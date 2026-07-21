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Astrolog Dinçer Güner’den Özgür Özel Yorumu: “CHP’ye Dönüş Olacak”

Astrolog Dinçer Güner’den Özgür Özel Yorumu: “CHP’ye Dönüş Olacak”

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.07.2026 - 16:04
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Astrolog Dinçer Güner, Özgür Özel'in CHP'den ayrılma kararını astrolojik olarak yorumladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri döndüğü CHP'den ayrılan Özel'in bu çıkışını doğru bulan Güner, Özel'in ileride partisine döneceğini işaret etti.

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Özel CHP adına son kez kürsüdeydi.

Özel CHP adına son kez kürsüdeydi.

Özgür Özel, bugün grup toplantısında kürsüye çıktı ve uzun yıllardır çalıştığı ve genel başkanlığa kadar yükseldiği partisine resmen veda ettiğini açıkladı. “Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, vakti gelmiş vedanın hüznünü taşıyarak çıktım” diyen Özel'in beraberindeki yaklaşık 80 vekille Yeni Parti isimli bir parti kuracağı öne sürüldü.

Astrolog Dinçer Güner ise siyaset gündeminde dikkat çeken bu gelişmeyi şu paylaşımıyla yorumladı:

Astrolog Dinçer Güner ise siyaset gündeminde dikkat çeken bu gelişmeyi şu paylaşımıyla yorumladı:

'Olması gerekeni yapıyor. Terazi burcunda çok gezegeni var ve Satürn karşıt burcu olan Koç’ta seyahat ediyor. Satürn karşıt açıları koparıcı, uzaklaştırıcı, mesafe koyucudur...

Ama Merkür retro olduğu için bir zaman yine CHP’ye dönüş olacaktır diye tahmin ediyorum.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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