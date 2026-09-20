Manifest'in şarkılarından birini dinlerken “Bu şarkı tam olarak beni anlatıyor!” dediğin oldu mu? Peki ya sana hangi Manifest şarkısının uyduğunu burcun belirleseydi? 👀

Koç'tan Balık'a 12 burcun enerjisini Manifest'in farklı şarkılarıyla eşleştirdik. Kimi burç için özgüvenin, kimi için aşkın, kimi için de “Ben bildiğimi okurum!” cümlesinin önemli olduğunu biliyoruz.

Bakalım sen, burcuna göre hangi manifest şarkısısın? 🎶