Gümüş Yatırımcısı Dikkat: Fiyatlar İçin Kritik Eşik Açıklandı

Teknik analistlere göre gümüş için asıl kritik eşik 65,22 dolarlık 20 günlük üstel hareketli ortalama. Fiyatın bu seviyenin altında günlük kapanış yapması, kısa vadede satış baskısını artırarak daha derin bir düzeltme riskini gündeme getiriyor. Bu senaryoda gümüşteki yükseliş beklentisi zayıflayabilir ve yatırımcılar temkinli pozisyon almaya yönelebilir.

Piyasada asıl belirleyici unsurlardan biri de düşen petrol fiyatları. Enerji maliyetlerindeki gerileme enflasyon endişelerini hafifletirken, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini de zayıflatıyor. Getirisi olmayan bir varlık olan gümüş için bu tablo, kısa vadede destekleyici bir zemin oluşturuyor.