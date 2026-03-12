onedio
Emre Altuğ, Bugüne Dek Hakkında Çıkan En Absürt Haberi Anlattı!

Emre Altuğ, Bugüne Dek Hakkında Çıkan En Absürt Haberi Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2026 - 14:50

Emre Altuğ, İbrahim Selim’in programında yıllar önce hakkında çıkan en absürt haberi anlattı. Sahnede kim olduğu sorusuna verdiği cevabın yanlış anlaşılması sonrası atılan manşetler hem stüdyoyu güldürdü hem de sosyal medyada gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, yıllardır hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettiriyor.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, yıllardır hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla adından söz ettiriyor.

“Kapış Kapış”, “Su Gibisin”, “Bu Kadar mı?” gibi hit parçalarla bir döneme damga vuran Altuğ, güçlü sesi ve enerjisiyle Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden biri olarak görülüyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Emre Altuğ, bir dönem evli olduğu Çağla Şıkel ile yollarını medeni bir şekilde ayırmış, ikili ayrılık sonrası da saygılı ilişkileriyle takdir toplamıştı. 

Oğulları Kuzey ve Uzay’a olan düşkünlüğüyle bilinen Altuğ, baba kimliğiyle de hayranlarının gönlünü kazanmaya devam ediyor. Hem müzik kariyeri hem de duruşuyla yıllardır gündemde kalmayı başaran sanatçı, son olarak katıldığı bir programda anlattığı ilginç bir anıyla konuşuldu.

Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim’in programına konuk oldu.

Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim’in programına konuk oldu.

Oldukça keyifli geçen sohbet sırasında Selim’in yönelttiği “Bugüne kadar hakkında çıkan en absürt haber neydi?” sorusuna verdiği cevap ise hem stüdyoda kahkahalara neden oldu hem de sosyal medyada gündem oldu.

Altuğ, yıllar önce verdiği bir röportajı hatırlatarak o dönemde yaşadığı bir yanlış anlaşılmayı anlattı. Röportaj sırasında kendisine “Sahnede kimsiniz?” diye sorulduğunu söyleyen Altuğ, bu soruya aslında “Sahnede ne kadınım ne erkeğim, sadece sanatçıyım” anlamına gelen bir cevap verdiğini dile getirdi. Ancak ertesi gün gazetelerde çıkan manşetler bambaşka bir noktaya taşınmıştı.

Ünlü sanatçı, sözlerinin tamamen farklı bir şekilde yorumlandığını ve ertesi gün hakkında “Hem kadınım hem erkeğim”şeklinde manşetler atıldığını söyledi. Yıllar sonra bu olayı anlatan Emre Altuğ’un sözleri programda kahkahalara neden olurken, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

İşte o anlar:

