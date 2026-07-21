Türkiye’de 5 Şehir Yer Değiştirdi! İstanbul ve Ankara Dahil 44 İlin Merkezi Batıya Kaydı
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Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com/turki...
Türkiye'de son 45 yıl içinde yaşanan iç göç ve sanayileşme, şehirlerin fiziki merkezlerini tamamen değiştirdi. TEPAV verilerine göre ülkedeki 44 ilin kalbi batıya doğru kayarken, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirler ağırlıklı olarak kuzeybatı yönünde genişledi. Şehirlerin adeta yer değiştirdiği bu süreçte en keskin yönelme rekorunu ise Muğla kırdı.
Topoğrafik engeller ve ekonomik yatırım kararlarının şekillendirdiği bu süreçte, büyüme yönü açısından en keskin kaymalar Muğla, Balıkesir, Konya, Isparta ve Antalya’da yaşandı.
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Türkiye'de son yarım asırda yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler, kentlerin haritadaki duruşunu kökten değiştirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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