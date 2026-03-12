onedio
Karadeniz'in Şirin Kenti Sinop "En Mutlu Şehirler" Listelerinde Neden Sürekli Zirvede?

Karadeniz'in Şirin Kenti Sinop "En Mutlu Şehirler" Listelerinde Neden Sürekli Zirvede?

12.03.2026 - 14:03

Ülkemizin en kuzeyinde yer alan Sinop, ilginç bir istatistikle öne çıkıyor. Karadeniz kenti uzun yıllardır yapılan memnuniyet anketlerinde 'Türkiye'nin en mutlu şehri' olarak zirvedeki yerini diğer illere kaptırmıyor. Ekonomik gelişmişlik olarak üst sıralarda yer almayan Sinop mutluluk endeksinde liderliği bırakmıyor. Peki bunun sebebi ne? Sinop neden uzun yıllardır üst üste 'Türkiye'nin en mutlu kenti' seçiliyor?

Sinop "cittaslow" yavaş kent sertifikası bulunan Gerze'yi de sınırları içerisinde bulunduruyor.

Sinop "cittaslow" yavaş kent sertifikası bulunan Gerze'yi de sınırları içerisinde bulunduruyor.

Bu nedenle Sinop son yıllarda trafik olarak çığrından çıkan metropollerin aksine zamanın daha yavaş aktığı bir şehir. Şehir merkezinde uzun yıllardır trafik ışığı bulunmaması, nadir duyulan korna sesi ve hemen hemen her yere yürüyerek ulaşılabilmesi günlük stresi azaltıyor.

TÜİK ve Emniyet verilerine göre Sinop, bin kişiye düşen suç sayısı bakımından en düşük oranlı iller arasında yer alırken bu da güvenlik hissini arttırıyor ve memnuniyet anketlerini olumlu etkiliyor. Diğer çalışmalara göre özellikle kadınlar Sinop'ta büyük oranda kendilerini güvende hissediyor.

Eşsiz doğasının da önemi oldukça fazla...

Eşsiz doğasının da önemi oldukça fazla...

Üç tarafı denizle çevrili olan Sinop, Karadeniz’in yeşili ile mavisinin birleştiği bir noktada yer alıyor. Hamsilos Koyu, İnceburun ve Erfelek Şelaleleri gibi doğal güzellikler, şehir sakinlerine her an nefes alabilecekleri alanlar sunuyor. Doğayla iç içe olan halkın yaşam kalitesi de olumlu etkileniyor.

Ayrıca kentte yapılan çalışmalarda metropollerde eskisi gibi kalmayan ve unutulan bir özellik de göze çarpıyor. Sinop halkının mutluluğu ekonomik zenginlikten ziyade beklenti düzeyinin düşüklüğü ile de açıklanıyor. Büyük şehirlerdeki para hırsı ve tüketim çılgınlığı Sinop’ta daha az hissediliyor. İnsanlar sağlık, huzur ve aile gibi temel değerleri ekonomik başarının önünde tutuyor.

