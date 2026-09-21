Gümüş Yatırımcısı Dikkat: Fiyatlar İçin Kritik Eşik Açıklandı
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Gümüş piyasasında haftaya yatay bir seyirle başlanırken teknik tabloda kısa vadeli yükseliş ihtimali korunuyor. Ons gümüş haftaya 66,35 dolar seviyesinden giriş yaptı. Yatırımcıların radarında Fed'in faiz politikası ve Orta Doğu'daki gelişmeler var. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletirken gümüş için kritik bir eşik öne çıkıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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