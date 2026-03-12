onedio
Mart 2026 Ford Fiyat Listesi! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Journey Courier, Edge ve Ranger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 12:42

Amerika'nın önde gelen otomobil markalarından Ford, Mart ayı fiyatlarını açıkladı. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan bu prestijli marka, üst düzey kalitesi, güçlü motor teknolojisi ve saygınlığı ile 2026 yılında da en çok tercih edilen otomobil markaları listesinde yer almayı planlıyor. Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak bilinen Ford, popüler modelleri Yeni Puma, Kuga, Puma GENE, Yeni Journey Courier ve Journey Courier BEV ile fiyat listelerinde boy gösteriyor.

Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier, Ranger ve Mustang MachE modellerinin Mart ayı fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ford'un Mart ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Ford Fiyat Listesi Mart 2026

Ford, otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden biri olarak, 10 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı. Şirketin elektrikli otomobil modelleri arasında popüler olan Puma GenE, Şubat ayında 2.015.200 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Bu ay ise, 2.055.300 TL başlangıç fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

Uyarı: Ford'un 'Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer almaktadır. Belirtilen fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak stok durumu, Mart ayına özel kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ekstra opsiyonlar gibi faktörler fiyatları etkileyebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Mart 2026

  • Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.029.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.224.600 TL

Ford Kuga Fiyat Listesi Mart 2026

  • Titanium SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 2.660.500 TL 

  • Active X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.026.300 TL 

  • ST-Line X SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin - 3.305.300 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Mart 2026

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 2.347.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 2.950.200 TL

Ford Puma GEN-E Fiyat Listesi Mart 2026

  • Premium SUV, 123KW, Otomatik, Elektrik - 2.055.300 TL
Ford Yeni Journey Courier BEV Fiyat Listesi Mart 2026

  • Kombi, 100KW, Otomatik, Elektrik Titanium - 2.145.100 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Mart 2026

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil - 2.590.100 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X - 2.722.700 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Ranger Fiyat Listesi Mart 2026

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel - 3.854.000 TL

  • XLT 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel - 4.124.600 TL 

  • Wildtrak 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 4.748.000 TL 

  • Wildtrak 4x4, 3.0L Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.780.200 TL 

  • Wildtrak X 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel - 5.492.600 TL

(Model Yılı: 2025)

Ford Capri Fiyat Listesi Mart 2026

  • Premium SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.479.700 TL 

  • Premium SUV, 250 KW AWD, Otomatik, Elektrik - 4.142.700 TL

Ford EXPLORER BEV Fiyat Listesi Mart 2026

  • Select SUV, 125KW, Otomatik, Elektrik - 2.092.300 TL
Ford Puma ST Fiyat Listesi Mart 2026

STSUV, 1.0L EcoBoost 160PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit - 2.575.800 TL

