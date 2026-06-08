Olympiakos-Panathinaikos Serisinde Ergin Ataman Sahaya Girdiği İçin Diskalifiye Edildi

Ataman, karşılaşmanın bitimine 51 saniye kala hakeme yönelik itirazları sonucunda art arda iki teknik faul alarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Üç galibiyet elde eden takımın şampiyon olacağı seride 4. maç, 10 Haziran Çarşamba günü Panathinaikos'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Olympiacos, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde şampiyonluğu elde edecek.