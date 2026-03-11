onedio
Mahmut Orhan’ın Lüks Arabasının Değeri Dudak Uçuklattı

Mahmut Orhan’ın Lüks Arabasının Değeri Dudak Uçuklattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.03.2026 - 20:06

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez müzikleriyle değil sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kapısının önünde bekleyen lüks arabasını paylaşan Orhan’ın aracının değeri kısa sürede merak konusu oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Elektronik müzik dünyasının en başarılı Türk isimlerinden biri olan Mahmut Orhan, yıllar içinde yakaladığı global başarıyla adını uluslararası sahnelere yazdırmayı başardı.

Özellikle '“Feel”, 'Save Me' ve “6 Days” gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinlenmeye ulaşan DJ ve prodüktör, Avrupa’dan Amerika’ya uzanan geniş bir hayran kitlesine sahip. 

Dünyanın dört bir yanında sahne alan Mahmut Orhan, Türkiye’yi elektronik müzik sahnesinde temsil eden en önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor. Başarılı DJ genellikle özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen isimlerden. 

Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan bir aşk iddası ortalığı pek bir hareketlendirmişti, belki denk gelmişsinizdir.

İkilinin sosyal medya hesaplarında aynı ülkeden ve aynı tatil lokasyonlarından yaptıkları paylaşımlar dikkat çekince aşk iddiaları güçlenmişti. Ardından gelen ilk birlikte fotoğraf da söylentileri adeta doğrular nitelikte olmuştu. 

Mahmut Orhan ile model Daria Iakubchik’i gören pek çok sosyal medya kullanıcısı ikiliyi oldukça yakıştırdığını dile getirmişti. 

Yukarıda gördüğünüz ilk aşk pozu ortaya çıkınca da ortalık ayağa kalkmıştı.

Mahmut Orhan bu kez aşk hayatıyla değil, lüks arabasıyla gündeme geldi.

Ünlü DJ, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından kapısının önünde bekleyen aracını paylaştı. Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, gözler Orhan’ın aracına çevrildi. 

Orhan’ın paylaştığı aracın McLaren 720S olduğu görülüyor. Süper spor otomobiller arasında yer alan bu model, yüksek performansı ve aerodinamik tasarımıyla dikkat çekiyor. 

Dünya genelinde yaklaşık 300-350 bin dolar seviyelerinde başlayan bu aracın değeri, Türkiye’de vergiler ve ithalat maliyetleriyle birlikte yaklaşık 40 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişebiliyor.

Anlayacağınız Orhan'ın kapısının önünde resmen bir servet yatıyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
