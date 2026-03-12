Sabah Kahvesi İçenlere Kritik Tavsiye: 90 Dakika Beklemek Enerjiyi Artırabilir

Adrenalin ve kortizol gibi hormonlar, uyandıktan sonra doğal olarak yükselerek kişinin kendiliğinden daha uyanık hissetmesine yardımcı oluyor. Bu nedenle kahvenin hemen tüketilmesi, kafeinin etkisinin beklenenden daha zayıf hissedilmesine yol açabiliyor.

Uzman ayrıca uykunun vücutta hafif bir susuzluk yarattığını hatırlatıyor. Gece boyunca solunum yoluyla önemli miktarda sıvı kaybedildiğini belirten Breus, sabah ilk olarak su içmenin daha sağlıklı bir başlangıç olacağını ifade ediyor. Kahvenin idrar söktürücü etkisi de düşünüldüğünde, güne kafeinle başlamak yerine su tüketmek vücudun sıvı dengesini toparlamasına yardımcı olabilir.