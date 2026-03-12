Veteriner Uyardı: Evcil Hayvanınızın Nefesindeki Bu Değişim Ciddi Hastalığın İşareti Olabilir

Yapılan incelemelerde kedinin böbrek hastalığı bulunduğu ortaya çıktı. Böbrekler görevini tam olarak yerine getiremediğinde vücutta toksinler birikiyor ve bu durum nefeste keskin, amonyağa benzer bir kokuya yol açabiliyor. Veterinerler bu durumu “üremik koku” olarak tanımlıyor.

Bu tür bir koku yalnızca kedilerde değil, köpeklerde de böbrek hastalığının işareti olabiliyor. Ancak ağız kokusundaki değişimin tek nedeni bu değil. Ağız içinde gelişen enfeksiyonlar, tümörler ya da diş problemleri de oldukça ağır ve rahatsız edici kokulara neden olabiliyor.

Veterinerlere göre bazı sistemik hastalıklar da nefes kokusunu değiştirebiliyor. Örneğin diyabet hastalığı olan hayvanlarda nefesin daha tatlımsı bir kokuya sahip olduğu gözlemlenebiliyor. Karaciğer hastalıkları da benzer şekilde ağız kokusunda belirgin değişikliklere yol açabiliyor.

Uzmanlar, evcil hayvanın nefes kokusunda ani bir değişiklik fark edilmesi durumunda zaman kaybetmeden veteriner hekime başvurulmasını öneriyor. Çünkü bu tür belirtiler çoğu zaman vücudun normal işleyişinde bir sorun olduğunu gösteriyor ve erken müdahale hayvanın yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor.