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Yaşam
Çanakkale Köprüsü'nün Altında Dev Bir Çelik Orman Var

Çanakkale Köprüsü'nün Altında Dev Bir Çelik Orman Var

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 12:31
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerinde yükselen kulelerinin altında, çelikten bir orman var! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprünün kuleleri inşa edilmeden önce deniz tabanının 368 çelik kazıkla güçlendirildiğini açıkladı.

Kaynak: Mynet / Melih Kadir Yılmaz

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Altındaki Mühendislik!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Altındaki Mühendislik!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri yükselmeden önce deniz tabanında kapsamlı bir zemin güçlendirme çalışması yapıldığını belirterek, projenin görünmeyen yönünü anlattı.

Deniz Tabanında 368 Çelik Kazık Kullanıldı

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, kule temellerinin güvenli şekilde oturabilmesi için önce deniz tabanının taşıma kapasitesi artırıldı. Bu kapsamda Asya yakasındaki kule temelinde 165, Avrupa yakasındaki kule temelinde ise 203 adet çelik kazık kullanıldı.

Toplam 368 çelik kazık, yaklaşık 2,5 metre çapında ve 40 ila 46 metre uzunluğunda olacak şekilde deniz tabanına yerleştirildi. Uraloğlu, bu çalışmayı 'Deniz tabanında adeta çelikten bir orman oluşturduk.' sözleriyle anlattı.

Temeller Özel Çakıl Yatak Üzerine Yerleştirildi

Temeller Özel Çakıl Yatak Üzerine Yerleştirildi

Zemin güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından keson temeller için yaklaşık 3 metre kalınlığında özel bir çakıl yatak hazırlandı. Daha sonra dev betonarme kesonlar denizdeki konumlarına taşındı ve içlerine kontrollü şekilde su alınarak milimetrik hesaplamalarla hazırlanan zemine oturtuldu.

Görünen Kısmın Altında Dev Bir Mühendislik Var

Görünen Kısmın Altında Dev Bir Mühendislik Var

Bakan Uraloğlu, köprünün yalnızca deniz üzerinde görülen bölümünden ibaret olmadığını vurgulayarak, deniz tabanında gerçekleştirilen zemin iyileştirme, çelik kazık uygulaması, çakıl yataklama ve keson yerleştirme işlemlerinin yapının en kritik aşamalarını oluşturduğunu ifade etti.

Uraloğlu, 

'1915 Çanakkale Köprüsü'nün denizin üzerinde görülen her metresinin altında titizlikle planlanmış bir mühendislik çalışması bulunuyor. Oluşturduğumuz güçlü temel sistemi sayesinde köprümüzün uzun yıllar güvenle hizmet vermesini sağladık.' dedi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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