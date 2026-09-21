İki Buçuk Yıllık Soruşturma Bitti: İspanya Başbakanının Eşi Jüri Önünde Yargılanacak

Soruşturmanın odağında Gómez'in Madrid Complutense Üniversitesi'ndeki akademik çalışmaları var. İddialara göre eşinin makamı, bazı ilişkilerinde ve çalışmalarında ona avantaj sağladı. Üniversite bünyesinde geliştirilen bir yazılımla ilgili kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı öne sürülüyor. Hükümet ise süreci siyasi saikli buluyor.