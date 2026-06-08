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Olympiakos-Panathinaikos Serisinde Ergin Ataman Sahaya Girdiği İçin Diskalifiye Edildi

Olympiakos-Panathinaikos Serisinde Ergin Ataman Sahaya Girdiği İçin Diskalifiye Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.06.2026 - 00:33
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Yunanistan Basketbol Ligi finalinde ezeli rakipler Panathinaikos ile Olympiacos arasındaki serinin üçüncü maçında Olympiacos deplasmanda 102-92 galip gelerek seride 2-1 üstünlük sağladı. Karşılaşmada Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, çalınmayan bir faul kararına sert tepki göstermesi üzerine diskalifiye edildi.

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Ergin Ataman'ın sahaya girdiği anlar ve tepkileri kameralara böyle yansıdı:

Bitime 51 saniye kala Ergin Ataman diskalifiye edildi.

Bitime 51 saniye kala Ergin Ataman diskalifiye edildi.

Ataman, karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakeme yönelik itirazları sonucunda art arda iki teknik faul alarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Üç galibiyet elde eden takımın şampiyon olacağı seride 4. maç, 10 Haziran Çarşamba günü Panathinaikos'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Olympiacos, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde şampiyonluğu elde edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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