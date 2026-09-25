İtalya'da Yemek Yerken Asla Yapmamanız Gereken 7 Şey
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İtalya'ya gidip de pizzasını, makarnasını tatmadan dönen pek yoktur. Ancak İtalyan mutfağı dünyanın her yerinde bilinse de, sofradaki yazılı olmayan kuralları bilen turist sayısı oldukça az.
İtalyan göçmen bir ailenin kızı olan ve yıllarca İtalya'da yaşayan seyahat yazarı Eva Sandoval, bu kuralları BBC Travel için tek tek sıraladı. Bazı kuralları çiğnemek, garsondan ve yan masadan dehşet dolu bakışlar almanıza yetiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kapuçino sadece kahvaltıda içiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz ürünlerine parmesan istemek yok
Yemek gece yarısına kadar sürebilir, amaro ise şart
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın