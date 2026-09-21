Satışa Çıktı: Dev Marka Bir Ay Yıkanmadan Giyilebilen Tişört Üretti
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ABD merkezli küçük bir giyim markası, 1 aya kadar yıkamadan giyilebilen bir tişört tanıttı. HercLéon adlı marka, kumaşa bakır ve gümüş gibi metaller işlediğini açıkladı. Markanın iddiasına göre bu tişört, günlük kullanımda 30 günden fazla kötü koku yapmıyor. Ürün, kirlenmeye karşı değil, sadece kokuya karşı koruma sağlıyor.
İşte detaylar...
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Kumaşa işlenen yedi element, kötü kokuya neden olan bakterileri hedef alıyor.
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Ürün, on yıla yayılan geliştirme sürecinde beşinci versiyonuna ulaştı.
Kickstarter kampanyası, hedeflenen tutarın çok üzerinde destek topladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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