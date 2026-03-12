Emre Altuğ, Bugüne Dek Hakkında Çıkan En Absürt Haberi Anlattı!

“Kapış Kapış”, “Su Gibisin”, “Bu Kadar mı?” gibi hit parçalarla bir döneme damga vuran Altuğ, güçlü sesi ve enerjisiyle Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden biri olarak görülüyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Emre Altuğ, bir dönem evli olduğu Çağla Şıkel ile yollarını medeni bir şekilde ayırmış, ikili ayrılık sonrası da saygılı ilişkileriyle takdir toplamıştı.

Oğulları Kuzey ve Uzay’a olan düşkünlüğüyle bilinen Altuğ, baba kimliğiyle de hayranlarının gönlünü kazanmaya devam ediyor. Hem müzik kariyeri hem de duruşuyla yıllardır gündemde kalmayı başaran sanatçı, son olarak katıldığı bir programda anlattığı ilginç bir anıyla konuşuldu.