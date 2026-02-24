onedio
article/comments
article/share
DJ Mahmut Orhan'ın Ünlü Modelle Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.02.2026 - 20:09 Son Güncelleme: 24.02.2026 - 20:26

Bir süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Mahmut Orhan’ın ünlü model Daria Iakubchik ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medya paylaşımlarıyla doğrulandı. Aynı tatil lokasyonundan gelen kareler sonrası ikiliye “çok yakıştılar” yorumları yağdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Mahmut Orhan son yıllarda adını sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da duyurmayı başaran ender isimlerden biri.

1993 Bursa doğumlu olan başarılı DJ ve prodüktör, elektronik müziği etnik ve deep house dokunuşlarla harmanlayan tarzıyla kısa sürede kendine özgü bir kulvar yarattı. Özellikle 2016’da çıkardığı Feel parçasıyla Avrupa listelerinde büyük bir çıkış yakalayan Mahmut Orhan, bir anda global sahnelerin aranan ismi haline geldi.

Tomorrowland’den Avrupa turnelerine, dev festival sahnelerinden özel beach partilerine kadar uzanan kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Orhan, hem karizması hem de sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Sosyal medyada da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü DJ, özel hayatını genelde gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman magazin gündemine düşüyor elbette!

Bir süredir kalbini kapattığını sandığımız Mahmut Orhan'ın bir modelle aşk yaşadığı dedikoduları dolanıyordu.

Söz konusu modelin Daria Iakubchik isimli hanımefendi olduğu öne sürülmüş, Iakubchik'in güzelliği nefes kesici bulunmuştu. 

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesaplarında aynı ülkeden, aynı tatil yerinden paylaşım yapan ikilinin aşk yaşadığı iddiaları doğrulanmış oldu. 

Görenler Mahmut Orhan ve model Daire Iakubchik'i pek yakıştırdı!

Peki kim bu Daria Iakubchik?

Daria Iakubchik, sosyal medyada “international model & UGC creator” olarak öne çıkıyor.

Instagram sayfasında kendisini uluslararası model olarak tanıtırken 30 binden fazla takipçisi bulunuyor. Kendisiyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor fakat Türkçe paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Birçok Türk modelle de takipleşiyor.

Daha fazlasını merak edenler için Instagram hesabını şöyle bırakalım! Biz de çok yakıştırdık vallahi, olmuşlar sanki!

