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Haluk Levent Soruşturmasında 5 Milyon Dolarlık Yeni İfade: "Ormanda Başımıza Silah Dayadılar!"

Haluk Levent Soruşturmasında 5 Milyon Dolarlık Yeni İfade: "Ormanda Başımıza Silah Dayadılar!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.07.2026 - 07:51
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AHBAP Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında, Ankaralı bir aileden çok ciddi iddialar geldi. 1999 yılında Levent'e 5 milyon dolar borç verdiklerini ve karşılığında sahte çek aldıklarını öne süren aile, alacaklarından vazgeçmeleri için ormanlık alanda başlarına silah dayandığını belirterek emniyete başvurdu.

Kaynak: https://haber.mynet.com/haluk-levent-...
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AHBAP Derneği merkezli yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.

AHBAP Derneği merkezli yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.

Gündeme bomba gibi düşen son gelişme, Ankara'nın köklü ve varlıklı ailelerinden birinin gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı çarpıcı açıklamalarla gün yüzüne çıktı. Ailenin iddialarına göre, 1999 depremi döneminde Haluk Levent'e verilen 5 milyon dolarlık borç, ardı arkası kesilmeyen bir mağduriyetler zincirinin başlangıcı oldu. Borca karşılık şarkıcıdan alınan çeklerin tamamen karşılıksız çıkmasıyla başlayan süreç, zamanla akılalmaz şiddet ve tehdit eylemlerine dönüştü.

Paralarını yasal yollardan tahsil etmek isteyen aile, kendilerine sunulan bazı ev ve tapu devirleriyle karanlık bir tuzağın içine çekildiklerini ileri sürdü. İddiaya göre, mağduriyetlerini gidermeye çalışan aile üyeleri, Haluk Levent'in yönlendirdiği kişiler tarafından İzmir'de ıssız bir ormanlık alana götürüldü. Burada başlarına silah dayanan mağdurlara, alacaklarından tamamen vazgeçtiklerini gösteren belgeler zorla imzalattırıldı. Baskılara dayanamayıp bir süre sonra paralarını tekrar geri isteyen aile üyelerinin, bu kez de Ankara'da benzer bir senaryoyla tenha bir sokağa götürülerek yine silah zoruyla feragatname imzalamak zorunda bırakıldığı belirtildi.

Aile; karşılıksız çeklerin fotoğraflarını, tapu kayıtlarını ve silah zoruyla imzalatılan zoraki feragatnameleri delil olarak emniyet güçlerine teslim etti.

Aile; karşılıksız çeklerin fotoğraflarını, tapu kayıtlarını ve silah zoruyla imzalatılan zoraki feragatnameleri delil olarak emniyet güçlerine teslim etti.

Yaşanan bu kabus dolu sürecin ardından tüm servetini yitirdiğini anlatan aile üyelerinden Şaziye Kutlu, geçmişte 25 dairesi varken bugün bir apartman görevlisinin yanındaki küçük bir evde yaşamak zorunda kaldığını gözyaşlarıyla dile getirdi. Kamuoyunda kendilerine yönelik olası 'tefeci' yakıştırmalarını kesin bir dille reddeden Kutlu ailesi, tek amaçlarının gasp edilen mallarını kurtarmak olduğunu vurguladı. Haluk Levent'i 1999 yılından bu yana tescilli bir dolandırıcı olmakla suçlayan mağdurlar, sadece haklarını aradıkları için ellerinde kalan son tapularından da olduklarını ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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