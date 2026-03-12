Hasan Can Kaya’dan Günlerdir Konuşulan Evlilik İddiasına Kafa Karıştıran Yanıt
Son günlerde Hasan Can Kaya’nın Duygu Karabaş’la evleneceği iddiası magazin gündeminde konuşuluyordu. 29 Mart’ta nişanlanacağı öne sürülen ünlü komedyen, hakkındaki iddialara sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla kafaları karıştırdı.
YouTube’da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya, son yılların en popüler komedyenlerinden biri olarak adından sıkça söz ettiriyor.
İddialara göre Hasan Can Kaya’nın evleneceği kişinin Duygu Karabaş olduğu öne sürülüyordu.
