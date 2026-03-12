onedio
Şarkıcı Çelik Erişçi'nin Başlattığı İyilik Hareketi Tüm Türkiye'de Karşılık Buldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2026 - 12:38

Şarkıcı Çelik Erişçi bir süredir gittiği illerdeki bakkalların ve eczanelerin veresiye defterlerini ödeme geleneğini sürdürerek sosyal medyada alkış alıyor. Hatta bu hareket Çelik'le sınırlı kalmıyor ve ülkenin dört bir yanından hayırseverler imkanları dahilinde bu harekete katılıyor. Erişçi, Erzurum'u ihtiyaç sahibi arkadaşlarının ailelerinin borçlarını kapatan öğrencilere destek için ziyaret etti. Öğrencilerin ona yaptığı sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

Hercai, Ateşteyim gibi büyük hitleriyle 90'lı yıllara damga vuran Çelik Erişçi yurt çapında verdiği konserleriyle kariyerine devam ediyor.

Ülkeyi karış karış dolaşan ünlü sanatçı bu esnada sosyal medya hesabından gittiği şehirlerdeki vatandaşla olan diyaloğunu ve yaşadıklarını da paylaşıyor. Son zamanlarda ziyaret ettiği esnafın veresiye defterini kapatan Erişçi, bu vesileyle yaptığı hareketin ülke çapında ses getirdiğini gördü. 

Başlattığı hareketi Erzurumlu öğrenciler devam ettirerek ünlü sanatçıyı duygulandırdı. Erişçi bu hareket devam ettiği sürece iyilik yapılan her yere gideceğinin sözünü de verdi.

Hatta Ramazan ayı boyunca konser gelirlerini bakkal ve eczanelerdeki borç defterlerini kapatmak için kullanacağını açıklamıştı.

Erişçi, Erzurum ziyareti ve onu duygulandıran anları böyle paylaştı. Üstelik öğrencilerin ona ufak bir sürprizi de oldu.

'Esnafların borç defterlerini kapatarak başlattığımız bir iyilik hareketi ülkenin birçok yerinde karşılık buldu, bu kez Erzurum’dayız. Bu genç kardeşlerimiz bütün bir okula öncü olmuşlar ve hep birlikte harçlıklarını birleştirmiş ve 3 tane bakkaldan ihtiyaç sahibi arkadaşlarının ailelerinin borçlarını kapatmışlar. Çok duygulandım ve onlarla bir araya gelmek istedim. Okula geldiğimde beni daha büyük sürprizlerle karşıladılar, şarkılarımı hep birlikte söyledik. Akan göz yaşlarıma hakim olamadım, teşekkür ettim, şükür ettim. İyilik görülsün, kalplere dokunsun, uyansın, yayılsın diye çabamız. Bu genç kardeşlerime, onları yetiştiren öğretmenlerine ve ailelerine çok çok teşekkür ederim.'

Ünlü şarkıcı kendisine gelen "Neden göstere göstere hayır yapıyor?" eleştirilerini de böyle yanıtlamıştı.

