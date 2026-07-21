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Özgür Özel Bu Sözlerle CHP’ye Veda Etti: Yeni Parti Kuruluyor!

Özgür Özel Bu Sözlerle CHP’ye Veda Etti: Yeni Parti Kuruluyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2026 - 14:01 Son Güncelleme: 21.07.2026 - 14:46
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Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) toplantıda CHP Grubu'na veda etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel “Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım” ifadelerini kullandı.

Yeni parti için yarın sabah çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Özgür Özel 'Siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Bu ülke için ateşten gömleği hep beraber giyiyoruz. Yeni Partimizi, milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz' dedi.

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP için yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP için yeni bir gelişme yaşandı.

Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen toplantıda CHP Grubu'na veda etme kararı aldı: 

“__Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Bugün bu salonun atmosferinden de, uğradığımız o büyük haksızlıklardan sonra daralıp çıktığımız sokaklarda kurduğumuz diyaloglarla. Tüm il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın mahallelerinden, ailelerimizin akşam sohbetlerinden bu memlekette bir şeylerin değiştiğini, bir şeylerin yeniden kurulduğunu görüyoruz.

Size söz veriyorum; her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız. 

Zalimi zalim, mazlumu mazlum olarak; sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı birer kahraman olarak; dost olanı dost, olmayanı bugünlerdeki tutumunu unutmayarak bizzat anacağız.

Bugün mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Bu partinin evlatları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkenin kurucu partisi olduğunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu partinin kurucusu olduğunun, bu partinin onun iki eserinden birisi, gurur duyduğu bir eseri ve onun emaneti olduğunun farkındadır.

Bugün geldiğimiz noktada biz bu büyük mirasın her satırına, her emekçisine, her neferine ezbere bildiğimiz hatırasının geçmişteki her gününe sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Ancak artık partimiz butlanla, yargı kollarıyla, saray duvarları arasına sıkışmış bir esaretin ve bir işgalin altındadır.

Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş Parti Meclisimiz, MYK'mızla, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz.”

ÖZGÜR ÖZEL KURULACAK YENİ PARTİYİ ŞU SÖZLERLE AÇIKLADI:

CHP Grup Toplantısına katılan milletvekillerinin Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapacağı öğrenildi.

CHP Grup Toplantısına katılan milletvekillerinin Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçiş yapacağı öğrenildi.

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, CHP Grup Toplantısı için salonda 82 milletvekilinin hazır bulunduğunu belirtti.

İşte Özel'in veda konuşmasınıtakip eden ve Yeni Parti'ye geçecek milletvekilleri: 

1.Mahmut Tanal 

2.Yunus Emre 

3.Hasan Öztürk 

4.Umut Akdoğan 

5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 

6.Aliye Coşar 

7.Murat Bakan 

8.Sezgin Tanrıkulu

9.Seyit Torun

10.Suat Özçağdaş 

11.Gökçe Gökçen 

12.Yüksel Taşkın 

13.Bülent Tezcan 

14.Gizem Özcan 

15.Ayça Taşkent 

16.Uğur Bayraktutan 

17.Süleyman Bülbül 

18.Özgür Karabat 

19.Talih Özcan 

20.Elvan Işık Gezmiş 

21.Deniz Yücel 

22.Murat Çam 

23.Şeref Arpacı 

24.Sibel Suiçmez 

25.Ümit Özlale 

26.Asu Kaya 

27.Burhanettin Bulut 

28.Karahan Pala 

29.Eylem Ertuğrul 

30.İbrahim Arslan 

31.Tahsin Ocaklı 

32.Özgür Ceylan 

33.Özgür Erdem İncesu 

34.Gökan Zeybek 

35.İsmail Atakan Ünver 

36.Ayhan Barut

37.Özkan Yalıcı 

38.Aylin Yaman 

39.Veli Ağbaba 

40.Ensar Aytekin 

41.Ulaş Karasu 

42.Melih Meriç 

43.Seda Kaya Ösen 

44.Aliye Timisi Ersever 

45.Süreyya Öneş Derici 

46.Mustafa erdem 

47.Orhan Sümer 

48.İsmet Güneşhan 

49.Cavit Arı 

50.Ali Gökçek 

51.Bekir Başevirgen 

52.Fahri Özkan 

53.Talat Dinçer 

54.Mehmet Tahtasız 

55.Servet Mullaoğlu 

56.Namık Tan 

57.Ali Mahir Başarır 

58.Gökhan Tünaydın 

59.Murat Emir 

60.Özgür Özel 

61.Mühip Kanko 

62.Serkan Sarı 

63.İzzet Akbulut 

64.Yaşar Tüzün 

65.Deniz Yavuzyılmaz 

66.Turan Taşkın Özer 

67.Tekin Bingöl 

68.Aşkın Genç 

69.Harun Özgür yıldızlı 

70.Metin İlhan 

71.Aykut Kaya 

72.Ednan Arslan 

73.Evrim Karakoz 

74.Salih Uzun 

75.Cemal Enginyurt 

76.Gamze Taşçıer 

77.Evrim Rızvanoğlu 

78.Mıstafa Sarıgül 

79.Zeynel Emre 

80.Nail Çiler 

81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu 

82. Türkan Elçi

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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