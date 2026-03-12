onedio
Sabah Kahvesi İçenlere Kritik Tavsiye: 90 Dakika Beklemek Enerjiyi Artırabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 13:18

Uzmanlara göre sabah uyanır uyanmaz kahve içmek, kafeinin etkisini düşündüğünüz kadar artırmayabilir. Uyku uzmanı Dr. Michael Breus, kahve içmeden önce yaklaşık 90 dakika beklemenin vücudun doğal uyanma süreciyle daha uyumlu olduğunu ve gün içinde daha güçlü bir enerji etkisi sağlayabileceğini belirtiyor. Bu süre içinde su tüketmek ise hem sıvı dengesini destekliyor hem de kafeinin daha etkili hissedilmesine yardımcı olabiliyor.

Uyku uzmanı Dr. Michael Breus’a göre sabah uyanır uyanmaz kahve içmek sandığınız kadar faydalı olmayabilir.

Breus, kahve içmeden önce yaklaşık 90 dakika beklemenin kafeinin etkisini artırabileceğini ve gün içinde daha fazla enerji sağlayabileceğini söylüyor. Uzmanlara göre doğru zamanlama, kafeinin vücutta daha verimli kullanılmasını sağlayabiliyor.

Dr. Breus, sabah saatlerinde vücudun zaten uyanmayı sağlayan hormonlar ürettiğini belirtiyor.

Adrenalin ve kortizol gibi hormonlar, uyandıktan sonra doğal olarak yükselerek kişinin kendiliğinden daha uyanık hissetmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle kahvenin hemen tüketilmesi, kafeinin etkisinin beklenenden daha zayıf hissedilmesine yol açabiliyor.

Uzman ayrıca uykunun vücutta hafif bir susuzluk yarattığını hatırlatıyor. Gece boyunca solunum yoluyla önemli miktarda sıvı kaybedildiğini belirten Breus, sabah ilk olarak su içmenin daha sağlıklı bir başlangıç olacağını ifade ediyor. Kahvenin idrar söktürücü etkisi de düşünüldüğünde, güne kafeinle başlamak yerine su tüketmek vücudun sıvı dengesini toparlamasına yardımcı olabilir.

Breus’a göre en ideal yöntem, uyandıktan sonraki ilk 90 dakika boyunca birkaç bardak su içmek ve kahveyi bu sürenin ardından tüketmek.

Bu süre içinde vücuttaki uyanıklık hormonları doğal olarak düşmeye başlıyor ve kafein bu noktada daha belirgin bir enerji artışı sağlayabiliyor.

Arizona Üniversitesi’nde 2025 yılında yapılan bir araştırma da benzer bir sonuca işaret ediyor. Araştırmaya göre uyku sırasında beyindeki adenosin seviyesi düşüyor ve bu madde kafeinin hedef aldığı temel kimyasallardan biri. Adenosin seviyesi uyandıktan sonra yükselmeye başladığında içilen kahve, daha güçlü bir uyarıcı etki yaratabiliyor.

Metehan Bozkurt
