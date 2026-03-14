Sevgili İkizler, bugün toplumsal görevlerine ve gelecekteki kariyer vizyonuna daha duygusal ama kararlı bir yerden bakıyorsun. Balık burcundaki Merkür ve Mars kavuşumu seni 'hayallerimdeki meslek ne?' sorgulamasına itiyor. Belki de dün okuduğun o bohem kitap ya da izlediğin belgesel, bugün sana hayatını nasıl organize etmen gerektiğiyle ilgili çok somut bir ilham veriyor. Bu da kariyerine dair yeni bir pencere açarak başarının sırrını keşfetmene yardımcı oluyor.

Tam da bu noktada sezgisel öğrenme sana destek verebilir. İş hayatını şekillendirecek teknik konuları dahi sanki yıllardır biliyormuşsun gibi bir dejavu hissiyle kavrayabilirsin. Özellikle sanat, psikoloji ya da spiritüel konularla ilgili konularda daha başarılı olabilirsin. Kararlarını sezgilerinle beslemeyi bir dene deriz!

Peki ya aşk? Aşk cephesinde ise bugün tam bir beklenmedik itiraf enerjisi var. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin bile şaşıracağı kadar derin bir sevgi gösterisinde bulunabilirsin. Aşkını ve tüm hislerini açıkça ortaya koymaya hazırsın, kendini ona bırakıyorsun... Öte yandan eğer bekarsan, kariyer veya eğitim ortamından birinin sana olan platonik aşkının aslında ne kadar tehlikeli ve tutkulu bir boyuta ulaştığını fark edebilirsin. Belki de ondan ciddi anlamda uzaklaşman gerekiyordur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…