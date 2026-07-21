Haluk Levent Soruşturmasında 5 Milyon Dolarlık Yeni İfade: "Ormanda Başımıza Silah Dayadılar!"

Gündeme bomba gibi düşen son gelişme, Ankara'nın köklü ve varlıklı ailelerinden birinin gazeteci Cüneyt Özdemir'e yaptığı çarpıcı açıklamalarla gün yüzüne çıktı. Ailenin iddialarına göre, 1999 depremi döneminde Haluk Levent'e verilen 5 milyon dolarlık borç, ardı arkası kesilmeyen bir mağduriyetler zincirinin başlangıcı oldu. Borca karşılık şarkıcıdan alınan çeklerin tamamen karşılıksız çıkmasıyla başlayan süreç, zamanla akılalmaz şiddet ve tehdit eylemlerine dönüştü.

Paralarını yasal yollardan tahsil etmek isteyen aile, kendilerine sunulan bazı ev ve tapu devirleriyle karanlık bir tuzağın içine çekildiklerini ileri sürdü. İddiaya göre, mağduriyetlerini gidermeye çalışan aile üyeleri, Haluk Levent'in yönlendirdiği kişiler tarafından İzmir'de ıssız bir ormanlık alana götürüldü. Burada başlarına silah dayanan mağdurlara, alacaklarından tamamen vazgeçtiklerini gösteren belgeler zorla imzalattırıldı. Baskılara dayanamayıp bir süre sonra paralarını tekrar geri isteyen aile üyelerinin, bu kez de Ankara'da benzer bir senaryoyla tenha bir sokağa götürülerek yine silah zoruyla feragatname imzalamak zorunda bırakıldığı belirtildi.