Mahmut Orhan’ın Lüks Arabasının Değeri Dudak Uçuklattı
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, bu kez müzikleriyle değil sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kapısının önünde bekleyen lüks arabasını paylaşan Orhan’ın aracının değeri kısa sürede merak konusu oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Elektronik müzik dünyasının en başarılı Türk isimlerinden biri olan Mahmut Orhan, yıllar içinde yakaladığı global başarıyla adını uluslararası sahnelere yazdırmayı başardı.
Mahmut Orhan’ın kalbini çalan model Daria Iakubchik güzelliğiyle nefes kesmişti.
Mahmut Orhan bu kez aşk hayatıyla değil, lüks arabasıyla gündeme geldi.
