Toroslar'ın Kar Sularında 16 Ay Büyüyor: Türkiye'de Bu Alabalığın Lezzetini Başka Yer Tutmuyor

Çameli, son yıllarda hem doğa turizmi hem de su ürünleri yetiştiriciliğiyle Denizli'nin öne çıkan ilçelerinden biri haline geldi. İlçedeki üretimi farklı kılan şey ise suyun kendisi. Toros Dağları'ndaki karların erimesiyle oluşan kaynak suları, düşük sıcaklığını koruyarak doğrudan havuzlara ulaşıyor.

Çameli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, soğuk suyun balığın gelişimini yavaşlattığını ve bunun et kalitesine doğrudan yansıdığını anlatıyor. Maden'e göre ılıman bölgelerde 8-9 ayda sofralık boya ulaşan alabalık, Çameli'de ancak 14, 15 hatta 16 ayda yetişiyor.

'Soğuk suda uzun sürede yetiştiği için eti sıkı bedenli ve son derece lezzetli oluyor. Türkiye'nin her yerinde alabalık üretimi var ancak Çameli alabalığı doğal ve soğuk suda yetiştiği için buranın lezzetini hiçbir yer tutmaz' diyen Maden, bölgenin farkının tamamen doğadan geldiğini vurguluyor.

Alabalık, soğuk ve oksijeni bol suları seven bir tür. Su sıcaklığı düştükçe balığın metabolizması yavaşlıyor, bu da büyüme süresini uzatıyor. Çameli'de balığın aylarca 'beklemesi' bir dezavantaj gibi görünse de üreticiler için kalitenin anahtarı tam olarak bu.