onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hasan Can Kaya’dan Günlerdir Konuşulan Evlilik İddiasına Kafa Karıştıran Yanıt

Hasan Can Kaya’dan Günlerdir Konuşulan Evlilik İddiasına Kafa Karıştıran Yanıt

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2026 - 11:39

Son günlerde Hasan Can Kaya’nın Duygu Karabaş’la evleneceği iddiası magazin gündeminde konuşuluyordu. 29 Mart’ta nişanlanacağı öne sürülen ünlü komedyen, hakkındaki iddialara sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla kafaları karıştırdı. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube’da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya, son yılların en popüler komedyenlerinden biri olarak adından sıkça söz ettiriyor.

YouTube’da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya, son yılların en popüler komedyenlerinden biri olarak adından sıkça söz ettiriyor.

Kendine has mizahı ve doğaçlama tarzıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen Kaya, kariyerindeki yükseliş kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. 

Uzun bir süredir hayatında kimsenin olmadığını sandığımız Hasan Can Kaya hakkında geçtiğimiz günlerde bir evlilik iddiası ortaya atılmıştı, belki denk gelmişsinizdir. 

Hasan Can Kaya’nın 29 Mart’ta nişanlanacağı öne sürülmüş, komedyenin evlilik hazırlığında olduğu konuşulmaya başlamıştı.

İddialara göre Hasan Can Kaya’nın evleneceği kişinin Duygu Karabaş olduğu öne sürülüyordu.

İddialara göre Hasan Can Kaya’nın evleneceği kişinin Duygu Karabaş olduğu öne sürülüyordu.

Hatta geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlarda Karabaş’ın yüzüğünün bile gündem olduğugörüldü. Kısa sürede yayılan bu söylentiler magazin dünyasında da merak konusu haline geldi.

Ancak iddialar konuşulmaya devam ederken beklenen açıklama doğrudan Hasan Can Kaya’dan geldi. Magazin sayfası nurmagazins, ünlü komedyenin bu haberle ilgili verdiği yanıtı paylaştı. Hasan Can Kaya, kendisine gönderilen evlilik haberi karşısında “Yalan ya” diyerek gülme emojileri bıraktı. Yani hakkında konuşulan evlilik iddiasını tek cümleyle yalanlamış oldu.

Şaka mıydı? Ciddi mi? Orası muamma.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın