Harçlıklarını Biriktiren Öğrencilerden Anlamlı Hareket: Yanan Orman İçin 5 Bin Fidan Diktiler
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Bursa’da öğrenciler, harçlıklarını biriktirerek yangından zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşermesi için örnek bir dayanışma sergiledi. Aileler ve öğretmenlerin de desteğiyle 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bu anlamlı proje, küçük birikimlerin büyük bir çevre hareketine dönüşebileceğini gösterdi.
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Bursa’da ilkokul ve ortaokul öğrencileri, geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşermesi için örnek bir projeye imza attı.
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Öğrenciler, kendi harçlıklarını biriktirirken projeye aileleri ve öğretmenleri de destek verdi.
Projeyle çocuklara doğa ve orman sevgisini aşılamayı hedeflediklerini vurgulayan Kutlu, dikilen her fidanın öğrenciler için kalıcı bir hatıra niteliği taşıdığını belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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