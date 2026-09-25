Toroslar'ın Kar Sularında 16 Ay Büyüyor: Türkiye'de Bu Alabalığın Lezzetini Başka Yer Tutmuyor
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Denizli'nin Çameli ilçesinde, Toros Dağları'ndan inen kar sularıyla beslenen havuzlarda yetiştirilen alabalıklar sofraya ulaşmak için neredeyse iki kat uzun bekliyor. Başka bölgelerde 8-9 ayda kesim boyuna gelen balıklar, burada 14 ila 16 ay boyunca buz gibi suda büyüyor. Üreticiler bu yavaş gelişimin balığa sıkı bir et ve kendine has bir lezzet kazandırdığını söylüyor.
Kaynak: İHA
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Soğuk suda 16 aya kadar büyüyen balığın eti daha sıkı oluyor
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Çameli'deki yaklaşık 100 tesisin 60'ı tek bir mahallede, Elmalı'da
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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