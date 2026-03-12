onedio
Google Yine Zirvede! 2026'nın En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2026 - 14:50

Semrush'un en son trafik analizi raporuna göre, 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla dünyanın en popüler web siteleri belli oldu. Aylık ziyaret sayılarına dayanan verilere göre Google liderliğini korurken yapay zeka tabanlı sitelerin üst sıralarda yer alması dikkatlerden kaçmadı. ChatGPT 5. sıraya kadar yükseldi.

Google liderliğini korurken ChatGPT kendine 5. sırada yer bularak yapay zekanın internet alışkanlıklarını değiştirdiği gözlemlendi.

1. Google – 94,8 Milyar

2. YouTube – 49,7 Milyar

3. Facebook – 9,5 Milyar

4. Instagram – 6,1 Milyar

5. ChatGPT – 5,5 Milyar kez ziyaret edildi.

Listenin geri kalanı şöyle;

