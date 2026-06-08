Teknik Hata Nedeniyle 100 Bin Dolarlık Piyango Ödemesi Askıya Alındı
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Kaynak: https://www.the-sun.com/news/16466139...
ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan teknik bir hata, piyango oyuncularını adeta şoke etti. Bir kazı kazan oyununda 100 bin dolara kadar çıkan ödüllerin sistem hatası nedeniyle askıya alındığı açıklandı. Kazananlar, paralarını alamadan belirsiz bir inceleme sürecine alındı.
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ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan bir piyango skandalı, “küçük bir teknik hata” yüzünden yüz binlerce dolarlık ödüllerin askıya alınmasıyla gündeme geldi.
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Yetkililer daha sonra oyunda lansman sırasında bir sistem hatası tespit edildiğini ve bu durumun bazı biletlerde yanlış kazanç sonuçları oluşturduğunu açıkladı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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