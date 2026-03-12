Sabah Kahvesi İçenlere Kritik Tavsiye: 90 Dakika Beklemek Enerjiyi Artırabilir
Uzmanlara göre sabah uyanır uyanmaz kahve içmek, kafeinin etkisini düşündüğünüz kadar artırmayabilir. Uyku uzmanı Dr. Michael Breus, kahve içmeden önce yaklaşık 90 dakika beklemenin vücudun doğal uyanma süreciyle daha uyumlu olduğunu ve gün içinde daha güçlü bir enerji etkisi sağlayabileceğini belirtiyor. Bu süre içinde su tüketmek ise hem sıvı dengesini destekliyor hem de kafeinin daha etkili hissedilmesine yardımcı olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyku uzmanı Dr. Michael Breus’a göre sabah uyanır uyanmaz kahve içmek sandığınız kadar faydalı olmayabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dr. Breus, sabah saatlerinde vücudun zaten uyanmayı sağlayan hormonlar ürettiğini belirtiyor.
Breus’a göre en ideal yöntem, uyandıktan sonraki ilk 90 dakika boyunca birkaç bardak su içmek ve kahveyi bu sürenin ardından tüketmek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın