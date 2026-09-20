Seyirciyi Azarlayıp Tepki Çeken Oğuzhan Koç'tan Olayın Seyrini Değiştiren Açıklama!

Koç'un açıklamasına göre söz konusu kişi uzun süredir çevresindeki insanları rahatsız ediyor, üstelik kimsenin alınmadığı protokol alanında istediği gibi dolaşıyordu.

“Kimin torpillisisin?” çıkışının sebebinin de tam olarak bu olduğunu söyleyen Koç, kendisinin de hatası olduğunu kabul etti; ancak sosyal medyada izlenen videoda yalnızca kendisini çeken kameranın görüntülerinin bulunduğunun, karşı tarafın o ana kadar yaptıklarının görülmediğinin altını çizdi.

Hatta “Keşke onu da çeken bir kamera olsaydı” diyerek yaşananların tamamının kayda alınması halinde kendisine hak verileceğini savundu.

Böylece ilk görüntülerde “seyircisini sigara içtiği için azarlayan Oğuzhan Koç” şeklinde görünen olayın anlatılmayan kısmı da ortaya çıktı ve tartışmanın yönü bir anda değişti. Oğuzhan Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: