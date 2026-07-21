Üniversite Tercihleri Öncesinde İş Bulma İhtimali En Yüksek Bölümler Belli Oldu
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Binlerce öğrencinin merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından heyecan dolu tercih süreci de öğrenciler için başladı. Öğrenciler, hem kendi yeteneklerini hem de iş dünyasında talep gören meslekleri düşünerek üniversite tercihlerini yapacak.
TÜİK, 2025 yılında yayımladığı 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'nde lisans mezunlarında en yüksek istihdam oranı olan bölümleri açıklamıştı.
Peki iş bulma ihtimali en yüksek olan bölümler hangileri?
Kaynak: TÜİK
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Binlerce öğrenci için heyecan dolu tercih süreci başladı.
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TÜİK'e göre en yüksek istihdam oranına sahip bölüm Tıp.
Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi ortalama 14,4 olurken bu oran en kısa dil ve konuşma terapistliğinde (2,2 ay) ölçüldü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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