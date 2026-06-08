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Çırpılmış Yumurtaları Daha Kremamsı Yapmanın Sırrı Tereyağı Değil: Uzmanlar Tek Bir Malzemeyi İşaret Ediyor

Çırpılmış Yumurtaları Daha Kremamsı Yapmanın Sırrı Tereyağı Değil: Uzmanlar Tek Bir Malzemeyi İşaret Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 22:29
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Çırpılmış yumurtaları daha yumuşak ve kremamsı hale getirmek için çoğu kişi süt ya da krema kullanıyor. Ancak uzmanlara göre mutfakta zaten bulunan tek bir malzeme, üstelik pişirmeden önce uygulanan basit bir yöntemle çok daha iyi sonuç verebiliyor. İşte kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtanın kıvamını değiştiren o pratik ipucu...

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Yumurta, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden biri olmaya devam ediyor.

Ancak mükemmel kıvamda çırpılmış yumurta yapmak her zaman kolay olmayabiliyor. Pek çok kişi daha yumuşak ve kremamsı bir doku elde etmek için süt veya krema kullanırken, uzmanlara göre bunun için ek bir sıvıya ihtiyaç yok.

Yemek uzmanı Kris Osborne, tesadüfen keşfettiğini söylediği bir yöntemin çırpılmış yumurtaların dokusunu belirgin şekilde iyileştirdiğini aktardı. Bu yöntemde yapılması gereken tek şey, yumurtaları pişirmeden önce tuzlamak ve kısa bir süre dinlendirmek.

Osborne’a göre çiğ yumurtalara tuz eklendikten sonra yaklaşık 10 ila 15 dakika beklemek önemli.

Osborne’a göre çiğ yumurtalara tuz eklendikten sonra yaklaşık 10 ila 15 dakika beklemek önemli.

Bu süre boyunca tuz, yumurtanın protein yapısında değişikliklere neden oluyor ve pişirme sırasında proteinlerin fazla sıkılaşmasını önlüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan America's Test Kitchen uzmanları da yaygın bir inanışın aksine, yumurtaları önceden tuzlamanın onları sertleştirmediğini belirtiyor. Yapılan karşılaştırmalı testlerde, önceden tuzlanan yumurtaların daha yumuşak ve daha kremamsı bir dokuya sahip olduğu gözlemlendi.

Uzmanlara göre tuz, yumurtadaki proteinlerin yapısını kısmen zayıflatarak daha yavaş ve dengeli şekilde pıhtılaşmalarını sağlıyor. Bu da pişirme sırasında daha yumuşak, nemli ve kremamsı yumurta parçacıkları oluşmasına yardımcı oluyor.

Bu yöntemin bir diğer avantajı ise tuzun yumurtaya daha eşit şekilde dağılması.

Bu yöntemin bir diğer avantajı ise tuzun yumurtaya daha eşit şekilde dağılması.

Böylece lezzet de daha dengeli hale geliyor. Yapılması gereken tek şey yumurtaları bir kaseye kırıp tuz eklemek ve 10 ila 15 dakika beklemek.

Pişirme aşamasında ise uzmanlar tavayı orta-düşük ateşte ısıtmayı, ardından bol miktarda tereyağı ekleyerek yumurtaları nazikçe karıştırmayı öneriyor. Yumurtaların tamamen kurumasını beklemeden, hâlâ hafif parlak görünümdeyken ocaktan alınması tavsiye ediliyor.

Kris Osborne, bu basit alışkanlığın artık mutfak rutinlerinin bir parçası haline geldiğini belirterek, önceden tuzlanan yumurtaların her seferinde daha iyi sonuç verdiğini söylüyor. Uzmanlara göre birkaç dakikalık bu ek bekleme süresi, çırpılmış yumurtaların kıvamında fark edilir bir iyileşme sağlayabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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