Burcuna Göre Hangi Manifest Şarkısısın?
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Manifest'in şarkılarından birini dinlerken “Bu şarkı tam olarak beni anlatıyor!” dediğin oldu mu? Peki ya sana hangi Manifest şarkısının uyduğunu burcun belirleseydi? 👀
Koç'tan Balık'a 12 burcun enerjisini Manifest'in farklı şarkılarıyla eşleştirdik. Kimi burç için özgüvenin, kimi için aşkın, kimi için de “Ben bildiğimi okurum!” cümlesinin önemli olduğunu biliyoruz.
Bakalım sen, burcuna göre hangi manifest şarkısısın? 🎶
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Koç - Snap
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Boğa - Toz Pembe
İkizler - Arıyo
Yengeç - Zamansızdık
Aslan - Manifest
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Başak - Daha İyi
Terazi - Hileli
Akrep - Amatör
Yay - Snap
Oğlak - Daha İyi
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Kova - Manifest
Balık - Zamansızdık
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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