Eda Taşpınar'ın Cep Yakan Tuhaf Tasarımlı Ayakkabısı Gündem Oldu!
Stili, bronz teni ve iddialı paylaşımlarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, bu kez Los Angeles paylaşımlarındaki ayakkabısıyla konuşuluyor. Ünlü ismin tercih ettiği sıra dışı tasarımlı ayakkabının fiyatı da duyanları şaşırttı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eda Taşpınar, yıllardır Türkiye’de stil denince akla gelen en dikkat çekici isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuhaf kombinleri ve iddialı pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan yaptığı bir dizi paylaşımla tüm gözleri üzerine çekti.
Sizler için tuhaf tasarımlı ayakkabıyı şöyle yakından bırakalım...
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın