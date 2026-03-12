Yalnız Yaşayanların Evdeki Sesi Olacak Sıcak Melodiler
Kabul edelim, yalnız yaşamanın o muazzam özgürlüğü paha biçilemez. Bulaşıkları canın isteyince yıkamak, TV kumandasının tek hakimi olmak... Ama bazen o sessizlik, insanın üzerine bir battaniye gibi değil de, bir beton kütlesi gibi çöküveriyor.
Evin o 'boşluk' hissini alacak, çayını yudumlarken sana eşlik edecek, sanki yan odada biri varmış gibi hissettirecek (ama rahatsız etmeyecek!) o sıcacık şarkıları listeledik.
1. Nil Karaibrahimgil - Kanatlarım Var Ruhumda
2. Erkan Oğur - Pencereden Kar Geliyor
3. Taylor Swift - Shake It Off
4. MFÖ - Ele Güne Karşı
5. Beyoncé - Single Ladies
6. Sertab Erener - Rengarenk
7. Yalın - Keyfi Yolunda Aşkı Sonunda
8. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence
9. Kenan Doğulu - Çakkıdı
10. Spice Girls - Wannabe
11. Serdar Ortaç - Poşet
12. Hande Yener - Sebastian
