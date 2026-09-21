article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Gümüş Yatırımcısı Dikkat: Fiyatlar İçin Kritik Eşik Açıklandı

Gümüş Yatırımcısı Dikkat: Fiyatlar İçin Kritik Eşik Açıklandı

Enflasyon Dolar
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 23:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gümüş piyasasında haftaya yatay bir seyirle başlanırken teknik tabloda kısa vadeli yükseliş ihtimali korunuyor. Ons gümüş haftaya 66,35 dolar seviyesinden giriş yaptı. Yatırımcıların radarında Fed'in faiz politikası ve Orta Doğu'daki gelişmeler var. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletirken gümüş için kritik bir eşik öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

65,22 Dolar Altına Sarkarsa Satış Baskısı Hızlanabilir

65,22 Dolar Altına Sarkarsa Satış Baskısı Hızlanabilir

Teknik analistlere göre gümüş için asıl kritik eşik 65,22 dolarlık 20 günlük üstel hareketli ortalama. Fiyatın bu seviyenin altında günlük kapanış yapması, kısa vadede satış baskısını artırarak daha derin bir düzeltme riskini gündeme getiriyor. Bu senaryoda gümüşteki yükseliş beklentisi zayıflayabilir ve yatırımcılar temkinli pozisyon almaya yönelebilir.

Piyasada asıl belirleyici unsurlardan biri de düşen petrol fiyatları. Enerji maliyetlerindeki gerileme enflasyon endişelerini hafifletirken, merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini de zayıflatıyor. Getirisi olmayan bir varlık olan gümüş için bu tablo, kısa vadede destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Yükseliş Sürerse Hedef 71,12 Dolar

Yükseliş Sürerse Hedef 71,12 Dolar

Teknik göstergelerde RSI'ın 54 seviyesinde seyretmesi, gümüşte yukarı yönlü hareketin sürme potansiyelinin halen canlı olduğuna işaret ediyor. Fiyat mevcut aralıkta tutunmayı başarırsa gözler 28 Ağustos'ta görülen 71,12 dolarlık zirveye çevrilecek. Bu seviyenin aşılması, gümüş için yeni bir yükseliş dalgasının kapısını aralayabilir.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari'nin ABD ekonomisinin tüm sektörlerinde enflasyonun hâlâ çok yüksek seyrettiğini vurgulaması da piyasanın gündeminde. Güçlü büyüme verileriyle birlikte bu açıklama, Fed'in faiz patikasına ilişkin belirsizliği canlı tutarak gümüş gibi değerli metallerdeki fiyat hareketlerini yakından etkiliyor.

Piyasa gözlemcileri, gümüş yatırımcılarının önümüzdeki günlerde iki kritik eşiği yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor: aşağıda 65,22 dolar, yukarıda ise 71,12 dolar. Fiyatın bu bant içinde kalması, mevcut yatay seyrin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor. Buna karşın ABD'de açıklanacak yeni enflasyon ve istihdam verileri, Fed'in faiz beklentilerini yeniden şekillendirerek gümüş fiyatlarında ani hareketlere yol açabilir. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar için bu iki seviye arasındaki hareket, giriş ve çıkış noktalarını belirlemede referans olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle ons altın ve dolar endeksindeki paralel hareketlerin de gümüş fiyatlarını dolaylı olarak etkilediğini hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın