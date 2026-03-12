onedio
Yalnız Yaşayanların Evdeki Sesi Olacak Sıcak Melodiler

Ecem Bekar
12.03.2026 - 14:01

Kabul edelim, yalnız yaşamanın o muazzam özgürlüğü paha biçilemez. Bulaşıkları canın isteyince yıkamak, TV kumandasının tek hakimi olmak... Ama bazen o sessizlik, insanın üzerine bir battaniye gibi değil de, bir beton kütlesi gibi çöküveriyor.

Evin o 'boşluk' hissini alacak, çayını yudumlarken sana eşlik edecek, sanki yan odada biri varmış gibi hissettirecek (ama rahatsız etmeyecek!) o sıcacık şarkıları listeledik.

1. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda

Listeye 'Ben özgürüm, ben güçlüyüm, bulaşıkları da yarın yıkarım!' marşıyla başlıyoruz. Nil ablamızın bu enerjisiyle evi temizlerken kendinden geçebilir, vileda sapını mikrofon yapabilirsin. Kim görecek? Kimse!

2. Erkan Oğur - Pencereden Kar Geliyor

Yalnızlığın zirvesindesin ama bu hüzünlü bir yalnızlık değil, daha çok bir 'huzur' seansı. Erkan Oğur’un o perdesiz gitarı evin içinde dolaşmaya başladığında, duvarların bile yumuşadığını hissedeceksin.

3. Taylor Swift - Shake It Off

Ex-aşkları, iş stresini, 'Evlenmeyecek misin?' diyen teyzeleri kapının dışında bırakıyoruz. Bu şarkı çalarken mutfakta omlet yaparken bile Victoria’s Secret meleği gibi yürüyeceğine yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız.

4. MFÖ - Ele Güne Karşı

'Yalnızlık ömür boyu...' diye hüzünleneceğimizi sandın değil mi? Hayır! Bu şarkıyla 'Ele güne karşı yapayalnız' olmanın aslında ne kadar karizmatik bir şey olduğunu kutluyoruz. Fuat-Özkan-Mazhar üçlüsü odaya girince ev bir anda ısınmıyor mu ya?

5. Beyoncé - Single Ladies

Parmağında yüzük olsun ya da olmasın, o el havaya kalkacak! Evde tek başına bu koreografiyi denemeyene 'Yalnız yaşıyorum' dedirtmiyoruz. Dikkat: Bel fıtığı riski taşır ama ruhuna çok iyi gelir.

6. Sertab Erener - Rengarenk

Evin duvarları üzerine mi geliyor? O zaman dünyayı Sertab gibi rengarenk boyama vakti. Bu şarkı çalarken aynanın karşısında kendine göz kırpmak bedava, hadi göreyim seni!

7. Yalın - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda

Aşk meşk yoksa bile keyfimiz yerinde olsun be! Yalın’ın o pamuk şeker gibi sesiyle 'Amaan, hayat kısa!' moduna girip buzdolabından dondurmanı kapabilirsin.

8. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence

Ironik bir seçim gibi gelebilir ama sessizliğin sesini onlardan daha iyi kimse anlatamaz. Evin içindeki o büyük boşluğu, bu klasik melodiyle anlamlı bir derinliğe dönüştürebilirsin.

9. Kenan Doğulu - Çakkıdı

O içindeki bastırılmış dansçı uyanacak. Kenan’ın o kıpır kıpır enerjisiyle salondaki sehpaların arasından süzülürken kendini bir klibin başrolünde hissedeceğine yemin edebiliriz.

10. Spice Girls - Wannabe

90'lar çocukları toplansın! Sanki 4 kız arkadaşınla pijama partisi yapıyormuşsun gibi hissedeceksin.

11. Serdar Ortaç - Poşet

Gülme! Hepimizin içinde bir yerde gizli bir Serdar Ortaç hayranı yatıyor ve o yalnız kalınca dışarı çıkıyor. 'Seni çöpe atacağım poşete yazık' derken o parmaklar şıklatılacak, o omuzlar titretilecek. Evin bereketi kaçmaz, merak etme!

12. Hande Yener - Sebastian

'Söyle ona Sebastian!' diye emirler yağdırırken aslında evdeki hayali uşağına sesleniyorsun gibi düşün. Hem giderli, hem eğlenceli, hem de aşırı özgüven yüklemesi yapan bir parça. Sebastian bulaşıkları yıkamıyor ama olsun, havamızı buluyoruz.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
