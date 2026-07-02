article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tren Raylarını Güneş Tarlasına Çevirdiler: 11 Bin Tren Geçti, Biri Bile Kırılmadı

Tren Raylarını Güneş Tarlasına Çevirdiler: 11 Bin Tren Geçti, Biri Bile Kırılmadı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 14:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Demir yollarını bugüne kadar sadece bir yerden bir yere gitmek için kullandık. Peki ya raylar, aynı zamanda enerji santrali olsaydı? İsviçre'de hayata geçirilen proje, ezberleri bozmayı başardı. Tren raylarının arasına yerleştirilen sökülebilir güneş panelleri, tam bir yıl boyunca zorlu testlerden geçti. Üzerinden 11 binden fazla tren geçmesine rağmen sistem tıkır tıkır çalışınca, Avrupa ve Asya ülkeleri bu teknolojinin peşine düştü.

Peki, rayları güneş panelleriyle kaplayan sistem nasıl çalışıyor? Tehlikesi var mı? Bakımı nasıl yapılıyor? İşte detaylar.  

Kaynak1, Kaynak2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyada İlk: Fermuar Gibi Takılıp Sökülebiliyor Ray Güneş Panelleri

Dünyada İlk: Fermuar Gibi Takılıp Sökülebiliyor Ray Güneş Panelleri

Rayların arasına güneş paneli koyma fikri daha önce Almanya veya Japonya'da da dillendirilmişti. Ancak Sun-Ways'i dünyada benzersiz kılan şey, sistemin 'tak-çıkar' mantığıyla çalışması oldu. 

Zira demir yolları sürekli bakım gerektiren yapılardır. Bu yüzden panelleri raylara sabitlerseniz, raylara bakım yapamazsınız. İsviçreli ekip, Scheuchzer adlı şirketle birlikte özel bir makine geliştirdi. Bu makine, panelleri rayların arasına saatte 300 metre hızla, adeta bir fermuar gibi döşüyor. 

Üstelik, raylarda bir arıza çıktığında üç panelden oluşan 6 metrelik bir modül, sadece 10 dakika içinde yerinden sökülebiliyor.

Bir Yıl Boyunca Test Edildi: 11 Binden Fazla Tren Üzerinden Geçti!

Bir Yıl Boyunca Test Edildi: 11 Binden Fazla Tren Üzerinden Geçti!

Bu çevre dostu ve akılcı proje başlarken herkesin aklında iki soru vardı: Trenlerin yarattığı sarsıntı panelleri paramparça eder mi? Ya da güneş ışığı panellerden yansıyıp makinistlerin gözünü alarak kazaya neden olur mu?

Bir yıl süren test süreci bu iki endişeyi de rafa kaldırdı. Hattı işleten TransN şirketi, tek bir makinistten bile yansıma şikayeti almadıklarını açıkladı. Daha da önemlisi, panellerin kirlenme sorunu da kendi kendine çözüldü. Yere sıfır konumdaki panellerin kar, çamur ve tozla kaplanması beklenirken, hızla geçen trenlerin yarattığı güçlü hava akımı panelleri bir elektrikli süpürge gibi temizledi. Bu sürpriz 'rüzgar etkisi', sistemin bakım maliyetlerini de bir hayli düşürdü.

Ülkeler Sıraya Girdi!

Ülkeler Sıraya Girdi!

Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Avrupa ve Asya ülkeleri sıraya girdi. Fransa ulusal demir yolları (SNCF) teknoloji için masaya otururken; İtalya, Güney Kore ve Endonezya kendi hatlarında projeyi başlatmak üzere harekete geçti. 

Peki, Üretilen Enerji Ne Kadar Uzağa Taşınabiliyor? 

İşin içine mesafe girince şimdilik ufak bir pürüz var. Mevcut altyapıyla, raylarda üretilen elektriği şu an için en fazla 500 metre uzağa verimli ve ekonomik bir şekilde iletmek mümkün. Sistemin tam potansiyeline ulaşıp enerjiyi çok daha uzaklara taşıyabilmesi için hatlar boyunca ek altyapı yatırımları gerekiyor.

Yine de bu mesafe sınırı, projeye olan ilgiyi gölgelemiyor. Bu durumda demir yolları artık sadece yolcu ve yük değil, geleceğin temiz enerjisini de taşıyacak gibi görünüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın