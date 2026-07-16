Antik Çağ'ın Olimpik Havuzu 2 Bin Yıl Sonra Aydın'da Ortaya Çıktı

Tralleis'teki havuzun sadece serinlemek amacıyla kullanılmadığı düşünülüyor. Yapının hemen arkasında bulunan gymnasium (eğitim ve spor kompleksi), buranın genç sporcuların yetiştirildiği önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.

Çekilmez,

'Bir günde 3-5 bin kişinin hamam-gymnasium kompleksini kullandığını düşünüyoruz. Burada eğitim alan çocukların profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu.' dedi.

56 Kilometrelik Su Sistemiyle Besleniyordu

Antik havuzun dikkat çeken bir diğer özelliği ise gelişmiş su altyapısı oldu. Prof. Dr. Çekilmez, havuzda kaynak suyu kullanıldığını ve bu suyun kentin kuzeyindeki dağlardan yaklaşık 56 kilometrelik bir sistemle getirildiğini de açıkladı.

Kazılarda ayrıca havuzun hızlı şekilde boşaltılmasını sağlayan kanalizasyon sistemi de bulundu. Çekilmez, 'Su hızlı bir şekilde dolduruluyor, kirlendiği zaman tekrar boşaltılıp temizleniyordu' diyerek Antik Çağ mühendisliğinin ulaştığı seviyeye dikkat çekti.

Antik Çağlardan Beri İlk Kez Suyla Buluşacak

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından antik havuza yeniden su verilmesi planlanıyor.