Seyirciyi Azarlayıp Tepki Çeken Oğuzhan Koç'tan Olayın Seyrini Değiştiren Açıklama!
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Oğuzhan Koç'un Edirne'de verdiği konser sırasında bir seyirciye sert sözlerle çıkıştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. “Buranın ağası sen misin?”, “Kimin torpillisisin?” ve “keko” ifadelerini kullanan Koç'un üslubu kısa sürede tepki çekti. Sosyal medyada “Seyirciyi azarlamak da moda oldu” yorumları yükselirken ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. Koç, kameraya yansımayan anlarda yaşananları tek tek anlatarak çıkışının asıl sebebini açıkladı.
Meğer mesele yalnızca bir seyircinin sigara içmesinden ibaret değilmiş!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Oğuzhan Koç bu kez şarkılarıyla değil, sahnede bir seyirciyle yaşadığı gerginlikle gündeme oturdu.
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Fakat görüntülerde seyircinin ne yaptığı kadar Oğuzhan Koç'un kullandığı üslup da dikkat çekti. Hatta asıl tartışma kısa sürede buraya kaydı.
Tepkiler büyürken Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu. Anlattıklarına bakılırsa mesele, sahnenin önünden sigarayla geçen bir seyirciden çok daha fazlasıymış.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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