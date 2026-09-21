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Ekonomi
Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 12:00
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Küresel finans piyasalarında yeni haftanın ilk saatleriyle birlikte hareketli anlar yaşanıyor. Enerji koridorlarındaki belirsizliklerin hafiflemesi ve jeopolitik gerilimlerin yumuşama sinyali vermesi, emtia fiyatlarında kartların yeniden karılmasına yol açtı. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin yarattığı ivmeyle üst üste iki işlem günü boyunca yükseliş kaydeden spot altın, haftanın başlangıcında 4 bin 350 dolar seviyesinin üzerindeki tutunma çabasını sürdürüyor.

Peki altın fiyatları bugün ne kadar?

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Kritik seviyelerde seyreden petrol fiyatları, küresel piyasaların odağındaki yerini koruyor. Ortadoğu’da aylardır devam eden sıcak çatışma ortamını sona erdirme ve kritik enerji nakil hatlarındaki güvenliği yeniden sağlama yönündeki diplomatik çabalar, piyasaları doğrudan etkilemeye başladı. Bu gelişmelerin paralelinde, petroldeki değer kaybı dördüncü işlem seansına taşındı. 21 Eylül altın fiyatlarında son durum!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 833 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 79 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 153 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 43 bin 688 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 169 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 354 dolar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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