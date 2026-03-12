Şarkıcı Çelik Erişçi'nin Başlattığı İyilik Hareketi Tüm Türkiye'de Karşılık Buldu
Şarkıcı Çelik Erişçi bir süredir gittiği illerdeki bakkalların ve eczanelerin veresiye defterlerini ödeme geleneğini sürdürerek sosyal medyada alkış alıyor. Hatta bu hareket Çelik'le sınırlı kalmıyor ve ülkenin dört bir yanından hayırseverler imkanları dahilinde bu harekete katılıyor. Erişçi, Erzurum'u ihtiyaç sahibi arkadaşlarının ailelerinin borçlarını kapatan öğrencilere destek için ziyaret etti. Öğrencilerin ona yaptığı sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.
Hercai, Ateşteyim gibi büyük hitleriyle 90'lı yıllara damga vuran Çelik Erişçi yurt çapında verdiği konserleriyle kariyerine devam ediyor.
Hatta Ramazan ayı boyunca konser gelirlerini bakkal ve eczanelerdeki borç defterlerini kapatmak için kullanacağını açıklamıştı.
Erişçi, Erzurum ziyareti ve onu duygulandıran anları böyle paylaştı. Üstelik öğrencilerin ona ufak bir sürprizi de oldu.
Ünlü şarkıcı kendisine gelen "Neden göstere göstere hayır yapıyor?" eleştirilerini de böyle yanıtlamıştı.
