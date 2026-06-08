Çırpılmış Yumurtaları Daha Kremamsı Yapmanın Sırrı Tereyağı Değil: Uzmanlar Tek Bir Malzemeyi İşaret Ediyor

Ancak mükemmel kıvamda çırpılmış yumurta yapmak her zaman kolay olmayabiliyor. Pek çok kişi daha yumuşak ve kremamsı bir doku elde etmek için süt veya krema kullanırken, uzmanlara göre bunun için ek bir sıvıya ihtiyaç yok.

Yemek uzmanı Kris Osborne, tesadüfen keşfettiğini söylediği bir yöntemin çırpılmış yumurtaların dokusunu belirgin şekilde iyileştirdiğini aktardı. Bu yöntemde yapılması gereken tek şey, yumurtaları pişirmeden önce tuzlamak ve kısa bir süre dinlendirmek.