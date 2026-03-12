onedio
Herkes "Tarihe Karıştı" Dedi, O Geri Döndü: Kablolu Kulaklık Satışlarında Patlama Yaşandı

Dilara Şimşek
12.03.2026 - 13:35

İlk olarak Apple’ın 2016 yılında iPhone telefonlardan kulaklık girişini kaldırması teknolojide yeni dönemi başlattı. Akıllı telefon üreticileri kulaklık girişlerini kaldırarak kablosuz kulaklık devrine geçiş yapıldı. Kablosuz kulaklık devri başlarken kablolu kulaklıkların tarihe karıştığı düşünüldü. Ancak “Tarihe karıştı” denilen kablolu kulaklıklar yeniden talep görmeye başladı. BBC’de yer alan habere göre kablolu kulaklık satışlarında patlama yaşandı.

Kablolu kulaklıklar geri döndü. Satışlarında yüzde 20'lik artış yaşandı.

Akıllı telefon üreticilerinin kulaklık girişlerini (jack) birer birer kaldırmasıyla 'tarihe karıştı' gözüyle bakılan kablolu kulaklıklar, beklenmedik bir zaferle geri dönüyor. Kablosuz kulaklıkların (TWS) hüküm sürdüğü pazarda, kullanıcılar yeniden kablolara sarılmaya başladı. 2026’nın ilk haftalarından gelen veriler, bu durumun geçici bir heves değil, güçlü bir tüketici eğilimi olduğunu kanıtlıyor.

Pazar araştırma devi Circana tarafından paylaşılan veriler, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak türden. Beş yıl üst üste kan kaybeden kablolu kulaklık satışları, 2025’in ikinci yarısında başlattığı yükseliş grafiğini 2026’nın ilk altı haftasında yüzde 20’lik bir gelir artışıyla taçlandırdı.

Kablolu kulaklıklara neden geri dönülüyor?

Sektörün uzman isimlerinden Chris Thomas, kablolu bağlantının 'ses kalitesi' konusundaki rakipsizliğine dikkat çekiyor. Thomas’a göre kablolu modellerin tercih edilmesindeki bir diğer kritik neden ise sadelik. Şarj bitme korkusu, bağlantı kopmaları veya cihaz eşleştirme sorunlarıyla uğraşmak istemeyen kullanıcılar, 'tak ve çalıştır' mantığının konforuna geri dönüyor.

