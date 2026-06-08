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Harçlıklarını Biriktiren Öğrencilerden Anlamlı Hareket: Yanan Orman İçin 5 Bin Fidan Diktiler

Harçlıklarını Biriktiren Öğrencilerden Anlamlı Hareket: Yanan Orman İçin 5 Bin Fidan Diktiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 23:00
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Bursa’da öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek yangından zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşermesi için örnek bir dayanışma sergiledi. Aileler ve öğretmenlerin de desteğiyle 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bu anlamlı proje, küçük birikimlerin büyük bir çevre hareketine dönüşebileceğini gösterdi.

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Bursa’da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşermesi için örnek bir projeye imza attı.

Bursa’da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşermesi için örnek bir projeye imza attı.

Harçlıklarını biriktiren öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerinin desteğiyle 5 bin fidanı toprakla buluşturarak hatıra ormanı oluşturdu.

Geçtiğimiz yıl Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 15 hektarlık alan zarar gördü. Yangının ardından harekete geçen Uludağ İlkokulu ve Abdülhalim Altınoluk Uludağ Ortaokulu öğrencileri, yanan bölgenin yeniden yeşermesine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Öğrenciler, kendi harçlıklarını biriktirirken projeye aileleri ve öğretmenleri de destek verdi.

Öğrenciler, kendi harçlıklarını biriktirirken projeye aileleri ve öğretmenleri de destek verdi.

Toplanan bütçeyle Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nden 5 bin fidan temin edildi. Daha sonra öğrenciler ve öğretmenler, yangından etkilenen alanda bir araya gelerek fidanları toprakla buluşturdu.

Uludağ İlkokulu Müdürü Murat Kutlu, projeye yaklaşık 1500 öğrencinin katkı sunduğunu belirterek, son yıllarda yaşanan orman yangınlarının kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Yangınlar sırasında büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Kutlu, yanan alanların yeniden ağaçlandırılmasının bir sorumluluk olduğunu düşündüklerini dile getirdi.

Projeyle çocuklara doğa ve orman sevgisini aşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Kutlu, dikilen her fidanın öğrenciler için kalıcı bir hatıra niteliği taşıdığını belirtti.

Projeyle çocuklara doğa ve orman sevgisini aşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Kutlu, dikilen her fidanın öğrenciler için kalıcı bir hatıra niteliği taşıdığını belirtti.

Öğrencilerin fidan dikimi konusunda büyük heyecan gösterdiğini aktaran Kutlu, bu duyarlılığın gelecekte ormanların korunmasına da katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Kutlu, “Bizim en büyük fidanlarımız yetiştirdiğimiz öğrenciler” diyerek, sevgiyle yetişen çocukların doğaya sahip çıkacağına ve ormanları koruyup geliştireceğine yürekten inandıklarını ifade etti.

Öğrencilerin küçük birikimleriyle başlayan proje, hem yanan alanın yeniden yeşermesine katkı sağladı hem de çevre bilincinin küçük yaşlarda nasıl güçlü bir etkiye dönüşebileceğini gösterdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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