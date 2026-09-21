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İki Buçuk Yıllık Soruşturma Bitti: İspanya Başbakanının Eşi Jüri Önünde Yargılanacak

İki Buçuk Yıllık Soruşturma Bitti: İspanya Başbakanının Eşi Jüri Önünde Yargılanacak

İspanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 22:46
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İspanya'da Başbakan Pedro Sánchez'in eşi Begoña Gómez hakkındaki soruşturma yeni bir aşamaya geçti. Yargıç Juan Carlos Peinado, Gómez ve danışmanı Cristina Álvarez'in kamuya açık biçimde yargılanmasına karar verdi. Soruşturma yaklaşık iki buçuk yıl sürdü.

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13 yıl hapis istendi

13 yıl hapis istendi

Gómez, nüfuz ticareti ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması suçlamalarıyla yargılanacak. Álvarez ise yalnızca ikinci suçlamadan sanık sandalyesinde olacak. Müdahil taraf Hazte Oír, Gómez için 13 yıl, Álvarez için 6 yıl hapis istiyor. Gómez'in avukatları ve İspanya Savcılığı ise beraat talep ediyor.

Mesele üniversitedeki yazılım

Mesele üniversitedeki yazılım

Soruşturmanın odağında Gómez'in Madrid Complutense Üniversitesi'ndeki akademik çalışmaları var. İddialara göre eşinin makamı, bazı ilişkilerinde ve çalışmalarında ona avantaj sağladı. Üniversite bünyesinde geliştirilen bir yazılımla ilgili kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı öne sürülüyor. Hükümet ise süreci siyasi saikli buluyor.

Vergi kayıtları dosyaya girecek

Vergi kayıtları dosyaya girecek

Dosya şimdi Madrid İl Mahkemesi'ne gönderiliyor, duruşma tarihi orada belirlenecek. Gómez'in son beş yıllık vergi beyannameleri de dosyaya eklenecek. Soruşturma boyunca tutuklama ya da kefalet gibi bir tedbir uygulanmadı. İkisi de mahkeme çağrılarına uymak zorunda.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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