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Milyonlarca Kişinin Beklediği YKS Sonuçları Açıklandı: Türkiye'nin 500 Tam Puan Alan 11 Şampiyonu Belli Oldu

Milyonlarca Kişinin Beklediği YKS Sonuçları Açıklandı: Türkiye'nin 500 Tam Puan Alan 11 Şampiyonu Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2026 - 07:02
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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının 'ykssonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, AYT testindeki tartışmaya neden olan ve daha sonra doğru yanıtı değiştirilen 23 numaralı matematik sorusu yargı kararı gereği iptal edildi. Ayrıca açıklamaya göre bu yıl 11 aday sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 

Şimdi sınav sonuçlarına bakma ve tercih yapma zamanı. ÖSYM Başkanı’nın açıklamasına göre 'ykssonuc.osym.gov.tr' internet adresinden öğrenilebilecek.

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YKS açıklandı mı? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

YKS açıklandı mı? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin meraklı bekleyişi sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının resmen açıklandığını kamuoyuna duyurdu. 

Adaylar, aylar süren emeklerinin karşılığı olan puanlarını ve Türkiye geneli sıralamalarını kurumun resmi sonuç sayfası 'ykssonuc.osym.gov.tr' üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebiliyor.

Açıklanan verilere göre bu yılki zorlu sınavın ardından 11 öğrenci büyük bir başarıya imza atarak karşılarına çıkan tüm soruları kayıpsız geçti ve Türkiye birinciliği unvanını kazandı.

Açıklanan verilere göre bu yılki zorlu sınavın ardından 11 öğrenci büyük bir başarıya imza atarak karşılarına çıkan tüm soruları kayıpsız geçti ve Türkiye birinciliği unvanını kazandı.

Şampiyonların detaylı dağılımına bakıldığında, bazı öğrencilerin birden fazla alanda zirveyi kimseye bırakmadığı görüldü. Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir tam puan alanlar arasına girerken, Dartar bu kusursuz performansını AYT sayısal alanına da taşıyarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Aynı şekilde Doğa Erdemir de Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce bölümünde Türkiye birincisi olarak çifte zafer elde etti. TYT'nin diğer şampiyonları ise Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden Abdullah Uslu ve Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar oldu. Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sözel bölümünde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahaddin Coşkun, eşit ağırlıkta ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsem Bahar 500 tam puana ulaştı. Yabancı dil testlerinde zirveye çıkan diğer isimler; Almancada Eylül Uyar, Arapçada Ammar Moataz Mohamed İbrahim Mahmoud, Fransızcada Sena İlhan ve Rusçada Ela Demirel olarak açıklandı.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, sınavın ardından kamuoyunda en çok tartışılan "hatalı soru" iddiaları da resmi olarak netliğe kavuştu.

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, sınavın ardından kamuoyunda en çok tartışılan "hatalı soru" iddiaları da resmi olarak netliğe kavuştu.

Özellikle AYT matematik testinde yer alan ve daha önce cevap anahtarı değiştirildiği için adayların tepkisini çeken 23 numaralı soru, konunun mahkemeye taşınması üzerine yargı kararıyla iptal edildi. 

Öte yandan ÖSYM'nin yaptığı bilimsel ve teknik incelemeler neticesinde, AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin 20 numaralı sorusunun da iptal edildiği duyuruldu. Değerlendirme işlemlerinin ve puanlamaların, her iki iptal kararı göz önünde bulundurularak yeniden yapıldığı vurgulandı.

Sınav maratonunun bitmesiyle beraber milyonlarca öğrenci için hayatlarının akışını belirleyecek olan kritik tercih dönemi başladı.

Sınav maratonunun bitmesiyle beraber milyonlarca öğrenci için hayatlarının akışını belirleyecek olan kritik tercih dönemi başladı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

YKS sonuçları açıklandı. Adaylarımızı, onlara destek olan ailelerimizi ve sürece aktif katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, sonuçların hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ise adaylara seslendiği sosyal medya paylaşımında, “Şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı; bilhassa yapay zekâ, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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