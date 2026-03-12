Karadeniz'in Şirin Kenti Sinop "En Mutlu Şehirler" Listelerinde Neden Sürekli Zirvede?

Bu nedenle Sinop son yıllarda trafik olarak çığrından çıkan metropollerin aksine zamanın daha yavaş aktığı bir şehir. Şehir merkezinde uzun yıllardır trafik ışığı bulunmaması, nadir duyulan korna sesi ve hemen hemen her yere yürüyerek ulaşılabilmesi günlük stresi azaltıyor.

TÜİK ve Emniyet verilerine göre Sinop, bin kişiye düşen suç sayısı bakımından en düşük oranlı iller arasında yer alırken bu da güvenlik hissini arttırıyor ve memnuniyet anketlerini olumlu etkiliyor. Diğer çalışmalara göre özellikle kadınlar Sinop'ta büyük oranda kendilerini güvende hissediyor.