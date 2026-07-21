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YKS Sonuçlarına Göre Her Ay 13 Bin 750 Lira Ödenecek Olan O Bursun Başvuruları Başlıyor

YKS Sonuçlarına Göre Her Ay 13 Bin 750 Lira Ödenecek Olan O Bursun Başvuruları Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2026 - 12:19
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üniversite tercihlerinde belirlenen stratejik bölümleri seçen başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca aylık 13 bin 750 lira destek sağlayacak. 2025 ve 2026 YKS'de ilk 100 bine giren 300 gencin yararlanacağı bu dev bursun başvuruları eylül ayında başlıyor.

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Üniversite eğitimine yeni başlayacak veya halihazırda okuyan başarılı gençleri sevindirecek önemli bir adım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından atıldı.

Üniversite eğitimine yeni başlayacak veya halihazırda okuyan başarılı gençleri sevindirecek önemli bir adım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından atıldı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) koordinasyonunda yürütülecek yeni program kapsamında, yükseköğretim hayatına adım atan öğrencilere aylık 13 bin 750 Türk Lirası tutarında dev bir maddi destek sağlanacak. Bu imkandan faydalanabilmek için gençlerin 2025 veya 2026 yılındaki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) genel sıralamada ilk 100 bin kişi arasına girmesi ve kurumca duyurulan 27 özel bölümden birine yerleşmiş olması gerekiyor. Şartları sağlayan tam 300 öğrenci, mezun olana dek bu düzenli gelirden yararlanabilecek.

Adayların merakla beklediği başvuru süreci ise 1 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2026'ya kadar devam edecek. İşlemler tamamen dijital ortamda, TENMAK'ın resmi web sitesindeki destek sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru aşamasında öğrencilerden yalnızca üniversiteye kayıt yaptırdıklarını gösteren lisans belgesi ile YKS sonuç ve sıralamalarını ibraz etmeleri istenecek.

Bursiyerlerin belirlenme aşamasında, her bir lisans programı için önceden ayrılan kontenjanlar dikkate alınacak. Değerlendirmeler, adayların tercih ettikleri bölümlerdeki sınav başarı sıralamalarına göre rekabet usulüyle yapılacak. Dolayısıyla, bursu kazanmak için gereken taban sıralama, seçilen bölüme ve o bölüme ayrılan kontenjana göre değişiklik gösterebilecek. Kontenjan dağılımı ve diğer tüm inceleme detayları ise kurumun yayınlayacağı resmi ilanda şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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