Sevgili Aslan, yeni haftanın ilk gününde Güneş’in Satürn ile oluşturduğu altmışlık açı sayesinde sahnenin ışıltılı yıldızı değil, oyunun yönetmeni koltuğuna oturuyorsun. Kariyerinde artık daha az laf, daha çok icraat peşinde koşabilirsin. Bugün, otoritenin sesi belki çok yüksek çıkmıyor ama etkisi herkes tarafından hissediliyor.

Tam da bu noktada, bir süredir üzerine titrediğin bir konuda nihayet emeklerinin karşılığını almaya başlıyorsun. Kendine olan güvenin tavan yaparken, çevrendeki insanların da sana daha geniş bir sahne sağladığını gözlemleyebilirsin. Yılın ilk günlerinde sağlam ve kararlı bir duruş sergiliyorsun! Yeni seni, zirvede görmek için biz bile heyecanlıyız, ya sen?

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sıcak bir yaz rüzgarı gibi, canlı ve dikkat çekici bir enerji hakim. En küçük bir jest bile büyük bir etki yaratabilir. Eğer bir ilişkin varsa, tutkunun kıvılcımları yeniden alevlenebilir. Aşk dolu bir güne hazır ol! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, bir bakış anı bile hayatlarını baştan sona değiştirebilir. Yeni bir aşka teslim olmak üzeresin... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…