DW Türkçe Muhabiri Alican Uludağ Gözaltına Alındı
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DW Türkçe yargı muhabiri Alican Uludağ, bugün X hesabından 'Gözaltına alınıyorum' diyerek gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı hakkında detay verilmezken Uludağ daha önce Şubat 2026’da cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
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Uludağ gözaltı kararını X hesabından paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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