Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde oldukça hareketli bir gün seni bekliyor. Güneş ve Mars'ın Oğlak burcunda bir araya gelmesiyle, iş hayatında adeta bir fırtına kopuyor. Mars Cazimi'nin etkisi altında, çalışma düzeninde radikal değişiklikler yapma ve verimliliğini katlama gücüne sahip oluyorsun. Bugün, sorumluluklarının ağırlığı altında ezilmiyor, aksine onları omuzlarının üzerinde gururla taşıyorsun.

Bu gökyüzü hareketliliği, iş ortamında seni liderlik pozisyonuna da taşıyabilir. Güneş ve Mars'ın kavuşumu sayesinde, problemlere karşı çözüm odaklı yaklaşımın ve işleri hızlıca halletme kabiliyetin, çevrendekilerin takdirini kazanıyor. Uzun süredir üzerinde kafa yorduğun ve seni yoran bir iş yükünü yeniden organize edebilme fırsatı buluyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise hafta sonuna doğru eğlence ve flört enerjisi yükselişe geçiyor... Cuma akşamı başlayan eğlence sanki hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor ve haftanın yorgunluğunu alıp götürüyor. Mars cazimi durumdayken, çekiciliğin ve karizman ise artıyor. Artık kalbin daha hafif, enerjin daha yüksek ve hayata karşı daha pozitif bir tutum içindesin. Yani aşka hazırsın, bu yüzden gözünü dört açmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…