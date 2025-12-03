onedio
En Büyük Manifest Fanı Sen misin? Manifest Quizle Kendini Göster!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.12.2025 - 14:26

Manifest kızlarının şarkılarını ezbere biliyor musun? Kliplerdeki detayları kaçırmayanlardan mısın? Grup üyelerinin karakterlerini, renklerini, kullandıkları sembolleri ve çıkış hikâyelerini en ince ayrıntısına kadar takip ettiğini düşünüyorsan bu test tam sana göre! 

Eğer bu testte full çekebiliyorsan, sen gerçek bir manifest hayranısındır!

Manifesto Fanlarına Özel Genel Kültür Testi!

