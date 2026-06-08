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Yaşam
Kalbe İyi Gelen En Önemli Yiyecekler Açıklandı

Kalbe İyi Gelen En Önemli Yiyecekler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2026 - 20:44
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Yeni bir araştırma, kalp sağlığı söz konusu olduğunda sadece “günde 5 porsiyon” kuralının tek başına yeterli olmayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, flavanol açısından zengin bazı meyve ve içeceklerin damar sağlığı üzerinde daha belirgin etkiler gösterebileceğine dikkat çekiyor. Ancak araştırmacılar, tek bir besine odaklanmak yerine dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeninin hâlâ en güvenilir yaklaşım olduğunu vurguluyor.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Kalp sağlığını desteklemek için yalnızca “günde 5 porsiyon meyve-sebze” kuralına odaklanmanın yeterli olmayabileceğini ortaya koyan yeni bir araştırma, beslenmede flavanol adlı bitki bileşiklerine daha fazla dikkat çekiyor.

Kalp sağlığını desteklemek için yalnızca “günde 5 porsiyon meyve-sebze” kuralına odaklanmanın yeterli olmayabileceğini ortaya koyan yeni bir araştırma, beslenmede flavanol adlı bitki bileşiklerine daha fazla dikkat çekiyor.

ABD ve Birleşik Krallık’tan yaklaşık 30 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, bazı bireyler yeterli miktarda meyve-sebze tüketse bile kalp sağlığı için önemli kabul edilen flavanol alımında eksik kalabiliyor. Araştırmacılar, bu bileşiklerin özellikle damar sağlığı, kan dolaşımı ve iltihaplanma üzerinde olumlu etkiler gösterebileceğini belirtiyor.

Çalışmada öne çıkan bulgulardan biri ise “ne kadar yediğinizden çok ne yediğinizin” daha kritik olabileceği.

Çalışmada öne çıkan bulgulardan biri ise “ne kadar yediğinizden çok ne yediğinizin” daha kritik olabileceği.

Örneğin yaban mersini, böğürtlen, erik, kiraz, elma (kabuklu), bakla ve yeşil çay gibi gıdalar flavanol açısından daha zengin seçenekler arasında yer alıyor.

Verilere göre günlük yaklaşık 500 mg flavanol alımı, kalp sağlığıyla ilişkilendirilen seviyeler arasında kabul ediliyor. Ancak araştırmacılar, bu bileşiklerin doğrudan kalp krizi veya felci önlediğine dair kesin bir kanıt olmadığının da altını çiziyor.

Uzmanlar ise genel tabloya temkinli yaklaşıyor: tek bir besin grubuna odaklanmak yerine, farklı meyve ve sebzelerle dengeli bir beslenmenin hâlâ en güçlü yaklaşım olduğu görüşü öne çıkıyor. Ayrıca flavanol miktarının gıdanın yetiştiği koşullara, işlenme şekline ve hatta bağırsak mikrobiyotasına göre bile değişebildiği belirtiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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