyahat Acentası adıyla bilinen şirket, 2010'dan bu yana İzmit'te Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerindeki ofisinde faaliyet gösteriyordu. Cemal Kuş'a ait olan ve TÜRSAB'a kayıtlı A grubu belgesi bulunan acente, yurt içi ve yurt dışı turların yanı sıra uçak bileti satışı, transfer, personel taşımacılığı ve öğrenci servisi hizmeti veriyordu. Müşterileri arasında Türkiye'nin önde gelen markalarının da bulunduğu belirtiliyor.

Şirket daha önce konkordato başvurusuyla 3 aylık geçici mühlet almış, Levent Biçer, A. Cemkut Badem ve Bedri Keskin'den oluşan komiser heyeti atanmıştı. Turizm Haber Merkezi'nin aktardığına göre şirket sahibi, Haziran 2024'te iş yerinde silahlı saldırıya uğramıştı.