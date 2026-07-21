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Yaşam
Fransa'nın Ortasında Pierre Loti'nin Osmanlı Hazinesi: 27 Bin Eser

Fransa'nın Ortasında Pierre Loti'nin Osmanlı Hazinesi: 27 Bin Eser

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.07.2026 - 09:53
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Fransız yazar Pierre Loti'nin Fransa'nın Rochefort kentindeki evini ziyaret ediyoruz. Yıllar süren restorasyonun ardından yeniden ziyarete açılan ve müzeye dönüştürülen ev, dışarıdan bakıldığında son derece mütevazı görünüyor. Ancak kapısından içeri girildiğinde Osmanlı'dan Japonya'ya uzanan sıra dışı odalarıyla adeta farklı bir dünyaya açılıyor. Yaklaşık 27 bin eser, odaları süsleyen İznik çinileri, Osmanlı dönemine ait seramikler ve camiyi andıran atmosfer ziyaretçileri hayrete düşürüyor.

İşte detaylar. 

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Dışarıdan Sıradan Görünüyor, İçeri Girince Zamanda Yolculuk Başlıyor

Dışarıdan Sıradan Görünüyor, İçeri Girince Zamanda Yolculuk Başlıyor

Rochefort kentindeki tarihi ev, Pierre Loti'nin yalnızca yaşadığı bir mekan değil, aynı zamanda tarihin eşsiz dokularının yansıtıldığı özel bir koleksiyon alanı olarak dikkat çekiyor. 19. yüzyılın sonlarından itibaren evi adeta bir sahneye dönüştüren Loti, dünyanın farklı bölgelerine yaptığı yolculuklardan getirdiği parçalarla her odayı farklı bir kültürün izlerini taşıyan bir atmosfere çevirmiş.

Ziyaretçiler evin kapısından içeri girdikleri anda klasik bir Fransız evinden çok daha farklı bir manzarayla karşılaşıyor. Duvarlardan mobilyalara, dekoratif eşyalardan sanat eserlerine kadar her detay, Pierre Loti'nin seyahatlerle şekillenen yaşam tarzını gözler önüne seriyor. Osmanlı eserleri her yeri kaplıyor!

Pierre Loti'nin Osmanlı Hayranlığı Eve Damga Vurmuş

Pierre Loti'nin Osmanlı Hayranlığı Eve Damga Vurmuş

Pierre Loti'nin hayatında Osmanlı kültürünün özel bir yeri bulunuyordu. Zaten İstanbul'a duyduğu hayranlıkla bilinen Fransız yazar, bu ilgisini evinin dekorasyonuna da taşımış.

Evin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan Türk Salonu, Osmanlı estetiğinden ilham alan detaylarıyla dikkat çekiyor. İznik çinileri, Osmanlı dönemine ait seramikler, geleneksel süsleme anlayışını yansıtan objeler ve Doğu kültürüne ait parçalar, odanın atmosferini tamamen değiştiriyor.

Cami mimarisinden esinlenen özel bölüm ise evin en sıra dışı alanlarından biri olarak gösteriliyor.

Her Oda Farklı Bir Ülkeye Açılıyor

Her Oda Farklı Bir Ülkeye Açılıyor

Pierre Loti Evi'nin en şaşırtıcı özelliklerinden biri de her odanın farklı bir kültürü yansıtması. Japonya'dan Çin'e, Arap dünyasından Avrupa tarihine kadar pek çok farklı coğrafyanın izleri aynı yapı içerisinde bir araya geliyor.

Japon Pagodası, Çin Salonu, Arap Odası, Gotik Salon ve Rönesans Salonu gibi bölümler, ziyaretçilere tek bir ev içinde dünya turuna çıkma hissi yaşatıyor.

27 Bin Eser Tek Tek Koruma Altına Alındı

Yıllar boyunca biriken koleksiyonun büyüklüğü, restorasyon sürecinde daha net ortaya çıktı. Evde bulunan yaklaşık 27 bin eser ve obje, çalışmalar başlamadan önce tek tek incelendi, kayıt altına alındı ve koruma sürecine dahil edildi.

Mobilyalar, tablolar, tekstil ürünleri, seramikler ve dekoratif parçalar üzerinde yapılan titiz çalışmalar sayesinde Pierre Loti'nin oluşturduğu bu sıra dışı atmosfer mümkün olduğunca orijinal haline yakın şekilde korunmaya çalışıldı.

Pierre Loti, Eserleri Nasıl Fransa'ya Götürdü?

Pierre Loti, Eserleri Nasıl Fransa'ya Götürdü?

Pierre Loti'nin Rochefort'taki evinde bulunan binlerce obje, onun deniz subayı olarak yaptığı uzun yolculuklar sırasında oluşturduğu koleksiyonun bir parçasıydı. Loti, 19. yüzyıl boyunca görevleri ve seyahatleri kapsamında bulunduğu farklı ülkelerden mobilyalar, tekstil ürünleri, seramikler, dekoratif eşyalar ve sanat eserleri edindi. 

Özellikle Osmanlı kültürüne duyduğu hayranlık, bugün müze olarak ziyarete açılan evin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan Türk Salonu'nda kendini gösteriyor.

12 Yıllık Restorasyon! 

Koruma çalışmaları nedeniyle 2012 yılında ziyarete kapatılan Pierre Loti Evi, uzun süren restorasyonun ardından 2025 yılında yeniden kapılarını açtı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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