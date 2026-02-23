onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Türkiye'nin En Zengin Kadını İpek Kıraç'ın Servetinde Bir Haftada Rekor Düşüş!

Türkiye'nin En Zengin Kadını İpek Kıraç'ın Servetinde Bir Haftada Rekor Düşüş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2026 - 15:57

Türkiye'nin en zengin kadını olarak öne çıkan İpek Kıraç'ın servetinde son bir haftada rekor bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı. Forbes'un haberine göre paylaşılan rakamlar şaşırttı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahip olduğu servet, sosyal sorumluluk çalışmaları ve miras konularıyla geçmiş dönemde de gündeme gelen İpek Kıraç'ı tanırsınız.

Sahip olduğu servet, sosyal sorumluluk çalışmaları ve miras konularıyla geçmiş dönemde de gündeme gelen İpek Kıraç'ı tanırsınız.

İpek Kıraç'ı tanımayanlar için kısa bir özet geçelim; İnan Kıraç'ın kızı olan İpek Kıraç aynı zamanda Vehbi Koç'un da torunu. 

2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Kıraç, Sirena Marine A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su. İpek Kıraç'ın önderliğinde stratejik bir dönüşüm geçiren Sirena Marine A.Ş., Kıraç'ı Türkiye’nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına sokmuş durumda.

Belki denk gelmişsinizdir, İpek Kıraç en son babası İnan Kıraç'ın yaşadığı krizle gündeme oturmuştu.

Belki denk gelmişsinizdir, İpek Kıraç en son babası İnan Kıraç'ın yaşadığı krizle gündeme oturmuştu.

İpek Kıraç, babasının 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmesi üzerine babasına vasi atanması talebinde bulunmuş, 'Manevi ve maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir.' ifadelerini kullanmıştı. 

Evliliğin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından geçtiğimiz ağustos ayında bir süredir küs olan baba kızdan mutlu haber gelmiş, barıştıkları ortaya çıkmıştı.

3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadını olan İpek Kıraç'ın servetinde rekor bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin kadını olan İpek Kıraç'ın servetinde rekor bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, milyarderler listesini güncelledi. Türkiye’den çok sayıda iş insanının yer aldığı listede en çarpıcı değişim ise uzun süredir “Türkiye’nin en zengin kadını” unvanını taşıyan İpek Kıraç cephesinde yaşandı.

2016’dan bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve grubun en büyük hissedarları arasında yer alan İpek Kıraç’ın serveti 3,1 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi. Son güncellemeyle birlikte Kıraç’ın servetinde yaklaşık 700 milyon dolarlık düşüş yaşandığı görüldü.

Türkiye'nin en zengin kadını unvanı Semahat Sevim Arsel’e geçti.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Oyuncağı

aman çok fakirleşmiş aramızda para toplayalım

Faruk Naçar

Senin benim aramızda topladığımız paranın hesabına geçtiği bildirimini telefonundan okurken harcadığı zamanın kaybettirdiği para, bizim topladığımız paradan ... Devamını Gör

gezginbiri.

Nasıl üzüldüm nasıl anlatamam