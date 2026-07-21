YKS Sonuçlarına Göre Her Ay 13 Bin 750 Lira Ödenecek Olan O Bursun Başvuruları Başlıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, üniversite tercihlerinde belirlenen stratejik bölümleri seçen başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca aylık 13 bin 750 lira destek sağlayacak. 2025 ve 2026 YKS'de ilk 100 bine giren 300 gencin yararlanacağı bu dev bursun başvuruları eylül ayında başlıyor.
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Üniversite eğitimine yeni başlayacak veya halihazırda okuyan başarılı gençleri sevindirecek önemli bir adım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından atıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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