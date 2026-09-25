İtalya'da Yemek Yerken Asla Yapmamanız Gereken 7 Şey

Denizle dağı karıştırmayın.

İtalyanlar deniz ürünleriyle peynir ve et mutfağını iki ayrı dünya olarak görüyor. Bu yüzden akivadesli spagetti (spaghetti alle vongole) gibi bir deniz ürünü makarnasının üzerine parmesan istemek, etrafınızdakilerin yüzünü buruşturmasına yetiyor.

Aynı kural öğünün tamamı için de geçerli. Deniz ürünleriyle başladıysanız, ana yemekte de denizden şaşmamanız bekleniyor.

Tabakta değişiklik istemeyin.

İtalya'da restoran yemekleri kişiye göre uyarlanmıyor. Hangi makarnanın hangi sosla yapılacağı bile gelenekle belirlenmiş.

Bir malzemeyi başka bir şeyle değiştirmek istemek, hem yemeğe hem de şefe saygısızlık olarak görülüyor. Alerji ya da sağlık nedeniyle soğan, sarımsak gibi bir malzemenin çıkarılmasını istemekte ise sakınca yok.