Sevgili Koç, yılın ilk pazartesi gününe enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu altmışlık, seni 'şimdi ve hemen' diyen aceleci yanından ziyade, 'sağlam ve emin adımlarla' diyen sabırlı yanınla buluşturuyor. Bugün, kariyerinde attığın adımlar cesur ama ölçülü, iddialı ama bilinçli olacak. Bu durumda sorumluluk gerektiren konularda öne çıkabilir, güven veren duruşunla etrafındakileri etkileyebilirsin.

Bu pazartesi günü, sana hızdan ziyade istikrar kazandıracak. Uzun zamandır aklında olan bir hedefi, bugün somut bir plana dönüştürme fırsatı bulabilirsin. Gün boyunca yapacağın küçük düzenlemeler, haftanın geri kalanında seni rahatlatacak ve huzur verecek. Bu arada, yılın başında belirlediğin bir niyet, bugün somut bir hedefe dönüşebilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sürpriz bir yakınlaşma seni bekliyor. Günlük hayatın rutininde, beklenmedik bir anda kurulan bir temas kalbini hızlandırabilir. Hatta, 'Bu bir başka' dedirten bir his kalbinde uyanabilir ve belki de aşkın kapıları aralanabilir. Ama eğer bir ilişkin varsa, tutkuyla güven duygusu bir araya gelebilir. Haliyle aşk en güzel hali ile partnerinle seni sarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…