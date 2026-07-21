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DW Türkçe Muhabiri Alican Uludağ Gözaltına Alındı

DW Türkçe Muhabiri Alican Uludağ Gözaltına Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.07.2026 - 15:00
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DW Türkçe yargı muhabiri Alican Uludağ, bugün X hesabından 'Gözaltına alınıyorum' diyerek gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı hakkında detay verilmezken Uludağ daha önce Şubat 2026’da cumhurbaşkanına hakaret ve yanıltıcı bilgi yayma suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

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Uludağ gözaltı kararını X hesabından paylaştı.

Uludağ gözaltı kararını X hesabından paylaştı.

Alican Uludağ Şubat 2026’da yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla tutuklanıp tahliye edildiği süreçten sonra ikinci kez gözaltına alınmış oldu. Şubat ayındaki tutukluluk için İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını planlayan IŞİD üyelerinin tahliyesine ilişkin haberleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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