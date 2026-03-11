Mahmut Orhan’ın Lüks Arabasının Değeri Dudak Uçuklattı

Özellikle '“Feel”, 'Save Me' ve “6 Days” gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinlenmeye ulaşan DJ ve prodüktör, Avrupa’dan Amerika’ya uzanan geniş bir hayran kitlesine sahip.

Dünyanın dört bir yanında sahne alan Mahmut Orhan, Türkiye’yi elektronik müzik sahnesinde temsil eden en önemli isimlerden biri olarak gösteriliyor. Başarılı DJ genellikle özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen isimlerden.

Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan bir aşk iddası ortalığı pek bir hareketlendirmişti, belki denk gelmişsinizdir.