Tren Raylarını Güneş Tarlasına Çevirdiler: 11 Bin Tren Geçti, Biri Bile Kırılmadı
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Demir yollarını bugüne kadar sadece bir yerden bir yere gitmek için kullandık. Peki ya raylar, aynı zamanda enerji santrali olsaydı? İsviçre'de hayata geçirilen proje, ezberleri bozmayı başardı. Tren raylarının arasına yerleştirilen sökülebilir güneş panelleri, tam bir yıl boyunca zorlu testlerden geçti. Üzerinden 11 binden fazla tren geçmesine rağmen sistem tıkır tıkır çalışınca, Avrupa ve Asya ülkeleri bu teknolojinin peşine düştü.
Peki, rayları güneş panelleriyle kaplayan sistem nasıl çalışıyor? Tehlikesi var mı? Bakımı nasıl yapılıyor? İşte detaylar.
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Dünyada İlk: Fermuar Gibi Takılıp Sökülebiliyor Ray Güneş Panelleri
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Bir Yıl Boyunca Test Edildi: 11 Binden Fazla Tren Üzerinden Geçti!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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