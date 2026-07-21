Özgür Özel Bu Sözlerle CHP’ye Veda Etti: Yeni Parti Kuruluyor!
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Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) toplantıda CHP Grubu'na veda etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel “Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım” ifadelerini kullandı.
Yeni parti için yarın sabah çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Özgür Özel 'Siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Bu ülke için ateşten gömleği hep beraber giyiyoruz. Yeni Partimizi, milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz' dedi.
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP için yeni bir gelişme yaşandı.
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ÖZGÜR ÖZEL KURULACAK YENİ PARTİYİ ŞU SÖZLERLE AÇIKLADI:
CHP Grup Toplantısına katılan milletvekillerinin Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapacağı öğrenildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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