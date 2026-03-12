Herkes "Tarihe Karıştı" Dedi, O Geri Döndü: Kablolu Kulaklık Satışlarında Patlama Yaşandı
İlk olarak Apple’ın 2016 yılında iPhone telefonlardan kulaklık girişini kaldırması teknolojide yeni dönemi başlattı. Akıllı telefon üreticileri kulaklık girişlerini kaldırarak kablosuz kulaklık devrine geçiş yapıldı. Kablosuz kulaklık devri başlarken kablolu kulaklıkların tarihe karıştığı düşünüldü. Ancak “Tarihe karıştı” denilen kablolu kulaklıklar yeniden talep görmeye başladı. BBC’de yer alan habere göre kablolu kulaklık satışlarında patlama yaşandı.
Kablolu kulaklıklar geri döndü. Satışlarında yüzde 20'lik artış yaşandı.
Kablolu kulaklıklara neden geri dönülüyor?
