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YKS’de Türkiye 231.’si olan Öğrencinin Sınav Sonucuna Verdiği Tepki Gündem Oldu

YKS’de Türkiye 231.’si olan Öğrencinin Sınav Sonucuna Verdiği Tepki Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2026 - 11:36

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Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği YKS’de sonuçlar bu sabah açıklandı. Birçok kişi hayallerine kavuşurken çok sayı da kişi de istediği sonuçları alamadı. Beklediği sonucu alamayanlar birinin de videosu sosyal medyada gündem oldu. Ailesiyle birlikte YKS sonuçlarına bakan öğrenci, Türkiye 231.’si olduğunu öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. İlk 100’de olmayı bekleyen öğrenciyi annesi öperek teselli etti. Tüm bu anların kaydedildiği video ise sosyal medyada gündem oldu.

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Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın büyük bir sabırsızlıkla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah itibarıyla erişime açıldı.

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın büyük bir sabırsızlıkla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah itibarıyla erişime açıldı.

Uzun ve yorucu bir maratonun ardından sonuç ekranıyla karşılaşan adaylardan kimileri büyük bir sevinç yaşarken, kimileri ise hedeflerinin gerisinde kalmanın hüznünü tattı. Ancak sınav gününün en çok konuşulan ve sosyal medyanın gündemine oturan olayı, Türkiye 231.’si olmasına rağmen üzülen bir gencin o anları oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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