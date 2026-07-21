Fransa'nın Ortasında Pierre Loti'nin Osmanlı Hazinesi: 27 Bin Eser
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Fransız yazar Pierre Loti'nin Fransa'nın Rochefort kentindeki evini ziyaret ediyoruz. Yıllar süren restorasyonun ardından yeniden ziyarete açılan ve müzeye dönüştürülen ev, dışarıdan bakıldığında son derece mütevazı görünüyor. Ancak kapısından içeri girildiğinde Osmanlı'dan Japonya'ya uzanan sıra dışı odalarıyla adeta farklı bir dünyaya açılıyor. Yaklaşık 27 bin eser, odaları süsleyen İznik çinileri, Osmanlı dönemine ait seramikler ve camiyi andıran atmosfer ziyaretçileri hayrete düşürüyor.
İşte detaylar.
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Dışarıdan Sıradan Görünüyor, İçeri Girince Zamanda Yolculuk Başlıyor
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Pierre Loti'nin Osmanlı Hayranlığı Eve Damga Vurmuş
Her Oda Farklı Bir Ülkeye Açılıyor
Pierre Loti, Eserleri Nasıl Fransa'ya Götürdü?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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