Çırpılmış Yumurtaları Daha Kremamsı Yapmanın Sırrı Tereyağı Değil: Uzmanlar Tek Bir Malzemeyi İşaret Ediyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çırpılmış yumurtaları daha yumuşak ve kremamsı hale getirmek için çoğu kişi süt ya da krema kullanıyor. Ancak uzmanlara göre mutfakta zaten bulunan tek bir malzeme, üstelik pişirmeden önce uygulanan basit bir yöntemle çok daha iyi sonuç verebiliyor. İşte kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurtanın kıvamını değiştiren o pratik ipucu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yumurta, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez besinlerinden biri olmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Osborne’a göre çiğ yumurtalara tuz eklendikten sonra yaklaşık 10 ila 15 dakika beklemek önemli.
Bu yöntemin bir diğer avantajı ise tuzun yumurtaya daha eşit şekilde dağılması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın