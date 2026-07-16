Çanakkale Köprüsü'nün Altında Dev Bir Çelik Orman Var
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz üzerinde yükselen kulelerinin altında, çelikten bir orman var! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprünün kuleleri inşa edilmeden önce deniz tabanının 368 çelik kazıkla güçlendirildiğini açıkladı.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün Altındaki Mühendislik!
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Temeller Özel Çakıl Yatak Üzerine Yerleştirildi
Görünen Kısmın Altında Dev Bir Mühendislik Var
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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