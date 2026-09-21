Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar?
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Küresel finans piyasalarında yeni haftanın ilk saatleriyle birlikte hareketli anlar yaşanıyor. Enerji koridorlarındaki belirsizliklerin hafiflemesi ve jeopolitik gerilimlerin yumuşama sinyali vermesi, emtia fiyatlarında kartların yeniden karılmasına yol açtı. Petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmenin yarattığı ivmeyle üst üste iki işlem günü boyunca yükseliş kaydeden spot altın, haftanın başlangıcında 4 bin 350 dolar seviyesinin üzerindeki tutunma çabasını sürdürüyor.
Peki altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın fiyatları bugün ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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