article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
İtalya'da Yemek Yerken Asla Yapmamanız Gereken 7 Şey

İtalya'da Yemek Yerken Asla Yapmamanız Gereken 7 Şey

İtalya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 09:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İtalya'ya gidip de pizzasını, makarnasını tatmadan dönen pek yoktur. Ancak İtalyan mutfağı dünyanın her yerinde bilinse de, sofradaki yazılı olmayan kuralları bilen turist sayısı oldukça az.

İtalyan göçmen bir ailenin kızı olan ve yıllarca İtalya'da yaşayan seyahat yazarı Eva Sandoval, bu kuralları BBC Travel için tek tek sıraladı. Bazı kuralları çiğnemek, garsondan ve yan masadan dehşet dolu bakışlar almanıza yetiyor!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kapuçino sadece kahvaltıda içiliyor

Kapuçino sadece kahvaltıda içiliyor

Öğle ya da akşam yemeğinde kapuçino istemeyin.

İtalyanlar kapuçinoyu yalnızca kahvaltıda, hafif bir poğaça ya da kruvasanla içiyor. Sütlü ve köpüklü bu içecek, doyurucu yemeklerin yanında fazla ağır kaçıyor.

Sandoval'ın önerisi net: Restoranda hiç kapuçino istemeyin. Yemekten sonra kahve içecekseniz tercihiniz espresso ya da macchiato olmalı.

Yemeklerin sırasını bozmayın.

İtalyan sofrası bir senfoni gibi ilerliyor: 

Antipasto (başlangıç), primo (makarna), secondo (et ya da deniz ürünü) ve yanında contorni (sebze), ardından tatlı, kahve ve sindirime yardımcı likör.

İstediğiniz tabağı atlayabilirsiniz ama sırayı değiştiremezsiniz. Salata başta değil, ana yemeğin yanında geliyor. Makarna ise asla garnitür değil.

Deniz ürünlerine parmesan istemek yok

Deniz ürünlerine parmesan istemek yok

Denizle dağı karıştırmayın.

İtalyanlar deniz ürünleriyle peynir ve et mutfağını iki ayrı dünya olarak görüyor. Bu yüzden akivadesli spagetti (spaghetti alle vongole) gibi bir deniz ürünü makarnasının üzerine parmesan istemek, etrafınızdakilerin yüzünü buruşturmasına yetiyor.

Aynı kural öğünün tamamı için de geçerli. Deniz ürünleriyle başladıysanız, ana yemekte de denizden şaşmamanız bekleniyor.

Tabakta değişiklik istemeyin.

İtalya'da restoran yemekleri kişiye göre uyarlanmıyor. Hangi makarnanın hangi sosla yapılacağı bile gelenekle belirlenmiş.

Bir malzemeyi başka bir şeyle değiştirmek istemek, hem yemeğe hem de şefe saygısızlık olarak görülüyor. Alerji ya da sağlık nedeniyle soğan, sarımsak gibi bir malzemenin çıkarılmasını istemekte ise sakınca yok.

Yemek gece yarısına kadar sürebilir, amaro ise şart

Yemek gece yarısına kadar sürebilir, amaro ise şart

Bölgenin yemeğini kaçırmayın.

İtalya ancak 1800'lerin sonunda birleşik bir ülke oldu ve mutfağı hâlâ son derece bölgesel. Pizzayı doğduğu yer olan Napoli'de, pestoyu Cenova'da, yemek gerekiyor.

Floransa kalın bifteğiyle, Venedik ise aperatif kültürüyle öne çıkıyor. Sandoval'ın tavsiyesi, sipariş vermeden önce o kasabanın neyle meşhur olduğunu sormak.

Acele etmeyin.

İtalya'da restoranda yemek yemek, karın doyurmaktan çok bir sosyal ritüel. Tabaklar arasında uzun sohbetler ediliyor. İtalyanlar gibi saat 21.00'den sonra akşam yemeğine oturursanız, gece yarısına kadar masadan kalkmamayı göze alın.

Amaroyu atlamayın.

Yemek; tatlı, kahve ve 'acı' anlamına gelen amaro ile bitiyor. Narenciye kabuğu, ceviz kabuğu ya da şifalı otlarla yapılan bu likör, ağır bir yemeğin ardından sindirime yardımcı oluyor.

Amarolar da bölgeye göre değişiyor. Yerel olanını, hatta varsa ev yapımını sormayı unutmayın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın