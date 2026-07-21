YKS’de Türkiye 231.’si olan Öğrencinin Sınav Sonucuna Verdiği Tepki Gündem Oldu

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği YKS’de sonuçlar bu sabah açıklandı. Birçok kişi hayallerine kavuşurken çok sayı da kişi de istediği sonuçları alamadı. Beklediği sonucu alamayanlar birinin de videosu sosyal medyada gündem oldu. Ailesiyle birlikte YKS sonuçlarına bakan öğrenci, Türkiye 231.’si olduğunu öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. İlk 100’de olmayı bekleyen öğrenciyi annesi öperek teselli etti. Tüm bu anların kaydedildiği video ise sosyal medyada gündem oldu.