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Üniversite Tercihleri Öncesinde İş Bulma İhtimali En Yüksek Bölümler Belli Oldu

Üniversite Tercihleri Öncesinde İş Bulma İhtimali En Yüksek Bölümler Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 11:06
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Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından heyecan dolu tercih süreci de öğrenciler için başladı. Öğrenciler, hem kendi yeteneklerini hem de iş dünyasında talep gören meslekleri düşünerek üniversite tercihlerini yapacak. 

TÜİK, 2025 yılında yayımladığı 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'nde lisans mezunlarında en yüksek istihdam oranı olan bölümleri açıklamıştı.

Peki iş bulma ihtimali en yüksek olan bölümler hangileri?

Kaynak: TÜİK

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Binlerce öğrenci için heyecan dolu tercih süreci başladı.

Binlerce öğrenci için heyecan dolu tercih süreci başladı.

Uzmanlar, üniversite ve bölüm tercihi yaparken yalnızca taban puanlara değil, öğrencinin yeteneklerine ve mezuniyet sonrası iş olanaklarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha önce popüler olan mesleklerde yıllar geçtikçe iş bulmak zorlaşabiliyor. Dünya genelinde, sağlık bölümünde işverenlerin fazla olduğu biliniyor. Türkiye'de durum pek farksız değil.

TÜİK, geçtiğimiz sene 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' raporunu yayınlamış ve en çok istihdamın olduğu meslek grupları belli olmuştu. TÜİK verilerinde, ayrıca en kısa sürede iş bulan meslek grupları da belirtilmişti.

TÜİK'e göre en yüksek istihdam oranına sahip bölüm Tıp.

TÜİK'e göre en yüksek istihdam oranına sahip bölüm Tıp.

TÜİK verilerine göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 iken, bu oran 2024 yılında %75,0 olarak gerçekleşti. 

Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında %67,7 iken, bu oran 2024 yılında %66,4 olarak hesaplandı.

Öte yandan lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölüm tıp oldu. Tıp bölümündeki istihdam oranının %96,4 olduğu açıklandı. 

Tıptan sonra en yüksek istihdama sahip bölümler ise şu şekilde:

  • Özel eğitim öğretmenliği (%95,1)

  • Elektrik öğretmenliği (%92,4)

  • Dil ve konuşma terapisi (%91,9) 

  • Elektronik öğretmenliği (%91,9)

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi ortalama 14,4 olurken bu oran en kısa dil ve konuşma terapistliğinde (2,2 ay) ölçüldü.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi ortalama 14,4 olurken bu oran en kısa dil ve konuşma terapistliğinde (2,2 ay) ölçüldü.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler şu şekilde sıralandı:

  • Dil ve konuşma terapisi (2,2 ay)

  • Tıp (4,1 ay)

  • Özel eğitim öğretmenliği (4,3 ay)

  • Eczacılık  (5,1 ay)

  • Ebelik (7,6 ay)

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,8 ay), eğitim (12,6 ay) ile hizmetler (13,7 ay) olarak gerçekleşti.

Öte yandan dünya geneline bakıldığında yapay zeka mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanların da ön plana çıktığı görülüyor. Özel şirketler, dijitalleşmenin artmasıyla bu alanda uzman isimlere ihtiyaç duyuyor. Sağlık alanındaki çalışanlar ise dünyanın her yerinde daha kolay iş sahibi olabiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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