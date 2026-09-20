article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Seyirciyi Azarlayıp Tepki Çeken Oğuzhan Koç'tan Olayın Seyrini Değiştiren Açıklama!

Seyirciyi Azarlayıp Tepki Çeken Oğuzhan Koç'tan Olayın Seyrini Değiştiren Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.09.2026 - 16:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Oğuzhan Koç'un Edirne'de verdiği konser sırasında bir seyirciye sert sözlerle çıkıştığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. “Buranın ağası sen misin?”, “Kimin torpillisisin?” ve “keko” ifadelerini kullanan Koç'un üslubu kısa sürede tepki çekti. Sosyal medyada “Seyirciyi azarlamak da moda oldu” yorumları yükselirken ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. Koç, kameraya yansımayan anlarda yaşananları tek tek anlatarak çıkışının asıl sebebini açıkladı. 

Meğer mesele yalnızca bir seyircinin sigara içmesinden ibaret değilmiş!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oğuzhan Koç bu kez şarkılarıyla değil, sahnede bir seyirciyle yaşadığı gerginlikle gündeme oturdu.

Oğuzhan Koç bu kez şarkılarıyla değil, sahnede bir seyirciyle yaşadığı gerginlikle gündeme oturdu.

Edirne'de düzenlenen Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali kapsamında sahneye çıkan Oğuzhan Koç'un konseri sırasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan görüntülerinden birine dönüştü.

Koç, şarkısını söylediği sırada sahnenin önünden sigarayla geçen bir kişiye bir anda dikkat kesildi. Önce sigarasını söndürmesini isteyen ünlü şarkıcı, ardından seyircinin tavırlarına sinirlendiğini de gizlemedi.

“Kardeşim, yakışıklım” diyerek seslendiği kişiye birkaç saniye içinde tonu yükselten Koç, “Şuradan dibimden şöyle kolunda kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist, söndür bakayım sigaranı!” sözleriyle çıkıştı.

Fakat mesele burada da kapanmadı. “Böylelerine haddini bildireceksiniz” diyen Koç, bu kez “Buranın ağası sen misin lan keko? Bana değilse protokole saygın olsun. Kimin torpillisisin sen?” ifadelerini kullandı.

Konser alanında kaydedilen o anlar sosyal medyaya düşünce de haliyle ortalık karıştı.

Fakat görüntülerde seyircinin ne yaptığı kadar Oğuzhan Koç'un kullandığı üslup da dikkat çekti. Hatta asıl tartışma kısa sürede buraya kaydı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, karşısındaki kişi ne yapmış olursa olsun Koç'un sahneden bu şekilde konuşmasını oldukça sert buldu.

Özellikle “keko”, “haddini bildireceksiniz” ve “kimin torpillisisin?” sözleri tepki çekerken; “Seyirciyi azarlamak da moda oldu”, “Bir sanatçı seyircisiyle böyle mi konuşur?” minvalinde yorumlar peş peşe geldi.

Görüntülerin ilk yayıldığı saatlerde okların büyük bölümü Oğuzhan Koç'a dönmüştü. Fakat ortada küçük bir problem vardı: Sosyal medyada dolaşan video, yaşananların yalnızca Koç'un kameraya yansıyan tepkisini gösteriyordu. Ve çok geçmeden Koç'tan gelen açıklama, tartışmanın hiç görmediğimiz bir tarafı olduğunu ortaya çıkardı.

Tepkiler büyürken Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu. Anlattıklarına bakılırsa mesele, sahnenin önünden sigarayla geçen bir seyirciden çok daha fazlasıymış.

Tepkiler büyürken Oğuzhan Koç sessizliğini bozdu. Anlattıklarına bakılırsa mesele, sahnenin önünden sigarayla geçen bir seyirciden çok daha fazlasıymış.

Koç'un açıklamasına göre söz konusu kişi uzun süredir çevresindeki insanları rahatsız ediyor, üstelik kimsenin alınmadığı protokol alanında istediği gibi dolaşıyordu.

“Kimin torpillisisin?” çıkışının sebebinin de tam olarak bu olduğunu söyleyen Koç, kendisinin de hatası olduğunu kabul etti; ancak sosyal medyada izlenen videoda yalnızca kendisini çeken kameranın görüntülerinin bulunduğunun, karşı tarafın o ana kadar yaptıklarının görülmediğinin altını çizdi.

Hatta “Keşke onu da çeken bir kamera olsaydı” diyerek yaşananların tamamının kayda alınması halinde kendisine hak verileceğini savundu.

Böylece ilk görüntülerde “seyircisini sigara içtiği için azarlayan Oğuzhan Koç” şeklinde görünen olayın anlatılmayan kısmı da ortaya çıktı ve tartışmanın yönü bir anda değişti. Oğuzhan Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Memleket magazinine bi pazar linci lazımdı bugün de bizi seçmişler :))

O zaman hızlıca açıklıyorum;

Güzel üslup, güzel üsluptan anlayacağını bildiğin insana kullanılır. Ki bu kardeşimiz öyle biri değildi.

Konu sadece sigara içmesi değil, uzunca bir süre etrafında eğlenenleri rahatsız etmesi ve protokol alanına kimse alınmıyorken onun istediği gibi dolanabilmesiydi.

‘Sen kimin torpillisisin?’ sorum da bu yüzden.

Arkada eğlenen binlerce Edirnelinin gecesini bozmaya çalışan tek BİR kişiyi alandan eliyorum o yüzden bence Edirne'yle aramıza girmeyin biz birbirimizi seviyoruz ❤️☺️

Ha bende hata var mı derseniz: normalde o arkadaşı işaret edip sessizce uzaklaştırmalıydık alandan ama maalesef siz sadece beni çeken kamerayı izliyorsunuz, izlediğinizi yorumluyorsunuz :) Keşke onu da çeken bi kamera olsaydı uzun uzun o zaman tebrik ederdiniz beni, ki alanda da öyle oldu alkışlarla uğurladık kendisini 😉

Orada olmadığınız, bizzat görmediğiniz anlar alanlar pozisyonlarla ilgili sosyal medyada bu kadar gerilmeyin nolur biz sahane eğlendik ve olaysız dağıldık, siz yoktunuz yani napalım :)

Özetle Edirne’de muhteşem ağırlandık, valiliğimize, emniyetimize ve binlerce misafirimize çok teşekkür ederim ❤️

NOT: ‘Keko’ ‘birader, kardeş’ demektir :)”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın