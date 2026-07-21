Milyonlarca Kişinin Beklediği YKS Sonuçları Açıklandı: Türkiye'nin 500 Tam Puan Alan 11 Şampiyonu Belli Oldu
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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026-YKS sonuçlarının 'ykssonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, AYT testindeki tartışmaya neden olan ve daha sonra doğru yanıtı değiştirilen 23 numaralı matematik sorusu yargı kararı gereği iptal edildi. Ayrıca açıklamaya göre bu yıl 11 aday sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Şimdi sınav sonuçlarına bakma ve tercih yapma zamanı. ÖSYM Başkanı’nın açıklamasına göre 'ykssonuc.osym.gov.tr' internet adresinden öğrenilebilecek.
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YKS açıklandı mı? YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır?
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Açıklanan verilere göre bu yılki zorlu sınavın ardından 11 öğrenci büyük bir başarıya imza atarak karşılarına çıkan tüm soruları kayıpsız geçti ve Türkiye birinciliği unvanını kazandı.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, sınavın ardından kamuoyunda en çok tartışılan "hatalı soru" iddiaları da resmi olarak netliğe kavuştu.
Sınav maratonunun bitmesiyle beraber milyonlarca öğrenci için hayatlarının akışını belirleyecek olan kritik tercih dönemi başladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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