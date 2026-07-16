Antik Çağ'ın Olimpik Havuzu 2 Bin Yıl Sonra Aydın'da Ortaya Çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinden Tralleis Antik Kenti'ne zamanda yolculuk! 2 bin yıllık geçmişe sahip antik kentte yürütülen kazılarda, 37 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan 300 kişilik yüzme havuzu bulundu. Dönemin olimpik ölçeklerine uygun olarak inşa edilen yapı, antik çağın spor ve kültür anlayışına da ışık tutuyor!
İşte, detaylar.
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Antik Sporcuların İzlerini Taşıyan 2 Bin Yıllık Havuz
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Sadece Yüzme Havuzu Değil: Eğitim ve Spor Kompleksi!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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