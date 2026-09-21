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Satışa Çıktı: Dev Marka Bir Ay Yıkanmadan Giyilebilen Tişört Üretti

Satışa Çıktı: Dev Marka Bir Ay Yıkanmadan Giyilebilen Tişört Üretti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 12:25
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ABD merkezli küçük bir giyim markası, 1 aya kadar yıkamadan giyilebilen bir tişört tanıttı. HercLéon adlı marka, kumaşa bakır ve gümüş gibi metaller işlediğini açıkladı. Markanın iddiasına göre bu tişört, günlük kullanımda 30 günden fazla kötü koku yapmıyor. Ürün, kirlenmeye karşı değil, sadece kokuya karşı koruma sağlıyor.

İşte detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kumaşa işlenen yedi element, kötü kokuya neden olan bakterileri hedef alıyor.

Kumaşa işlenen yedi element, kötü kokuya neden olan bakterileri hedef alıyor.

Marka, yedi elementten beşini kamuoyuyla paylaştı, ikisini ise gizli tuttu. Bakır ve gümüş, kötü kokuya yol açan bakterileri hedef alıyor. Çinko, terlemenin ürettiği kükürt bileşiklerini etkisiz hale getiriyor. Volkanik kül ise nemi ve dış kaynaklı kokuları emiyor. Şirkete göre bu elementler kumaşın liflerinin içine işleniyor, yüzeye kaplanmıyor.

Ürün, on yıla yayılan geliştirme sürecinde beşinci versiyonuna ulaştı.

Ürün, on yıla yayılan geliştirme sürecinde beşinci versiyonuna ulaştı.

HercLéon, bu tişörtü on yıla yayılan bir geliştirme sürecinin beşinci versiyonu olarak tanıttı. Şirket, süreç boyunca 100'den fazla ülkeden 10 binden fazla müşterinin geri bildirimini topladığını belirtti. Ürün üç farklı versiyonda satışa sunuldu. 

39 dolarlık (yaklaşık 1.900 TL) temel sürüm 3 gün, 70 dolarlık (yaklaşık 3.400 TL) orta sürüm 14 gün dayanıklılık vadediyor. 80 dolarlık (yaklaşık 3.900 TL) en üst seviye sürüm ise 30 günden fazla koku yapmama iddiası taşıyor.

Kickstarter kampanyası, hedeflenen tutarın çok üzerinde destek topladı.

Kickstarter kampanyası, hedeflenen tutarın çok üzerinde destek topladı.

Ürün için açılan Kickstarter kampanyası, 3.333 dolarlık (yaklaşık 162 bin TL) hedefe karşılık 328 bin dolardan fazla (yaklaşık 16 milyon TL'den fazla) destek topladı. Kampanyaya 2 binden fazla kişi katkıda bulundu. 

Şirket, tişörtlerin ilk parti gönderiminin kasım ayında yapılmasını planlıyor. Şirket, ürünün kötü kokuya karşı koruma sağladığını belirtiyor. Ancak kumaş yine de gözle görülür şekilde kirlenip lekelenebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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