Şarkıcı Çelik Erişçi'nin Başlattığı İyilik Hareketi Tüm Türkiye'de Karşılık Buldu

Ülkeyi karış karış dolaşan ünlü sanatçı bu esnada sosyal medya hesabından gittiği şehirlerdeki vatandaşla olan diyaloğunu ve yaşadıklarını da paylaşıyor. Son zamanlarda ziyaret ettiği esnafın veresiye defterini kapatan Erişçi, bu vesileyle yaptığı hareketin ülke çapında ses getirdiğini gördü.

Başlattığı hareketi Erzurumlu öğrenciler devam ettirerek ünlü sanatçıyı duygulandırdı. Erişçi bu hareket devam ettiği sürece iyilik yapılan her yere gideceğinin sözünü de verdi.