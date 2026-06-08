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Teknik Hata Nedeniyle 100 Bin Dolarlık Piyango Ödemesi Askıya Alındı

Teknik Hata Nedeniyle 100 Bin Dolarlık Piyango Ödemesi Askıya Alındı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 23:48
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ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan teknik bir hata, piyango oyuncularını adeta şoke etti. Bir kazı kazan oyununda 100 bin dolara kadar çıkan ödüllerin sistem hatası nedeniyle askıya alındığı açıklandı. Kazananlar, paralarını alamadan belirsiz bir inceleme sürecine alındı.

Kaynak: https://www.the-sun.com/news/16466139...
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ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan bir piyango skandalı, “küçük bir teknik hata” yüzünden yüz binlerce dolarlık ödüllerin askıya alınmasıyla gündeme geldi.

ABD’nin Indiana eyaletinde yaşanan bir piyango skandalı, “küçük bir teknik hata” yüzünden yüz binlerce dolarlık ödüllerin askıya alınmasıyla gündeme geldi.

Forklift operatörü Mike Fields, 5 dolarlık kazı kazan biletiyle yaklaşık 100.000 dolarlık ikramiye kazandığını düşünerek hayatının değişeceğine inanıyordu. Ancak ödülünü almak için Indianapolis’teki merkeze gittiğinde kendisine yalnızca 20 dolar ödeme yapılabileceği ve kalan tutar için “teknik bir sorun” nedeniyle beklemesi gerektiği söylendi.

Yetkililer daha sonra oyunda lansman sırasında bir sistem hatası tespit edildiğini ve bu durumun bazı biletlerde yanlış kazanç sonuçları oluşturduğunu açıkladı.

Yetkililer daha sonra oyunda lansman sırasında bir sistem hatası tespit edildiğini ve bu durumun bazı biletlerde yanlış kazanç sonuçları oluşturduğunu açıkladı.

Bunun üzerine ilgili kazı kazan oyununun satışı durduruldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, oyunda teknik bir problem yaşandığı, tüm iddiaların inceleneceği ve oyuncuların itiraz formu doldurması gerektiği belirtildi. Oyunculardan, satın aldıkları biletleri ve formları en geç 30 Kasım 2026’ya kadar iletmeleri istendi.

Benzer bir durum yaşayan başka oyuncular da mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Glendon Jones isimli bir başka katılımcı, 2.500 dolarlık kazancını almaya gittiğinde sistem hatası gerekçe gösterilerek ödeme yapılmadığını, “misprint” (baskı hatası) nedeniyle ödülün geçersiz sayıldığını öğrendiğini aktardı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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