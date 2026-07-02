Tren Raylarını Güneş Tarlasına Çevirdiler: 11 Bin Tren Geçti, Biri Bile Kırılmadı

Demir yollarını bugüne kadar sadece bir yerden bir yere gitmek için kullandık. Peki ya raylar, aynı zamanda enerji santrali olsaydı? İsviçre'de hayata geçirilen proje, ezberleri bozmayı başardı. Tren raylarının arasına yerleştirilen sökülebilir güneş panelleri, tam bir yıl boyunca zorlu testlerden geçti. Üzerinden 11 binden fazla tren geçmesine rağmen sistem tıkır tıkır çalışınca, Avrupa ve Asya ülkeleri bu teknolojinin peşine düştü.

Peki, rayları güneş panelleriyle kaplayan sistem nasıl çalışıyor? Tehlikesi var mı? Bakımı nasıl yapılıyor? İşte detaylar.

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