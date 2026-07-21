Milyonlarca Kişinin Beklediği YKS Sonuçları Açıklandı: Türkiye'nin 500 Tam Puan Alan 11 Şampiyonu Belli Oldu

Şampiyonların detaylı dağılımına bakıldığında, bazı öğrencilerin birden fazla alanda zirveyi kimseye bırakmadığı görüldü. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir tam puan alanlar arasına girerken, Dartar bu kusursuz performansını AYT sayısal alanına da taşıyarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Aynı şekilde Doğa Erdemir de Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce bölümünde Türkiye birincisi olarak çifte zafer elde etti. TYT'nin diğer şampiyonları ise Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden Abdullah Uslu ve Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar oldu. Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sözel bölümünde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsem Bahar 500 tam puana ulaştı. Yabancı dil testlerinde zirveye çıkan diğer isimler; Almancada Eylül Uyar, Arapçada Ammar Moataz Mohamed İbrahim Mahmoud, Fransızcada Sena İlhan ve Rusçada Ela Demirel olarak açıklandı.