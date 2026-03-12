onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Veteriner Uyardı: Evcil Hayvanınızın Nefesindeki Bu Değişim Ciddi Hastalığın İşareti Olabilir

Veteriner Uyardı: Evcil Hayvanınızın Nefesindeki Bu Değişim Ciddi Hastalığın İşareti Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 15:03

Evcil hayvanların sağlık durumunda ortaya çıkan küçük değişiklikler, bazen ciddi hastalıkların erken işareti olabilir. Veterinerler özellikle ağız kokusunda meydana gelen farklılıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre nefes kokusundaki belirgin değişimler, bazı durumlarda önemli sağlık sorunlarına işaret edebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evcil hayvanların sağlık durumunda meydana gelen küçük değişiklikler bazen ciddi hastalıkların erken işareti olabilir.

Evcil hayvanların sağlık durumunda meydana gelen küçük değişiklikler bazen ciddi hastalıkların erken işareti olabilir.

Veteriner hekimler, özellikle yaşlı hayvanlarda nefes kokusundaki farklılıkların dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu tür değişimler, bazı durumlarda hayvanın ciddi bir sağlık sorunu yaşadığını gösterebilir.

Evcil hayvanların davranışlarında ya da fiziksel durumlarında meydana gelen değişimler çoğu zaman gözden kaçabiliyor. Ancak veteriner hekim Dr. Faith Banks, özellikle ağız kokusunda oluşan farklılıkların önemli bir sağlık sinyali olabileceğini söylüyor. Geriatrik ve palyatif bakım alanında çalışan Banks, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda bu konunun çoğu hayvan sahibi tarafından fark edilmediğini vurguladı.

Uzman veteriner, daha önce evinde ziyaret ettiği yaşlı bir kedi vakasında sahiplerinin ilk dikkatini çeken şeyin kedinin nefes kokusundaki değişim olduğunu belirtti.

Uzman veteriner, daha önce evinde ziyaret ettiği yaşlı bir kedi vakasında sahiplerinin ilk dikkatini çeken şeyin kedinin nefes kokusundaki değişim olduğunu belirtti.

Yapılan incelemelerde kedinin böbrek hastalığı bulunduğu ortaya çıktı. Böbrekler görevini tam olarak yerine getiremediğinde vücutta toksinler birikiyor ve bu durum nefeste keskin, amonyağa benzer bir kokuya yol açabiliyor. Veterinerler bu durumu “üremik koku” olarak tanımlıyor.

Bu tür bir koku yalnızca kedilerde değil, köpeklerde de böbrek hastalığının işareti olabiliyor. Ancak ağız kokusundaki değişimin tek nedeni bu değil. Ağız içinde gelişen enfeksiyonlar, tümörler ya da diş problemleri de oldukça ağır ve rahatsız edici kokulara neden olabiliyor.

Veterinerlere göre bazı sistemik hastalıklar da nefes kokusunu değiştirebiliyor. Örneğin diyabet hastalığı olan hayvanlarda nefesin daha tatlımsı bir kokuya sahip olduğu gözlemlenebiliyor. Karaciğer hastalıkları da benzer şekilde ağız kokusunda belirgin değişikliklere yol açabiliyor.

Uzmanlar, evcil hayvanın nefes kokusunda ani bir değişiklik fark edilmesi durumunda zaman kaybetmeden veteriner hekime başvurulmasını öneriyor. Çünkü bu tür belirtiler çoğu zaman vücudun normal işleyişinde bir sorun olduğunu gösteriyor ve erken müdahale hayvanın yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın