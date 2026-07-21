Haluk Levent Soruşturmasında 5 Milyon Dolarlık Yeni İfade: "Ormanda Başımıza Silah Dayadılar!"
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Kaynak: https://haber.mynet.com/haluk-levent-...
AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında, Ankaralı bir aileden çok ciddi iddialar geldi. 1999 yılında Levent'e 5 milyon dolar borç verdiklerini ve karşılığında sahte çek aldıklarını öne süren aile, alacaklarından vazgeçmeleri için ormanlık alanda başlarına silah dayandığını belirterek emniyete başvurdu.
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AHBAP Derneği merkezli yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.
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Aile; karşılıksız çeklerin fotoğraflarını, tapu kayıtlarını ve silah zoruyla imzalatılan zoraki feragatnameleri delil olarak emniyet güçlerine teslim etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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