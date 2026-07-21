Astrolog Dinçer Güner’den Özgür Özel Yorumu: “CHP’ye Dönüş Olacak”
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Astrolog Dinçer Güner, Özgür Özel'in CHP'den ayrılma kararını astrolojik olarak yorumladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine geri döndüğü CHP'den ayrılan Özel'in bu çıkışını doğru bulan Güner, Özel'in ileride partisine döneceğini işaret etti.
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Özel CHP adına son kez kürsüdeydi.
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Astrolog Dinçer Güner ise siyaset gündeminde dikkat çeken bu gelişmeyi şu paylaşımıyla yorumladı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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