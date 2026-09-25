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Toroslar'ın Kar Sularında 16 Ay Büyüyor: Türkiye'de Bu Alabalığın Lezzetini Başka Yer Tutmuyor

Toroslar'ın Kar Sularında 16 Ay Büyüyor: Türkiye'de Bu Alabalığın Lezzetini Başka Yer Tutmuyor

Denizli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 09:28
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Denizli'nin Çameli ilçesinde, Toros Dağları'ndan inen kar sularıyla beslenen havuzlarda yetiştirilen alabalıklar sofraya ulaşmak için neredeyse iki kat uzun bekliyor. Başka bölgelerde 8-9 ayda kesim boyuna gelen balıklar, burada 14 ila 16 ay boyunca buz gibi suda büyüyor. Üreticiler bu yavaş gelişimin balığa sıkı bir et ve kendine has bir lezzet kazandırdığını söylüyor.

Kaynak: İHA

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Soğuk suda 16 aya kadar büyüyen balığın eti daha sıkı oluyor

Soğuk suda 16 aya kadar büyüyen balığın eti daha sıkı oluyor

Çameli, son yıllarda hem doğa turizmi hem de su ürünleri yetiştiriciliğiyle Denizli'nin öne çıkan ilçelerinden biri haline geldi. İlçedeki üretimi farklı kılan şey ise suyun kendisi. Toros Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan kaynak suları, düşük sıcaklığını koruyarak doğrudan havuzlara ulaşıyor.

Çameli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, soğuk suyun balığın gelişimini yavaşlattığını ve bunun et kalitesine doğrudan yansıdığını anlatıyor. Maden'e göre ılıman bölgelerde 8-9 ayda sofralık boya ulaşan alabalık, Çameli'de ancak 14, 15 hatta 16 ayda yetişiyor.

'Soğuk suda uzun sürede yetiştiği için eti sıkı bedenli ve son derece lezzetli oluyor. Türkiye'nin her yerinde alabalık üretimi var ancak Çameli alabalığı doğal ve soğuk suda yetiştiği için buranın lezzetini hiçbir yer tutmaz' diyen Maden, bölgenin farkının tamamen doğadan geldiğini vurguluyor.

Alabalık, soğuk ve oksijeni bol suları seven bir tür. Su sıcaklığı düştükçe balığın metabolizması yavaşlıyor, bu da büyüme süresini uzatıyor. Çameli'de balığın aylarca 'beklemesi' bir dezavantaj gibi görünse de üreticiler için kalitenin anahtarı tam olarak bu.

Çameli'deki yaklaşık 100 tesisin 60'ı tek bir mahallede, Elmalı'da

Çameli'deki yaklaşık 100 tesisin 60'ı tek bir mahallede, Elmalı'da

Üretimin kalbi ise Elmalı Mahallesi. Maden, ilçede faaliyet gösteren yaklaşık 100 alabalık tesisinden 60'ının Elmalı'da bulunduğunu söylüyor. Toros Dağları'ndan doğan Kanlıçay'ın mahallenin tam ortasından geçmesi, üreticilere başka yerlerde bulunmayan bir su kaynağı sağlıyor.

Maden, Çameli Belediye Başkanı'nın öncülüğünde son 10 yılda turizmde büyük bir atağa geçtiklerini, turizm hareketliliğinin de ağırlıklı olarak Çameli merkez ve Elmalı'da yoğunlaştığını belirtiyor. 'Özellikle Elmalı, alabalık üretiminin merkezi ve kalbi durumunda. Bu durumun köyümüzün ekonomisine ve gelişimine katkısı oldukça fazla' diyor.

Havuzlardan çıkan balıklar hem mahalledeki tesislerde yerli ve yabancı ziyaretçilerin sofrasına geliyor hem de satış yoluyla bölge ekonomisine önemli bir gelir sağlıyor. Böylece alabalık, Elmalı'da geçim kaynağı olmanın ötesinde bölgeye ziyaretçi çeken bir marka haline gelmiş durumda.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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