Teknik Hata Nedeniyle 100 Bin Dolarlık Piyango Ödemesi Askıya Alındı

Bunun üzerine ilgili kazı kazan oyununun satışı durduruldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, oyunda teknik bir problem yaşandığı, tüm iddiaların inceleneceği ve oyuncuların itiraz formu doldurması gerektiği belirtildi. Oyunculardan, satın aldıkları biletleri ve formları en geç 30 Kasım 2026’ya kadar iletmeleri istendi.

Benzer bir durum yaşayan başka oyuncular da mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Glendon Jones isimli bir başka katılımcı, 2.500 dolarlık kazancını almaya gittiğinde sistem hatası gerekçe gösterilerek ödeme yapılmadığını, “misprint” (baskı hatası) nedeniyle ödülün geçersiz sayıldığını öğrendiğini aktardı.