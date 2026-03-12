Herkes "Tarihe Karıştı" Dedi, O Geri Döndü: Kablolu Kulaklık Satışlarında Patlama Yaşandı

Akıllı telefon üreticilerinin kulaklık girişlerini (jack) birer birer kaldırmasıyla 'tarihe karıştı' gözüyle bakılan kablolu kulaklıklar, beklenmedik bir zaferle geri dönüyor. Kablosuz kulaklıkların (TWS) hüküm sürdüğü pazarda, kullanıcılar yeniden kablolara sarılmaya başladı. 2026’nın ilk haftalarından gelen veriler, bu durumun geçici bir heves değil, güçlü bir tüketici eğilimi olduğunu kanıtlıyor.

Pazar araştırma devi Circana tarafından paylaşılan veriler, teknoloji dünyasında taşları yerinden oynatacak türden. Beş yıl üst üste kan kaybeden kablolu kulaklık satışları, 2025’in ikinci yarısında başlattığı yükseliş grafiğini 2026’nın ilk altı haftasında yüzde 20’lik bir gelir artışıyla taçlandırdı.