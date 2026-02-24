DJ Mahmut Orhan'ın Ünlü Modelle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

1993 Bursa doğumlu olan başarılı DJ ve prodüktör, elektronik müziği etnik ve deep house dokunuşlarla harmanlayan tarzıyla kısa sürede kendine özgü bir kulvar yarattı. Özellikle 2016’da çıkardığı Feel parçasıyla Avrupa listelerinde büyük bir çıkış yakalayan Mahmut Orhan, bir anda global sahnelerin aranan ismi haline geldi.

Tomorrowland’den Avrupa turnelerine, dev festival sahnelerinden özel beach partilerine kadar uzanan kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Orhan, hem karizması hem de sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Sosyal medyada da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü DJ, özel hayatını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman magazin gündemine düşüyor elbette!