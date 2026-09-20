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Burcuna Göre Hangi Manifest Şarkısısın?

Burcuna Göre Hangi Manifest Şarkısısın?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 16:48
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Manifest'in şarkılarından birini dinlerken “Bu şarkı tam olarak beni anlatıyor!” dediğin oldu mu? Peki ya sana hangi Manifest şarkısının uyduğunu burcun belirleseydi? 👀

Koç'tan Balık'a 12 burcun enerjisini Manifest'in farklı şarkılarıyla eşleştirdik. Kimi burç için özgüvenin, kimi için aşkın, kimi için de “Ben bildiğimi okurum!” cümlesinin önemli olduğunu biliyoruz. 

Bakalım sen, burcuna göre hangi manifest şarkısısın? 🎶

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Koç - Snap

Koç - Snap

Senin enerjin hiçbir yere sığmıyor Koç! Bir şeyi istediğinde uzun uzun düşünüp beklemek yerine direkt harekete geçiyorsun. Snap de tam olarak bu hızlı, iddialı ve biraz da “ben kafama koyduysam yaparım” enerjisini taşıyor. Üstelik fazla ciddiye almadığın anlarda ortaya çıkan çılgın tarafın da cabası. Kısacası senin için sakinlik değil, hareket var! 🔥

Geleceğinden parlak lip stick sürdüm

Sıfır gramsın, yok kalsın

Boğa - Toz Pembe

Boğa - Toz Pembe

Boğa burcu olarak hayatın güzel taraflarını keşfetmeyi ve keyfine bakmayı seviyorsun. Güzel yemek, rahat bir ortam, sevdiğin insanlar ve mümkünse huzurun bozulmaması senin için oldukça önemli. Bu yüzden senin Manifest eşleşmen Toz Pembe. Her şeyi gereğinden fazla ciddiye almak yerine bazen akışına bırakmayı biliyorsun. Hem zaten hayat biraz da keyif almak için değil mi? 💅

Beni okudun, eksik sayfa, yırt at onları, uğraştırma (mmh-mmh)

Yine bi' dene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim

İkizler - Arıyo

İkizler - Arıyo

Bir dakika önce başka bir şey konuşurken bir anda tamamen farklı bir konuya geçebilirsin. Telefonunda aynı anda onlarca sohbet açık olması da hiç şaşırtıcı olmaz. 😅 İşte tam bu değişken ve meraklı enerjin nedeniyle sen Arıyo'sun. Bir şey ilgini çektiğinde sonuna kadar araştırıyor, sıkıldığında ise saniyesinde başka bir şeye geçiyorsun. Seni takip etmek bazen gerçekten ayrı bir yetenek istiyor!

Hep istedin aklına gelmiyim

Onlar biri bense bi'taneyim

Yengeç - Zamansızdık

Yengeç - Zamansızdık

Senin için bazı insanlar ve bazı anılar kolay kolay geçmişte kalmıyor. Bir şarkı, bir koku veya eski bir fotoğraf bile seni yıllar öncesine götürebiliyor. Bu yüzden Manifest evrenindeki eşleşmen Zamansızdık. Çünkü senin kalbinde bazı hikâyelerin takvimi yok. Bitti denilen şeyleri bile arada bir hatırlayıp “Acaba?” diye düşünmen mümkün. 🥹

Zamansızdık ilk başta

Sandım hep iyi kal'ca'z

Aslan - Manifest

Aslan - Manifest

Sahne ışıkları yansa ilk kimin öne çıkacağını hepimiz biliyoruz. 😎 Kendine güvenin, dikkat çekmeyi sevmen ve girdiğin ortamda enerjini belli etmen seni doğrudan Manifest yapıyor. Sen başkalarının gölgesinde kalmak yerine kendi ışığını göstermeyi tercih ediyorsun. Biraz iddia, biraz gösteriş ve bolca özgüven… Aslan'ın tarifi hazır!

Bizde cash, cash, cash, cash, cash

Money talks, baby, hadi konuları kısa kes

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Başak - Daha İyi

Başak - Daha İyi

Senin zihninde “Böyle de olur” cümlesinin pek yeri yok. Çünkü her şeyin biraz daha iyisini, daha doğrusunu veya daha düzenlisini yapabileceğine inanıyorsun. Bu yüzden sen Daha İyi'sin. Kendine ve hayatına yatırım yapmayı seviyor, eksik gördüğün noktaları düzeltmek için uğraşıyorsun. Yalnız bazen kendine de başkalarına gösterdiğin kadar anlayışlı olmayı unutma. 🫶

Yerime, koyamadın kimseyi benim yerime

Neyine kapılıp da kaybettin o son eli de?

Terazi - Hileli

Terazi - Hileli

Flört, çekim, estetik ve biraz gizem… Terazi'nin olduğu yerde bunlardan en az biri mutlaka bulunuyor. 😏 Senin Manifest eşleşmen bu yüzden Hileli. İnsanlarla iletişim kurmak, dikkat çekmek ve ortamın enerjisini değiştirmek konusunda doğal bir yeteneğin var. Ama işin içinde aşk varsa işler biraz daha karışabilir. Çünkü senin için küçük bir flörtün bile kocaman bir hikâyeye dönüşme ihtimali var.

Elbet ayağıma gelecek, pes edeceksin yalnızlığına

Bizim gibisi gelmeyecek, yazık etme bi' hiç uğruna

Akrep - Amatör

Akrep - Amatör

Kimse seni ilk bakışta tam olarak çözemiyor. Dışarıdan sakin görünsen de kafanın içinde çok daha farklı şeyler dönüyor olabilir.  Özellikle aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda sezgilerin fazlasıyla güçlü. Bu yüzden senin şarkın Amatör. Çünkü bazı konularda “amatör” görünsen bile aslında düşündüğünden çok daha deneyimlisin. 🦂

Dur, sıkılmadım reddetmekten

Seni çok üzdüysem devam edice'm (yine bozdum oyunu)

Yay - Snap

Yay - Snap

Plan mı? Spontane olsun. Tatil mi? Yarın çıkalım. Yeni bir şey mi? Deneyelim! 

Yay burcunun maceracı ve özgür ruhu için Snap biçilmiş kaftan. Sen fazla uzun süre aynı yerde durduğunda sıkılabiliyorsun. Hayatın biraz hareketli, biraz sürprizli ve bolca eğlenceli olması gerekiyor.

Geleceğinden parlak lip stick sürdüm

Sıfır gramsın, yok kalsın

Oğlak - Daha İyi

Oğlak - Daha İyi

Sen hedef koyduysan o hedef bir şekilde gerçekleşecek. Belki hemen değil, belki biraz zaman alacak ama pes etmek senin sözlüğünde pek yok. Bu nedenle Manifest evrenindeki karşılığın Daha İyi. Kendini geliştirmek, daha fazlasını başarmak ve emeğinin karşılığını almak istiyorsun. İnsanlar dinlenirken sen kafanda bir sonraki planı yapıyor olabilirsin.

Aklının bi' kenarına yaz

Kendimi seçtim en sonunda

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Kova - Manifest

Kova - Manifest

Herkes aynı şeyi düşünüyorsa senin aklına muhtemelen başka bir fikir geliyor. Kendi tarzın, kendi fikirlerin ve kendi kuralların var. Bu yüzden senin Manifest şarkın Manifest. Başkalarının ne yaptığıyla fazla ilgilenmek yerine kendi yolunu çizmeyi seviyorsun. Biraz farklı olmak senin için sorun değil, hatta çoğu zaman tercih sebebi.

uçak modundayım, arayan ulaşamaz

Balık - Zamansızdık

Balık - Zamansızdık

Senin dünyanda duyguların ayrı bir yeri var. Bir şarkının sözleri, eski bir mesaj veya yıllar önce yaşanmış küçücük bir olay bile seni bir anda geçmişe götürebilir. Bu yüzden Manifest eşleşmen Zamansızdık. Romantik tarafın bazen mantığının önüne geçebiliyor. Ama kabul edelim, hayatı biraz daha renkli yapan da tam olarak bu tarafın. 💗

Bakarsan gözlerime, dikkat, düşme en derine

Söyle, severler mi benim gibi?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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