Türkiye'nin En Zengin Kadını İpek Kıraç'ın Servetinde Bir Haftada Rekor Düşüş!
Türkiye'nin en zengin kadını olarak öne çıkan İpek Kıraç'ın servetinde son bir haftada rekor bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Forbes'un haberine göre paylaşılan rakamlar şaşırttı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sahip olduğu servet, sosyal sorumluluk çalışmaları ve miras konularıyla geçmiş dönemde de gündeme gelen İpek Kıraç'ı tanırsınız.
Belki denk gelmişsinizdir, İpek Kıraç en son babası İnan Kıraç'ın yaşadığı krizle gündeme oturmuştu.
3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadını olan İpek Kıraç'ın servetinde rekor bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
aman çok fakirleşmiş aramızda para toplayalım
Senin benim aramızda topladığımız paranın hesabına geçtiği bildirimini telefonundan okurken harcadığı zamanın kaybettirdiği para, bizim topladığımız paradan ... Devamını Gör
Nasıl üzüldüm nasıl anlatamam