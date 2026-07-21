Astrolog Dinçer Güner’den Özgür Özel Yorumu: “CHP’ye Dönüş Olacak”

'Olması gerekeni yapıyor. Terazi burcunda çok gezegeni var ve Satürn karşıt burcu olan Koç’ta seyahat ediyor. Satürn karşıt açıları koparıcı, uzaklaştırıcı, mesafe koyucudur...

Ama Merkür retro olduğu için bir zaman yine CHP’ye dönüş olacaktır diye tahmin ediyorum.'