Eda Taşpınar'ın Cep Yakan Tuhaf Tasarımlı Ayakkabısı Gündem Oldu!

E araştırmamızı da yaptık tabii; meğer bu gördüğünüz ayakkabılar Valentino'ymuş. Eda Taşpınar’ın ayak parmaklarını küçük bir alana sıkışmış gibi gösteren ve parmakları açıkta bırakan o dikkat çekici ayakkabının Valentino “Open Toe Revele Suede SS26” modeli olduğu ortaya çıktı.

Bu sıra dışı tasarımlı ayakkabının fiyatı ise tam 1100 dolar. Bugünün kuruyla hesaplandığında yaklaşık 35-40 bin TLcivarında bir fiyata denk geliyor.

Sosyal medya kullanıcıları ayakkabıyı çoktan “sınıfta bıraktı” gibi görünüyor. Ama biz son kararı yine de size bırakalım!