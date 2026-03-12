onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Basit Bir Davranış Ama Çok Şey Anlatıyor: "Alışveriş Arabası" Teorisi Kişiliğinizi Ele Veriyor

Basit Bir Davranış Ama Çok Şey Anlatıyor: "Alışveriş Arabası" Teorisi Kişiliğinizi Ele Veriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 12:15

Bir alışveriş arabasını yerine bırakmak çoğu kişi için küçük ve önemsiz bir detay gibi görünebilir. Ancak psikolojiye göre bu basit davranış, bireyin sorumluluk anlayışı ve içsel ahlak kuralları hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla ipucu verebilir. “Alışveriş arabası teorisi” olarak bilinen yaklaşım, kimsenin zorlamadığı anlarda verilen küçük kararların karakteri nasıl ortaya koyduğunu tartışıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Psikoloji literatüründe son yıllarda sıkça tartışılan “alışveriş arabası teorisi”, bireylerin kimse tarafından zorlanmadıkları durumlarda nasıl davrandıklarının ahlaki değerleri hakkında önemli sinyaller taşıdığını öne sürüyor.

Psikoloji literatüründe son yıllarda sıkça tartışılan “alışveriş arabası teorisi”, bireylerin kimse tarafından zorlanmadıkları durumlarda nasıl davrandıklarının ahlaki değerleri hakkında önemli sinyaller taşıdığını öne sürüyor.

Basit gibi görünen bu davranış, aslında kişinin içsel sorumluluk anlayışı ve etik tutarlılığı hakkında düşündüğümüzden daha fazlasını anlatabiliyor.

“Alışveriş Arabası Teorisi” Nedir?

İnternette yaygınlaşan “shopping cart theory” yani alışveriş arabası teorisi, oldukça basit bir fikre dayanıyor. Bir kişi alışveriş arabasını kullanmayı bitirdiğinde onu yerine götürmek zorunda değildir. Bu davranışı zorunlu kılan bir yasa yoktur, çoğu zaman ceza da uygulanmaz. Aynı şekilde bunu yapana verilen bir ödül de yoktur.

Ancak bazı insanlar arabayı mutlaka yerine bırakırken, bazıları otoparkta olduğu yerde bırakmayı tercih eder. Psikologlara göre işte bu küçük seçim, bireyin dış denetim olmadan nasıl davrandığını gösteren önemli bir işarettir. Çünkü burada davranışı belirleyen şey kural korkusu ya da ödül beklentisi değil, kişinin içsel ahlak anlayışıdır.

Uzmanlar, alışveriş arabasının aslında sembolik bir örnek olduğunu vurguluyor.

Buradaki temel mesele, kişinin “kimse görmezken” nasıl davrandığıdır.

Bu tür davranışlar psikolojide “kamusal fayda davranışı” olarak tanımlanır. Yani yapılan eylem herkesin yararına olsa da bunu yapan kişi için doğrudan bir kazanç yaratmaz. Otoparkın düzenli olması tüm müşterilere fayda sağlar; ancak arabayı yerine götürmek bireyin zaman ve çaba harcamasını gerektirir. Bu nedenle birçok kişi kısa vadeli kolaylığı seçme eğilimindedir.

Buna rağmen bazı insanlar arabayı her koşulda yerine bırakır. Araştırmalar, bu tür bireylerin çoğunlukla güçlü bir içsel sorumluluk duygusuna ve tutarlı bir ahlaki kimliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Davranış bilimleri, karakterin büyük kararlarla değil, küçük alışkanlıklarla şekillendiğini ortaya koyuyor. Günlük hayatta yapılan küçük seçimler zamanla bir davranış modeline dönüşüyor.

Örneğin sıraya kaynak yapmak, küçük bir yalan söylemek ya da sorumluluğu başkasına yüklemek gibi davranışlar ilk başta önemsiz görünebilir. Ancak araştırmalar, tekrarlanan etik dışı davranışların zaman içinde normalleşebileceğini ve daha büyük etik ihlallere zemin hazırlayabileceğini gösteriyor.

Bu nedenle basit görünen bir davranış bile kişinin kendisini nasıl tanımladığıyla doğrudan ilişkilidir.

Uzmanlara göre alışveriş arabasını yerine götüren kişiler genellikle dış kontrol mekanizmalarına daha az ihtiyaç duyar.

Uzmanlara göre alışveriş arabasını yerine götüren kişiler genellikle dış kontrol mekanizmalarına daha az ihtiyaç duyar.

Çünkü bu bireyler davranışlarını “yakalanma korkusu” ile değil, kişisel sorumluluk duygusuyla düzenler.

Bu yaklaşım, hayatın farklı alanlarında da benzer şekilde ortaya çıkar. Aynı kişiler çoğu zaman başkalarının bıraktığı çöpleri toplamak, kapıyı tutmak ya da küçük yardım fırsatlarını değerlendirmek gibi davranışları da doğal bir refleks olarak sergiler.

Başka bir ifadeyle mesele yalnızca bir arabayı yerine koymak değil; kişinin “doğru olanı yapma” konusundaki tutarlılığıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın