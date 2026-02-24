DJ Mahmut Orhan'ın Ünlü Modelle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Mahmut Orhan’ın ünlü model Daria Iakubchik ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulandı. Aynı tatil lokasyonundan gelen kareler sonrası ikiliye “çok yakıştılar” yorumları yağdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Mahmut Orhan son yıllarda adını sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da duyurmayı başaran ender isimlerden biri.
Bir süredir kalbini kapattığını sandığımız Mahmut Orhan'ın bir modelle aşk yaşadığı dedikoduları dolanıyordu.
Peki kim bu Daria Iakubchik?
