YKS Sonuçlarına Göre Her Ay 13 Bin 750 Lira Ödenecek Olan O Bursun Başvuruları Başlıyor

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) koordinasyonunda yürütülecek yeni program kapsamında, yükseköğretim hayatına adım atan öğrencilere aylık 13 bin 750 Türk Lirası tutarında dev bir maddi destek sağlanacak. Bu imkandan faydalanabilmek için gençlerin 2025 veya 2026 yılındaki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) genel sıralamada ilk 100 bin kişi arasına girmesi ve kurumca duyurulan 27 özel bölümden birine yerleşmiş olması gerekiyor. Şartları sağlayan tam 300 öğrenci, mezun olana dek bu düzenli gelirden yararlanabilecek.

Adayların merakla beklediği başvuru süreci ise 1 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2026'ya kadar devam edecek. İşlemler tamamen dijital ortamda, TENMAK'ın resmi web sitesindeki destek sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru aşamasında öğrencilerden yalnızca üniversiteye kayıt yaptırdıklarını gösteren lisans belgesi ile YKS sonuç ve sıralamalarını ibraz etmeleri istenecek.

Bursiyerlerin belirlenme aşamasında, her bir lisans programı için önceden ayrılan kontenjanlar dikkate alınacak. Değerlendirmeler, adayların tercih ettikleri bölümlerdeki sınav başarı sıralamalarına göre rekabet usulüyle yapılacak. Dolayısıyla, bursu kazanmak için gereken taban sıralama, seçilen bölüme ve o bölüme ayrılan kontenjana göre değişiklik gösterebilecek. Kontenjan dağılımı ve diğer tüm inceleme detayları ise kurumun yayınlayacağı resmi ilanda şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak.