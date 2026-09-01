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Mantıdan Pideye: İtalyan Turist Grubu Türkiye'deki Lezzet Turunda Türk Yemeklerini Puanladı

Mantıdan Pideye: İtalyan Turist Grubu Türkiye'deki Lezzet Turunda Türk Yemeklerini Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.09.2026 - 21:13

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Her ülkenin kendine has bir mutfak kültürü ve damak tadı var. Her ülkenin mutfak kültürü ve damak tadı, o toplumun coğrafyasından geleneklerine uzanan derin bir kimliğin yansıması. Bir toplumda tüketilen yemekler ve mutfak alışkanlıkları, o ülkenin tarihinden coğrafyasına kadar pek çok konuda fikir verir. 

'melisfontana' isimli içerik üreticisi, İtalya'dan ülkemize gelen bir gurubu lezzet turuna çıkarttı. Mantıdan pişmaniyeye kadar pek çok lezzeti tadan İtalyanlar, yedikleri yiyecekleri 10 üzerinden puanladı. Bazı yiyeceklere verdikleri puanlar hayal kırıklığı yaratırken bazıları ise gülümsetti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DcJagz...
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Şirince şarabı 10 üzerinden 2, lahmacunun 10 üzerinden 5...

Şirince şarabı 10 üzerinden 2, lahmacunun 10 üzerinden 5...

Videoda en çok dikkat çeken detaylardan biri, lezzetler arasındaki puan farkları oldu. Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan mantının 10 üzerinden 3 gibi oldukça düşük bir puan alması şaşkınlık yaratırken, testi kebabı 10 üzerinden 8 alarak geçer not almayı başardı. Şirince şarabının 10 üzerinden 2 puanda kalması gözlerden kaçmazken, Türk tatlı kültürünün gururu künefe ise 10 üzerinden 9 alarak İtalyanların kalbini fethetti. Kimileri puanları beğenmezken kimileri ise İtalyan damak tadını göz önünde bulundurduğunda, verilen puanları normal buldu. Çünkü genel olarak yurt dışında yoğurdun yemekle birlikte tüketilmesi pek alışılmış bir durum değil. Biz ise neredeyse tüm yemeklerimizi yoğurt ile tüketiyoruz. Bu da elbette ilk kez tadanlar için oldukça ilginç bir deneyim oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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