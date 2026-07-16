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Antik Çağ'ın Olimpik Havuzu 2 Bin Yıl Sonra Aydın'da Ortaya Çıktı

Antik Çağ'ın Olimpik Havuzu 2 Bin Yıl Sonra Aydın'da Ortaya Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 15:30
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Aydın'ın Efeler ilçesinden Tralleis Antik Kenti'ne zamanda yolculuk! 2 bin yıllık geçmişe sahip antik kentte yürütülen kazılarda, 37 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan 300 kişilik yüzme havuzu bulundu. Dönemin olimpik ölçeklerine uygun olarak inşa edilen yapı, antik çağın spor ve kültür anlayışına da ışık tutuyor! 

İşte, detaylar. 

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Antik Sporcuların İzlerini Taşıyan 2 Bin Yıllık Havuz

Antik Sporcuların İzlerini Taşıyan 2 Bin Yıllık Havuz

Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülen kazılarda olimpik ölçeklerde havuz bulundu. 

Kazı başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez, ortaya çıkarılan yapının 37 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olduğunu belirterek, 

'Antik Çağ'da bu soğuk su yüzme havuzları özellikle hamam komplekslerinin orta kısmında kullanılıyor. Tralleis'teki örnek yaklaşık 300 kişilik bir yüzme havuzu' ifadelerini kullandı.

Sadece Yüzme Havuzu Değil: Eğitim ve Spor Kompleksi!

Sadece Yüzme Havuzu Değil: Eğitim ve Spor Kompleksi!

Tralleis'teki havuzun sadece serinlemek amacıyla kullanılmadığı düşünülüyor. Yapının hemen arkasında bulunan gymnasium (eğitim ve spor kompleksi), buranın genç sporcuların yetiştirildiği önemli bir merkez olduğunu gösteriyor.

Çekilmez, 

'Bir günde 3-5 bin kişinin hamam-gymnasium kompleksini kullandığını düşünüyoruz. Burada eğitim alan çocukların profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu.' dedi.

56 Kilometrelik Su Sistemiyle Besleniyordu

Antik havuzun dikkat çeken bir diğer özelliği ise gelişmiş su altyapısı oldu. Prof. Dr. Çekilmez, havuzda kaynak suyu kullanıldığını ve bu suyun kentin kuzeyindeki dağlardan yaklaşık 56 kilometrelik bir sistemle getirildiğini de açıkladı.

Kazılarda ayrıca havuzun hızlı şekilde boşaltılmasını sağlayan kanalizasyon sistemi de bulundu. Çekilmez, 'Su hızlı bir şekilde dolduruluyor, kirlendiği zaman tekrar boşaltılıp temizleniyordu' diyerek Antik Çağ mühendisliğinin ulaştığı seviyeye dikkat çekti.

Antik Çağlardan Beri İlk Kez Suyla Buluşacak

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından antik havuza yeniden su verilmesi planlanıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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