Eda Taşpınar'ın Cep Yakan Tuhaf Tasarımlı Ayakkabısı Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2026 - 22:46

Stili, bronz teni ve iddialı paylaşımlarıyla yıllardır gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, bu kez Los Angeles paylaşımlarındaki ayakkabısıyla konuşuluyor. Ünlü ismin tercih ettiği sıra dışı tasarımlı ayakkabının fiyatı da duyanları şaşırttı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Eda Taşpınar, yıllardır Türkiye’de stil denince akla gelen en dikkat çekici isimlerden biri.

Özellikle 2000’li yılların ortasından itibaren bronz teni, tatil pozları ve kendine has tarzıyla adeta bir fenomene dönüşen Taşpınar, magazin dünyasının en çok konuşulan sosyetik figürleri arasında yer alıyor.

Yıllar içinde sadece sosyal hayatıyla değil, kozmetik ve bronzlaştırıcı ürünleriyle kurduğu markası, moda dünyasındaki iddialı tarzı ve tatil paylaşımlarıyla da gündem olan 45 yaşındaki Taşpınar, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle ayrı, fit fiziğiyle ayrı konuşuluyor.

Tuhaf kombinleri ve iddialı pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan yaptığı bir dizi paylaşımla tüm gözleri üzerine çekti.

Los Angeles’ı adeta fetheden Taşpınar’ın birbirinden iddialı kombinleri kadar kombinlerini tamamlayan ayakkabısı da gözlerden kaçmadı. 

Üstelik o kadar beğenmiş olacak ki, Taşpınar’ın Los Angeles’ta paylaştığı birçok farklı kombinde aynı ayakkabıyı tercih ettiği görüldü. Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken bu ayakkabı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi.

Sizler için tuhaf tasarımlı ayakkabıyı şöyle yakından bırakalım...

E araştırmamızı da yaptık tabii; meğer bu gördüğünüz ayakkabılar Valentino'ymuş. Eda Taşpınar’ın ayak parmaklarını küçük bir alana sıkışmış gibi gösteren ve parmakları açıkta bırakan o dikkat çekici ayakkabının Valentino “Open Toe Revele Suede SS26” modeli olduğu ortaya çıktı.

Bu sıra dışı tasarımlı ayakkabının fiyatı ise tam 1100 dolar. Bugünün kuruyla hesaplandığında yaklaşık 35-40 bin TLcivarında bir fiyata denk geliyor.

Sosyal medya kullanıcıları ayakkabıyı çoktan “sınıfta bıraktı” gibi görünüyor.  Ama biz son kararı yine de size bırakalım!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
