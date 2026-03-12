Yalnız Yaşayanların Evdeki Sesi Olacak Sıcak Melodiler

Kabul edelim, yalnız yaşamanın o muazzam özgürlüğü paha biçilemez. Bulaşıkları canın isteyince yıkamak, TV kumandasının tek hakimi olmak... Ama bazen o sessizlik, insanın üzerine bir battaniye gibi değil de, bir beton kütlesi gibi çöküveriyor.

Evin o 'boşluk' hissini alacak, çayını yudumlarken sana eşlik edecek, sanki yan odada biri varmış gibi hissettirecek (ama rahatsız etmeyecek!) o sıcacık şarkıları listeledik.