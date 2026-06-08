Kalbe İyi Gelen En Önemli Yiyecekler Açıklandı
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Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Yeni bir araştırma, kalp sağlığı söz konusu olduğunda sadece “günde 5 porsiyon” kuralının tek başına yeterli olmayabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, flavanol açısından zengin bazı meyve ve içeceklerin damar sağlığı üzerinde daha belirgin etkiler gösterebileceğine dikkat çekiyor. Ancak araştırmacılar, tek bir besine odaklanmak yerine dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeninin hâlâ en güvenilir yaklaşım olduğunu vurguluyor.
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Kalp sağlığını desteklemek için yalnızca “günde 5 porsiyon meyve-sebze” kuralına odaklanmanın yeterli olmayabileceğini ortaya koyan yeni bir araştırma, beslenmede flavanol adlı bitki bileşiklerine daha fazla dikkat çekiyor.
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Çalışmada öne çıkan bulgulardan biri ise “ne kadar yediğinizden çok ne yediğinizin” daha kritik olabileceği.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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