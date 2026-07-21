Fransa'nın Ortasında Pierre Loti'nin Osmanlı Hazinesi: 27 Bin Eser

Pierre Loti Evi'nin en şaşırtıcı özelliklerinden biri de her odanın farklı bir kültürü yansıtması. Japonya'dan Çin'e, Arap dünyasından Avrupa tarihine kadar pek çok farklı coğrafyanın izleri aynı yapı içerisinde bir araya geliyor.

Japon Pagodası, Çin Salonu, Arap Odası, Gotik Salon ve Rönesans Salonu gibi bölümler, ziyaretçilere tek bir ev içinde dünya turuna çıkma hissi yaşatıyor.

27 Bin Eser Tek Tek Koruma Altına Alındı

Yıllar boyunca biriken koleksiyonun büyüklüğü, restorasyon sürecinde daha net ortaya çıktı. Evde bulunan yaklaşık 27 bin eser ve obje, çalışmalar başlamadan önce tek tek incelendi, kayıt altına alındı ve koruma sürecine dahil edildi.

Mobilyalar, tablolar, tekstil ürünleri, seramikler ve dekoratif parçalar üzerinde yapılan titiz çalışmalar sayesinde Pierre Loti'nin oluşturduğu bu sıra dışı atmosfer mümkün olduğunca orijinal haline yakın şekilde korunmaya çalışıldı.