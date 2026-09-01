Mantıdan Pideye: İtalyan Turist Grubu Türkiye'deki Lezzet Turunda Türk Yemeklerini Puanladı

Her ülkenin kendine has bir mutfak kültürü ve damak tadı var. Her ülkenin mutfak kültürü ve damak tadı, o toplumun coğrafyasından geleneklerine uzanan derin bir kimliğin yansıması. Bir toplumda tüketilen yemekler ve mutfak alışkanlıkları, o ülkenin tarihinden coğrafyasına kadar pek çok konuda fikir verir.

'melisfontana' isimli içerik üreticisi, İtalya'dan ülkemize gelen bir gurubu lezzet turuna çıkarttı. Mantıdan pişmaniyeye kadar pek çok lezzeti tadan İtalyanlar, yedikleri yiyecekleri 10 üzerinden puanladı. Bazı yiyeceklere verdikleri puanlar hayal kırıklığı yaratırken bazıları ise gülümsetti.