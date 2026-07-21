YKS’de Türkiye 231.’si olan Öğrencinin Sınav Sonucuna Verdiği Tepki Gündem Oldu

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği YKS’de sonuçlar bu sabah açıklandı. Birçok kişi hayallerine kavuşurken çok sayı da kişi de istediği sonuçları alamadı. Beklediği sonucu alamayanlar birinin de videosu sosyal medyada gündem oldu. Ailesiyle birlikte YKS sonuçlarına bakan öğrenci, Türkiye 231.’si olduğunu öğrenince büyük hayal kırıklığı yaşadı. İlk 100’de olmayı bekleyen öğrenciyi annesi öperek teselli etti. Tüm bu anların kaydedildiği video ise sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın büyük bir sabırsızlıkla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bu sabah itibarıyla erişime açıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın