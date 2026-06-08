Olympiakos-Panathinaikos Serisinde Ergin Ataman Sahaya Girdiği İçin Diskalifiye Edildi
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Yunanistan Basketbol Ligi finalinde ezeli rakipler Panathinaikos ile Olympiacos arasındaki serinin üçüncü maçında Olympiacos deplasmanda 102-92 galip gelerek seride 2-1 üstünlük sağladı. Karşılaşmada Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, çalınmayan bir faul kararına sert tepki göstermesi üzerine diskalifiye edildi.
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Ergin Ataman'ın sahaya girdiği anlar ve tepkileri kameralara böyle yansıdı:
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Bitime 51 saniye kala Ergin Ataman diskalifiye edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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