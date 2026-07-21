Üniversite Tercihleri Öncesinde İş Bulma İhtimali En Yüksek Bölümler Belli Oldu

Uzmanlar, üniversite ve bölüm tercihi yaparken yalnızca taban puanlara değil, öğrencinin yeteneklerine ve mezuniyet sonrası iş olanaklarına da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha önce popüler olan mesleklerde yıllar geçtikçe iş bulmak zorlaşabiliyor. Dünya genelinde, sağlık bölümünde işverenlerin fazla olduğu biliniyor. Türkiye'de durum pek farksız değil.

TÜİK, geçtiğimiz sene 'Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri' raporunu yayınlamış ve en çok istihdamın olduğu meslek grupları belli olmuştu. TÜİK verilerinde, ayrıca en kısa sürede iş bulan meslek grupları da belirtilmişti.