Kalbe İyi Gelen En Önemli Yiyecekler Açıklandı

Örneğin yaban mersini, böğürtlen, erik, kiraz, elma (kabuklu), bakla ve yeşil çay gibi gıdalar flavanol açısından daha zengin seçenekler arasında yer alıyor.

Verilere göre günlük yaklaşık 500 mg flavanol alımı, kalp sağlığıyla ilişkilendirilen seviyeler arasında kabul ediliyor. Ancak araştırmacılar, bu bileşiklerin doğrudan kalp krizi veya felci önlediğine dair kesin bir kanıt olmadığının da altını çiziyor.

Uzmanlar ise genel tabloya temkinli yaklaşıyor: tek bir besin grubuna odaklanmak yerine, farklı meyve ve sebzelerle dengeli bir beslenmenin hâlâ en güçlü yaklaşım olduğu görüşü öne çıkıyor. Ayrıca flavanol miktarının gıdanın yetiştiği koşullara, işlenme şekline ve hatta bağırsak mikrobiyotasına göre bile değişebildiği belirtiliyor.